واصل بيراميدز انطلاقته المذهلة في الدوري المصري الممتاز، بعدما حقق فوزاً ثميناً على مضيّفه الأهلي بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعتهما، مساء الاثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من المسابقة.

وأكد الفريق السماوي جدارته بالصدارة، بعدما فرض تفوقه على منافسه المباشر، محققاً انتصاره التاسع على التوالي بالدوري، والخامس عشر توالياً بكل المسابقات، ليواصل مسيرته بالعلامة الكاملة، ويوجه رسالة قوية إلى بقية المنافسين على اللقب. ودخل بيراميدز المباراة بثقة كبيرة، ونجح في فرض سيطرته على مجريات اللعب خلال الشوط الأول، قبل أن يترجم أفضليته إلى هدف التقدم عن طريق كريم حافظ من ركلة جزاء في الدقيقة الثلاثين.

ولم ينتظر الضيوف طويلاً بعد الاستراحة لتعزيز تفوقهم؛ إذ أضاف مصطفى فتحي الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة والأربعين، ليضاعف الضغوط على الأهلي، ويضع الفريق السماوي في موقف مريح. وحاول الأهلي العودة إلى أجواء المباراة، لكنه اصطدم بتنظيم دفاعي محكم من بيراميدز، الذي نجح في المحافظة على تقدمه حتى النهاية.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 27 نقطة، معززاً موقعه في الصدارة، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة، ليتسع الفارق بين الفريقين إلى 7 نقاط. وبهذا الانتصار، يؤكد بيراميدز أنه لا يكتفي بمنافسة الكبار، بل يمضي بثبات نحو ترسيخ مكانته مرشحاً قوياً لانتزاع لقب الدوري المصري هذا الموسم.