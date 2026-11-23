قاد مهدي طارمي فريقه الوصل الإماراتي للفوز 5-1 على مضيّفه تراكتور الإيراني، الذي لعب بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 18، بتسجيله هدفين وصناعة آخر في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، الاثنين.

ورفع الوصل رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثامن، بينما توقف رصيد تراكتور عند نقطتين في المركز 15، بعد المباراة التي أقيمت بالعاصمة العمانية مسقط.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه مدافع تراكتور محمد دانشيقار، بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد، إثر تدخل على لاعب العين في الدقيقة 18.

وافتتح طارمي التسجيل للوصل في الدقيقة 44 بتسديدة بالقدم اليمنى من مسافة قريبة في منتصف المرمى بعد تمريرة من نيكولاس خيمينيز.

وضاعف براهيان بالاسيوس النتيجة للفريق الإماراتي في الدقيقة 55 بتسديدة بالقدم اليسرى من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء سكنت الزاوية الأرضية اليمنى، إثر تمريرة حاسمة من طارمي.

وعزّز غابرييل فاريتا تقدم الوصل بالهدف الثالث في الدقيقة 61 بضربة رأس من مسافة قريبة في منتصف المرمى عقب ركلة ركنية.

وقلّص أمير حسين حسين زاده الفارق لصالح تراكتور في الدقيقة 72 بتسديدة بالقدم اليمنى من منتصف منطقة الجزاء في أعلى منتصف المرمى.

لكن طارمي عاد ليسجل هدفه الشخصي الثاني، ورابع أهداف الوصل، بعد دقيقة واحدة بتسديدة بالقدم اليمنى من منتصف منطقة الجزاء إلى الزاوية الأرضية اليسرى بعد تمريرة من فابيو ليما، في هدف جرى تأكيد صحته بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

وأكمل ريناتو جونيور خماسية الوصل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة بالقدم اليسرى من منتصف منطقة الجزاء.