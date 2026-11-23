تخوض الفنانة المصرية منة شلبي تحدياً تمثيلياً جديداً عبر مسلسل «عنبر الموت»، الذي تراهن فيه على تقديم شخصية ذات تكوين نفسي معقد، تتجاوز الصورة التقليدية للبطلة التي يسعى الجمهور إلى التعاطف معها، لتجسد امرأة متهمة بارتكاب جرائم قتل داخل مستشفى.

وتدور أحداث المسلسل، الذي انطلق عرضه الخاص، الأحد، في منتصف تسعينات القرن الماضي، حول تجربة تستكشف الجانب المظلم من النفس البشرية، وتطرح تساؤلات حول تأثير الصدمات الشخصية في السلوك الإنساني، من خلال قصة الممرضة «نادية»، التي تواجه حكماً بالإعدام بعد إدانتها بقتل مرضى داخل المستشفى الذي تعمل فيه، بينما تتصاعد مشاعر الغضب تجاهها إلى حد احتفاء بعض المحيطين بها بمصيرها، وفي وقت يرفض فيه المحامون تولي الدفاع عنها، قبل أن يقرر محامٍ تولي هذه المهمة، والبحث عن ثغرات قانونية تسمح له بالطعن على الحكم.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب منة شلبي وعلي قاسم كل من رشدي الشامي، فيما يتولى إخراجه كريم الشناوي، بإشراف مريم نعوم على الكتابة، ومن المقرر بدء عرضه عبر منصة «شاهد» في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

أحد مشاهد المسلسل (الشركة المنتجة)

وخلال حديثها إلى وسائل الإعلام على هامش العرض الخاص، أكدت منة شلبي أن تجسيد شخصية «نادية» استنزفها نفسياً، بسبب طبيعة المشاعر والأفكار التي اضطرت إلى التعايش معها طوال فترة التصوير، موضحة أن صعوبة بعض الشخصيات لا ترتبط فقط بالمجهود البدني أو ساعات العمل، وإنما بما تتركه داخل الممثل من تأثيرات نتيجة محاولته فهم سلوكيات بعيدة عن قناعاته الشخصية.

وأوضحت أن الممثل يجد نفسه أحياناً مضطراً إلى الحياة بأفكار لا تشبه أفكاره، والدخول إلى عالم نفسي لا ينتمي إليه، وهو ما يجعل الانفصال عن الشخصية بعد انتهاء التصوير يحتاج إلى بعض الوقت، خصوصاً عندما تكون محملة بهذا القدر من التناقضات والانفعالات القاسية.

وكشفت منة شلبي عن شعورها بالخوف قبل عرض الحلقتين الأوليين أمام الجمهور، مؤكدة أنها لم تعتد مشاهدة أعمالها في مثل هذه الأجواء، إذ تفضل عادة متابعتها مع فريق العمل أو داخل منزلها، لكنها شعرت بالارتياح بعدما رصدت تفاعل الحاضرين مع الأحداث.

وتطرقت الفنانة إلى طبيعة الشخصية التي تحمل سمات سيكوباتية، مشيرة إلى أن تقديمها تطلب تحضيرات خاصة لفهم تركيبتها النفسية، وكيفية انتقالها بين حالات انفعالية متناقضة، بما يسمح بتقديم شخصية لها منطقها الداخلي، حتى وإن بدت تصرفاتها مرفوضة أو صادمة للمشاهدين.

وفيما يتعلق بالتشابه بين أحداث المسلسل وقضية الممرضة عايدة نور الدين، نفت منة شلبي أن يكون العمل إعادة مباشرة لتقديم القضية، مؤكدة أن «الأحداث والشخصيات تنتمي إلى معالجة درامية مختلفة، رغم وجود عناصر قد تدفع الجمهور إلى الربط بين التجربتين، خصوصاً الإطار الزمني وطبيعة الاتهامات المرتبطة بقتل المرضى داخل أحد المستشفيات».

وسبق أن تناول مسلسل «أوبرا عايدة»، الذي عُرض عام 2000، قضية الممرضة عايدة نور الدين، من خلال معالجة درامية قدمها الكاتب أسامة غازي وأخرجها أحمد صقر، وقام ببطولة المسلسل الفنان يحيى الفخراني إلى جانب حنان ترك.

منة شلبي في مسلسل «عنبر الموت» (حسابها على فيسبوك)

من جانبه، يرى الناقد الفني محمد عبد الرحمن أن تقييم مسلسل «عنبر الموت» ينبغي أن يبدأ من الفصل بينه وبين المعالجات الدرامية السابقة لقضية عايدة نور الدين، موضحاً أن الحديث عن تكرار الحكاية يتجاهل الاختلاف الجوهري في زاوية تناول الأحداث، إذ انطلقت بعض المعالجات السابقة من احتمال براءة الممرضة أو عدم تعمدها ارتكاب الجرائم، بينما يبدأ العمل الجديد من زاوية مختلفة.

وأضاف عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»: «تقديم شخصية بهذه الطبيعة يمثل تحدياً كبيراً لمنة شلبي، لأنها تجسد امرأة شديدة السلبية، قد تدفع الجمهور إلى كراهيتها بدلاً من التعاطف معها»، معتبراً أن «اختيارها الدور يعكس تنوع قدراتها التمثيلية واستعدادها للمغامرة بشخصيات لا تعتمد على القبول الجماهيري المباشر، وإنما على قدرتها على إقناع المشاهد بمنطقها النفسي وتعقيداتها الإنسانية».

ولفت إلى أن المخرج كريم الشناوي يمتلك قدرة على اكتشاف جوانب مختلفة في أداء الممثلين، وإتاحة مساحات تمثيلية مناسبة لعدد كبير من الفنانين المشاركين في أعماله، وهو ما يمنح تجربة «عنبر الموت» أهمية إضافية، خصوصاً مع اعتمادها على شخصيات متشابكة، وتطورات تتطلب أداءً متوازناً بين التوتر النفسي والتصعيد الدرامي.