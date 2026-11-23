ما زال الذهول والغضب يسيطران على قطاعات عراقية واسعة بعد الجهود الحكومية الأخيرة التي تكللت بالكشف عن عمليات سرقة وتهريب واسعة النطاق للنفط في أكثر من محافظة عراقية. وتشير معلومات شبه مؤكدة إلى أن عمليات السرقة المنظمة للنفط تشمل معظم المحافظات العراقية المنتجة للنفط، أو تلك التي تمر بها أنابيب النفط الناقلة.

ومنذ تفجر قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، عدنان الجميلي، نهاية مايو (أيار) الماضي، ألقت السلطات العراقية القبض على نحو 70 مسؤولاً في قطاع النفط.

قوة أمنية عراقية تنتشر في منطقة «جرف الصخر» التي كانت بيد «كتائب حزب الله» 21 نوفمبر الحالي (د.ب.أ)

وفي آخر تطور لملف التهريب، أعلنت استخبارات وأمن محافظة النجف، الاثنين، أن مفارزها «تمكنت من ضبط آلية (حفارة) استُخدمت في حفر خندق بالقرب من أحد الأنابيب النفطية في المحافظة، وإلقاء القبض على سائقها». وأضافت أن «العملية نُفذت عقب متابعة استخباراتية دقيقة ومستمرة امتدت من ساعات الليل الأولى وحتى الصباح الباكر، وأسفرت عن تحديد موقع الآلية المتورطة وضبطها بالجرم المشهود رفقة سائقها».

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود الأمنية المكثفة التي تبذلها الأجهزة الاستخبارية لحماية البنى التحتية والممتلكات العامة، ومنع أي محاولات تستهدف أمن المحافظة ومقدراتها الاقتصادية، طبقا للبيان.

كانت السلطات القضائية أجرت كشفاً ميدانياً السبت الماضي، على موقع التجاوز في ناحية الحيدرية بمحافظة النجف، وأثبت وجود عمليات تهريب للنفط عبر أنبوب ممتد داخل قطعة أرض تعود لعضو مجلس المحافظة ورئيس لجنة الطاقة، محمد علي الحسناوي، شقيق النائب عبد الهادي الحسناوي والشيخ حسين العباسي، وأصدرت مذكرة إلقاء قبض بحقهم، وتمكنت من اعتقال الشقيق الأكبر حسين العباسي وسط أنباء عن هروب الأخوين محمد وعبد الهادي إلى جهة مجهولة.

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يتابع من بغداد انتشار القوات الأمنية في منطقة «جرف الصخر» التي كانت بيد «كتائب حزب الله»

وتم اكتشاف سرقة النفط في النجف، بعد نحو أسبوع من صدور تقارير استخبارية عن اكتشاف عمليات سحب وتهريب واسعة للنفط في منطقة جرف الصخر من قِبل «كتائب حزب الله» التي كانت تسيطر على المنطقة منذ عام 2012، وأوضحت التقارير المدعومة بالأدلة وصور الأقمار الاصطناعية أن العملية بدأت منذ عام 2021، قبل أن تتمكن السلطات الحكومية من إيقافها ودخول المنطقة في الجمعة الماضية.

السرقة والتهريب قديمان

ويؤكد الرئيس السابق لهيئة النزاهة الاتحادية، القاضي رحيم العكيلي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «سرقة النفط وتهريبه تعود لعقدين ماضيين، وقد تمكنت الهيئة عام 2013، من اكتشاف أحد السياسيين البارزين وقتذاك وهو يقوم بعملية التهريب عبر بناء مفقس للدواجن كبير على أنبوب للنفط في محافظة بابل». ويقول: «الضغوط والنفوذ السياسي حالا دون مساءلته أو تقديم ملفه للعدالة وقتذاك».

ورغم شيوع ظاهرة التهريب منذ سنوات، فإن الشكوك الشعبية كانت تدور حول شبكات وعصابات تهريب عادية، قبل أن يكشف التطور الحالي عن تورط فصائل مسلحة وشخصيات سياسية ونواب في البرلمان وشيوخ عشائر بالسرقات وبطريقة مباشرة.

وتظهر بعض الإحصاءات شبه الرسمية عن نحو خسارة البلاد لأكثر من 150 مليار دولار جراء عمليات السرقة وإلحاق أضرار بشبكة أنابيب النفط منذ عام 2003؛ الأمر الذي يكشف عن حجم الاستهتار بالمال العام وثروة البلاد الأساسية.

عناصر من «كتائب حزب الله» في أحد شوارع «جرف الصخر» خلال انتشار القوات الأمنية 21 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

ويثير استغراب معظم المواطنين العراقيين الذين يتابعون باهتمام فضائح سرقة النفط، عجز السلطات عن اكتشاف هذا الكم الهائل من السرقات خلال كل هذه السنوات، ويميل معظم المهتمين بالشأن النفطي إلى تحميل وزارة النفط المسؤولية الكاملة عما يحدث عمليات تهريب وسرقة، وهناك أنباء عن إمكانية إقالة وزير النفط الحالي، باسم محمد العبادي، من منصبه على خلفية العمليات الأخيرة لملاحقة شبكات التهريب، لكن العبادي نفى ذلك، الاثنين، واصفاً إياها بالعارية عن الصحة.

ويحمّل مسؤول سابق في وزارة النفط، مسؤولية ما جرى ويجري معظم الكتل الأحزاب السياسية النافذة من أكثر من عقدين من الزمن.

ويؤكد المسؤول، الذي يفضّل عدم الإشارة إلى اسمه، لـ«الشرق الأوسط» أن «ملف التهريب يشمل جميع المحافظات العراقية من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، وربما ما يحدث من تجاوزات على النفط في شمال البلاد قد يفوق ما يحدث من تجاوزات في وسط البلاد وجنوبها، لكن الأمر مسكوت عنه هناك».

عنصر من «كتائب حزب الله» يحرس منشأة نفطية في «جرف الصخر» (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول المسؤول النفطي السابق إن «جميع القوى السياسية تعرف ملف التهريب ومنذ سنوات، لكنها غير راغبة في معالجته بالنظر لتورط معظمها به، النفط أقصر طريق للإثراء والحصول على الأموال الطائلة لتمويل الأحزاب».

ويعتقد المسؤول، أن «إعلاناً نهائياً لحسم ملف تهريب النفط غير ممكن؛ ذلك أن الجماعات والأحزاب ذاتها التي سرقت أو وفرت الحماية لعصابات السرقة ما زالت تتمتع بنفوذ واسع في الحكومة والبرلمان، وما تقوم به حالياً محاولة لامتصاص الغضب الشعبي».

تهريب في ذي قار والبصرة

في السياق، أعلن مجلس القضاء الأعلى، عن اتخاذ إجراءات بحق متهمين بالتورط في عمليات تهريب النفط الخام بين محافظتي ذي قار والبصرة، في حين كشف عن توقف أحد المتهمين في القضية وعدد من المنتسبين في شرطة الطاقة المكلفين بحماية الأنبوب.

عنصر من «كتائب حزب الله» قرب منشأة نفطية في «جرف الصخر» (أرشيفية - أ.ف.ب)

وقال إعلام القضاء، في بيان، الأحد، إنه «في إطار جهود مجلس القضاء الأعلى الرامية إلى المحافظة على المال العام ومكافحة جرائم تهريب النفط ومشتقاته، أجرى قاضي التحقيق المختص في رئاسة محكمة استئناف ذي قار كشفاً ميدانياً على موقع التجاوز الحاصل على أحد الأنابيب النفطية في المنطقة الحدودية بين محافظتي ذي قار والبصرة».

وأوضح القاضي المختص، أن «التحقيقات الأولية أظهرت وجود عمليات تهريب للنفط الخام عبر الأنبوب النفطي، وعلى ضوء ذلك، تقرر توقيف أحد المتهمين في القضية، فضلاً عن توقيف عدد من المنتسبين في شرطة الطاقة المكلفين بحماية الأنبوب».

وأضاف أن «التحقيقات توصلت إلى وجود مجموعة من الأشخاص تنفذ عمليات تهريب النفط الخام وفق آلية عمل منظمة، تتوزع فيها الأدوار والمهام بين أفراد المجموعة، حيث يتم تحميل الصهاريج بالنفط من منطقة الخرق، ثم تسليمها إلى أشخاص آخرين لغرض نقلها إلى عدد من المحافظات».

وأكدت المحكمة «استمرار التحقيقات بالتعاون مع مديرية أمن ذي قار؛ بهدف كشف ملابساتها وتحديد المسؤولية القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه، وفقاً للقانون؛ حفاظاً على الثروة الوطنية والمال العام».