«خارجون عن القانون» يعيدون النفط الليبي إلى دائرة الإغلاق الجزئيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5344823-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%8A
«خارجون عن القانون» يعيدون النفط الليبي إلى دائرة الإغلاق الجزئي
إقفال خط «الشرارة» النفطي يهدد القوت اليومي لليبيين (الاتحاد العام لعمال النفط والغاز)
ندّدت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا بإغلاق مجموعة «خارجة على القانون» أحد صمامات خط نقل النفط الخام من حقل الشرارة الذي تشغّله شركة «أكاكوس» للعمليات النفطية، ما أدى إلى فقدان نحو 350 ألف برميل يومياً من إنتاج الحقل.
وأوضحت المؤسسة، في بيان، الاثنين، أن هذا الإغلاق الجزئي يضاف إلى توقف خط الحمادة منذ أكثر من أسبوعين، وما نتج عنه من فقدان نحو 15 ألف برميل يومياً، ليبلغ إجمالي الفاقد من الإنتاج النفطي الليبي نحو 365 ألف برميل يومياً. وأشارت إلى أن ذلك يأتي في وقت ترتفع فيه أسعار النفط عالمياً، بينما تمر البلاد «بوضع اقتصادي حرج».
وتقع المنشآت النفطية في عموم ليبيا رهينة في قبضة «خارجين عن القانون» أو محتجين يتوجهون إلى السلطات بمطالب، بعضها فئوية، تتمثل في زيادة الاستحقاقات المالية أو الرعاية الطبية لهم ولأسرهم، وذلك بتعمدهم تعطيل العمل في بعض المنشآت النفطية، ما يتسبب في تراجع معدلات الإنتاج اليومي.
وينعكس الانقسام السياسي الذي تعيشه ليبيا منذ عام 2014 على الثروة النفطية وعائداتها التي تُستغل «كورقة ضغط» يُساوم بها في ساحة السياسة وكواليس الصراع على إدارة هذه الثروة.
وقال مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط إن ما جرى في خطي الشرارة والحمادة «ألحق ضرراً مباشراً بالاقتصاد الوطني ومسّ بقوت الليبيين»، مناشداً جهاز حرس المنشآت النفطية والجهات الحكومية المختصة تحمّل مسؤولياتها في حماية المنشآت والمرافق النفطية، ومنع أي تعدٍّ عليها أو تعطيل لعملها، وتكثيف الجهود لإعادة فتح الخطين واستئناف الإنتاج. وأكدت المؤسسة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية لملاحقة المتورطين فيما وصفته بـ«الجريمة».
وتعتمد ليبيا على إيرادات النفط في تمويل الجانب الأكبر من موازنتها العامة، بنسبة تتجاوز 95 في المائة بحسب كثير من التقديرات، فيما يبلغ إنتاجها اليومي نحو 1.4 مليون برميل، يأتي قرابة ربعه من حقل الشرارة في جنوب غربي البلاد.
ومنذ انفلات الوضع الأمني عام 2011، تكرر إغلاق الحقول والموانئ وخطوط الضخّ على يد جماعات مسلحة أو محتجين، وأحياناً عناصر من حرس المنشآت النفطية، ما ألحق خسائر مادية جسيمة بالاقتصاد الليبي.
دفعت ضغوط «فاتورة النفط» مصر إلى البحث عن مصادر تمويل جديدة عبر تنوع اتفاقات الاستيراد والشراكة مع جهات متعددة، في ظل تراجع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي.
عصام فضل (القاهرة)
من البحر الأسود إلى خليج عدن... مخاطر النزاعات تلاحق بحارة مصريينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5344829-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
من البحر الأسود إلى خليج عدن... مخاطر النزاعات تلاحق بحارة مصريين
بحارة مصريون كانوا عالقين بأوكرانيا في أكتوبر الماضي (صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»)
اتسعت حوادث استهداف سفن يقودها بحارة مصريون، أو على متنها، سواء عبر الاختطاف والقرصنة، أو الاستهداف من مُسيرات، أو المواجهة المباشرة.
ويعتقد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المخاطر تمس الملاحة الدولية، مشيرين إلى أن المصريين يمثلون شريحة مهمة في أطقم السفن التجارية العالمية؛ ودعوا إلى «مزيد من التنسيق الدولي» لحماية الممرات الملاحية والتصدي للتهديدات.
وأحبط طاقم مصري 3 محاولات هجوم نفّذتها قوارب سريعة يُشتبه في ضلوعها بأعمال قرصنة بحرية على سفينة البضائع «GOLDEN JOY»، التي ترفع علم سان مارينو، في أثناء إبحارها بخليج عدن قبالة السواحل اليمنية، من دون وقوع إصابات، وفق بيان لوزارة النقل المصرية، الأحد.
وذكرت الوزارة أن السفينة ليست مصرية، كما تداولت مواقع إلكترونية، لكن يقودها الربان المصري علي سليمان، وعلى متنها 21 بحاراً مصرياً. وأشارت إلى أن حمولتها الكلية تبلغ 19 ألفاً و799 طناً.
وأضافت أن الهجمات وقعت، الثلاثاء الماضي، خلال إبحار السفينة في طريقها إلى ميناء الدقم بسلطنة عُمان، لافتة إلى أن الطاقم المصري أحبط محاولات الهجوم الثلاث بتنفيذ مناورات ملاحية وصفتها بالاحترافية، شملت تغيير مسار السفينة وزيادة سرعتها، بالتزامن مع إطلاق فريق الحراسة المسلحة أعيرة تحذيرية لإبعاد القوارب المهاجمة، من دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية بين أفراد الطاقم.
وفي 16 من الشهر الحالي، أعلنت وزارة النقل المصرية في بيان أن سفينة مصرية تعرضت لاستهداف بـ3 طائرات مسيرة بمنطقة البحر الأسود بتاريخ 25 أغسطس (آب) الماضي، في أثناء إبحارها من ميناء نوفوروسيسك الروسي إلى ميناء بورتسودان، وعلى متنها نحو 65 ألف طن من القمح. ووقع الحادث على مسافة تقارب 70 ميلاً بحرياً جنوب غربي ميناء نوفوروسيسك، وأسفر عن شظايا وحريق وتأثيرات انفجارية وحرارية أدّت إلى أضرار بعدد من الأنظمة الحيوية وبعض أجزاء السفينة.
وتمكن طاقم السفينة، وجميعهم من الجنسية المصرية، من السيطرة على الحريق ومواصلة تشغيل السفينة دون إصابة أحد منهم، وتم تفعيل غرفة عمليات لإدارة الأزمات تعمل على مدار الساعة، وتغيير مسار السفينة إلى أقرب ميناء تركي آمن.
ويقول مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن: «تصاعد التهديدات تجاه البحارة، ومنهم المصريون، ولا سيما في البحر الأسود وخليج عدن، يرجع لكونهما منطقة صراعات ونزاعات خاصة في ظل حرب روسيا وأوكرانيا، إضافة إلى بعض أعمال القراصنة».
ولفت إلى أن الحوادث لم تمس بحارة مصريين فقط، مشيراً إلى أن مصر تبذل جهوداً مكثفة للحفاظ على بحارتها في مختلف المناطق وتحت أي ظروف.
وفي 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أنه تم إطلاق سراح 8 بحارة مصريين كانوا مختطفين على متن السفينة «M/T Eureka» أمام أحد سواحل إقليم بونتلاند في الصومال منذ الثاني من مايو (أيار) الماضي.
ويرى خبير مكافحة الإرهاب الدولي العقيد حاتم صابر أن التهديدات البحرية تتسع وتؤثر على أمن البحارة، مشيداً بالتحركات المصرية الرسمية المدافعة عن البحارة المصريين، ومؤكداً أن «الأمر يحتاج دعماً وتنسيقاً دوليين».
وأشار إلى أن المصريين يمثلون شريحة مهمة في طواقم السفن التجارية العالمية، خاصة في منطقتي البحر الأحمر والبحر الأسود، ما يعرضهم لخطر الاحتجاز كرهائن أو الاستهداف المباشر بالصواريخ والمسيّرات أو الحصار في مناطق النزاع، فضلاً عن الضغوط النفسية وتأخر عمليات تبديل الطواقم.
ولفت إلى عدة تحديات إضافية تواجه البحارة المصريين من البحر الأسود إلى خليج عدن، منها أن عمل هؤلاء البحارة على متن سفن ترفع أعلام دول أجنبية، ما «يقلل من الولاية القانونية المباشرة لمصر على تلك السفن، ويتطلب جهوداً دبلوماسية واستخباراتية مكثفة وغير تقليدية مع أطراف دولية وإقليمية متشابكة لتحرير المحتجزين أو إجلاء العالقين».
كما شدد على أن التهديدات تفرض ضرورة تحديث دولي لمنظومات الرصد والاستطلاع البحري وتكثيف الدوريات لتأمين المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة، مع إلزام شركات الملاحة الوطنية بتطبيق بروتوكولات أمان مرتفعة التكلفة.
وأشار إلى أن التحالفات البحرية الدولية مثل القوات البحرية المشتركة (CMF) وعملية أسبيدس الأوروبية والتحالفات الإقليمية «حققت نجاحاً نسبياً ومحدوداً، وتظل هذه الجهود ذات طابع دفاعي وتكتيكي، إذ تعجز عن معالجة الجذور السياسية والأمنية للنزاعات الإقليمية المغذية للتهديد».
«خارجون عن القانون» يعيدون النفط الليبي إلى دائرة الإغلاق الجزئيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5344823-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%8A
«خارجون عن القانون» يعيدون النفط الليبي إلى دائرة الإغلاق الجزئي
إقفال خط «الشرارة» النفطي يهدد القوت اليومي لليبيين (الاتحاد العام لعمال النفط والغاز)
ندّدت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا بإغلاق مجموعة «خارجة على القانون» أحد صمامات خط نقل النفط الخام من حقل الشرارة الذي تشغّله شركة «أكاكوس» للعمليات النفطية، ما أدى إلى فقدان نحو 350 ألف برميل يومياً من إنتاج الحقل.
وأوضحت المؤسسة، في بيان، الاثنين، أن هذا الإغلاق الجزئي يضاف إلى توقف خط الحمادة منذ أكثر من أسبوعين، وما نتج عنه من فقدان نحو 15 ألف برميل يومياً، ليبلغ إجمالي الفاقد من الإنتاج النفطي الليبي نحو 365 ألف برميل يومياً. وأشارت إلى أن ذلك يأتي في وقت ترتفع فيه أسعار النفط عالمياً، بينما تمر البلاد «بوضع اقتصادي حرج».
وتقع المنشآت النفطية في عموم ليبيا رهينة في قبضة «خارجين عن القانون» أو محتجين يتوجهون إلى السلطات بمطالب، بعضها فئوية، تتمثل في زيادة الاستحقاقات المالية أو الرعاية الطبية لهم ولأسرهم، وذلك بتعمدهم تعطيل العمل في بعض المنشآت النفطية، ما يتسبب في تراجع معدلات الإنتاج اليومي.
وينعكس الانقسام السياسي الذي تعيشه ليبيا منذ عام 2014 على الثروة النفطية وعائداتها التي تُستغل «كورقة ضغط» يُساوم بها في ساحة السياسة وكواليس الصراع على إدارة هذه الثروة.
وقال مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط إن ما جرى في خطي الشرارة والحمادة «ألحق ضرراً مباشراً بالاقتصاد الوطني ومسّ بقوت الليبيين»، مناشداً جهاز حرس المنشآت النفطية والجهات الحكومية المختصة تحمّل مسؤولياتها في حماية المنشآت والمرافق النفطية، ومنع أي تعدٍّ عليها أو تعطيل لعملها، وتكثيف الجهود لإعادة فتح الخطين واستئناف الإنتاج. وأكدت المؤسسة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية لملاحقة المتورطين فيما وصفته بـ«الجريمة».
وتعتمد ليبيا على إيرادات النفط في تمويل الجانب الأكبر من موازنتها العامة، بنسبة تتجاوز 95 في المائة بحسب كثير من التقديرات، فيما يبلغ إنتاجها اليومي نحو 1.4 مليون برميل، يأتي قرابة ربعه من حقل الشرارة في جنوب غربي البلاد.
ومنذ انفلات الوضع الأمني عام 2011، تكرر إغلاق الحقول والموانئ وخطوط الضخّ على يد جماعات مسلحة أو محتجين، وأحياناً عناصر من حرس المنشآت النفطية، ما ألحق خسائر مادية جسيمة بالاقتصاد الليبي.
رئيس الوزراء السوداني يزور القاهرة لتعزيز التنسيق ودفع العلاقاتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5344821-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D9%88%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA
رئيس الوزراء السوداني يزور القاهرة لتعزيز التنسيق ودفع العلاقات
وصول رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس إلى القاهرة الاثنين في زيارة رسمية (سفارة السودان في القاهرة)
وصل رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس إلى العاصمة المصرية القاهرة، الاثنين، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، في زيارة تستغرق يومين، وتهدف إلى «تعزيز العلاقات الثنائية، ودفعها في مختلف المجالات».
وهذه ثالث زيارة لإدريس إلى القاهرة منذ تعيينه رئيساً للحكومة السودانية في مايو (أيار) 2025، بعد زيارته الأولى في شهر أغسطس (آب) من العام الماضي، وفي فبراير (شباط) هذا العام.
ومن المقرر، بحسب وكالة السودان للأنباء، أن يعقد إدريس «مباحثات مع القيادة المصرية تتناول مستقبل العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع في السودان، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات»، إلى جانب «القضايا محل الاهتمام المشترك».
ويضم الوفد السوداني وزير الخارجية والتعاون الدولي السفير محيي الدين سالم، ووزير الثقافة والإعلام والسياحة والآثار خالد الأعيسر، والأمين العام لمجلس الوزراء علي محمد علي، والنائب الأول لمحافظ بنك السودان المركزي المعتصم عبد الله أحمد، إلى جانب عدد من المسؤولين بالدولة.
ومنذ بداية الحرب الداخلية في السودان، منتصف أبريل (نيسان) 2023، تقف مصر داعمة لمؤسساته، وعلى رأسها الجيش، وتدعو إلى ضرورة وقف الحرب والبدء في عملية سياسية شاملة تجمع مختلف مكونات المجتمع السوداني.
وفي زيارته السابقة للقاهرة، في فبراير الماضي، ترأس إدريس مع نظيره المصري مصطفى مدبولي أعمال اللجنة العليا بين البلدين، وتناولت المباحثات وقتها «سبل الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات البناء والتشييد، بما في ذلك إنشاء مدينة إدارية جديدة في السودان، على غرار التجربة المصرية».
كما شهدت العلاقات الثنائية، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، انعقاد الجولة الثالثة من آلية المشاورات المصرية - السودانية (2+2) لوزيري الخارجية والري، والتي بحثت قضايا الأمن المائي والتعاون في مشروعات التعافي وإعادة الإعمار، وأكدت أهمية استمرار التنسيق السياسي والاقتصادي بين البلدين.
ويتوقف مدير وحدة العلاقات الدولية بالمركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية، مكي المغربي، مع توقيت زيارة إدريس للقاهرة، وقال إنها «تأتي في ظل تطورات ميدانية للحرب السودانية، بعد تعدد هجمات المُسيرات على بعض الأهداف في العاصمة الخرطوم، وفي ظل تقدم الجيش السوداني في مدينة نيالا جنوب دارفور»، مشيراً إلى أن «الزيارة ستشهد إعادة تأكيد مصر على مواقفها الداعمة للمؤسسات الشرعية في السودان، والتأكيد على خطوطها الحمراء الرافضة لأي مساعٍ تستهدف وحدة وسيادة السودان».
وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، بوصفها تمس مباشرة الأمن القومي المصري، الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار البيان إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، هو أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».
وتوقع المغربي في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن تركز زيارة رئيس الوزراء السوداني على التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وأن تتصدر ملفات تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وإعادة الإعمار، وأوضاع الجالية السودانية بالقاهرة، محادثاته بالقاهرة.