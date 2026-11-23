حين تتحول المائدة إلى معرض فني... كراسٍ من الخبز وثريات من السكرhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5344722-%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D9%86%D9%8A-%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8D-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2-%D9%88%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1
حين تتحول المائدة إلى معرض فني... كراسٍ من الخبز وثريات من السكر
ثريا البيض (The Egg Chandelier) من إبداع الرائعتين هيلي بنتون غيتس ولينغ لينغ رين (إنستغرام)
لم يعد الطعام مجرد وسيلة لإشباع الجوع أو متعة ترتبط بالمذاق، بل أصبح مادة للإبداع الفني، تتحول معها المكونات اليومية إلى منحوتات وأعمال تصميمية تثير الدهشة. فمن كراسٍ مصنوعة من خبز البريوش، إلى ثريات من السكر وأعمال فنية من الزبدة والشوكولاته، تتسع مساحة اللقاء بين المطبخ والفن، لتصبح المائدة تجربة بصرية وحسية قبل أن تكون مكاناً لتناول الطعام.
ومن أبرز الأسماء في هذا المجال الفنانة المصرية الأصل، المقيمة في نيويورك، ليلى جوهر، التي تقدم أعمالاً تتحدى التصورات التقليدية عن الطعام؛ فقد صنعت ثريا معلقة من السكر المغزول يدوياً، تتدلى منها سلاسل وزهور وردية، إلى جانب كراسٍ بالحجم الطبيعي من خبز البريوش، وغرفة كاملة من الشوكولاته البلجيكية. ومن بين ابتكاراتها أيضاً قطعة من المرتديلا بلغ طولها 4 أمتار، استدعت نقلها استخدام رافعة، وفقاً لصحيفة «الغارديان».
وتقول جوهر إن اهتمامها ينصب على طقوس الطعام والاجتماع حول المائدة، وكيف يمكن لمادة مألوفة أن تتحول إلى تجربة استثنائية بمجرد تغيير شكلها أو حجمها أو طريقة تقديمها.
وفي لندن، تقدم الطاهية التركية الأصل نيل موتلوير أعمالاً تجمع بين الدقة والخيال، تتراوح بين مقبلات صغيرة لا يتجاوز حجمها قطعة نقدية ومنحوتات غذائية أكبر حجماً. أما الفنان إيدان جيلوني، الذي انتقل من تصميم الأزياء إلى عالم الطعام، فيشتهر بإعداد موائد ضخمة تتحول إلى أعمال فنية تفاعلية، من بينها موائد مستوحاة من الكثبان الرملية، تتوزع عليها قطع من المأكولات البحرية والحلوى.
وفي لوس أنجليس، يبتكر استوديو «أناناس أناناس»، الذي أسسته إيلينا بتروسيان وفيرونيكا غونزاليس، مصابيح صالحة للأكل مستوحاة من الفطر، وثريات من الأرز، وتصميمات تستخدم الفاكهة ومكونات غذائية متنوعة. وترى الفنانتان أن جمال الشكل لا ينبغي أن يأتي على حساب المذاق، وأن نجاح العمل يتطلب الجمع بين الاثنين.
ويمتد هذا الاتجاه إلى الفنانة هانا هير، التي تستلهم من الطبيعة والنباتات لتصميم أطباق تشبه الحدائق، والفنان الأسترالي لويس تومسون، الذي يقدم كعكات وفطائر ضخمة تمزج بين خبرته في الطهي والتصميم.
وبينما تثير هذه الأعمال دهشة زوار المعارض والحفلات، فإنها تعكس أيضاً تحولاً في مفهوم الضيافة وتنسيق الموائد، حيث لم يعد تقديم الطعام مقتصراً على جودته ومذاقه، بل أصبح شكله وطريقة عرضه جزءاً من التجربة.
وهكذا، تتحول المائدة إلى مساحة للخيال، يصبح فيها الطعام عملاً فنياً يستحق التأمل، قبل أن تمتد إليه الأيدي.
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«الشرق الأوسط» (لندن)
«يمكنك رؤية كل شيء»... وثائقي يُفكك معنى الحقيقةhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5344745-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86%D9%83-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%84-%D8%B4%D9%8A%D8%A1-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D9%8F%D9%81%D9%83%D9%83-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9
متى يبدأ الإنسان التمثيل أمام الكاميرا؟ يضع فيلم «يمكنك رؤية كل شيء» (You Can See Everything) هذا السؤال في قلب تجربة سينمائية تبدأ بتوثيق الأيام التي سبقت دخول إليزابيث هولمز، المؤسسة السابقة لشركة «ثيرانوس» المدانة بالاحتيال، إلى السجن، ثم تتسع تدريجياً لتصبح تأملاً في موقفها والفارق بين الحقيقة والأداء المحسوب.
ووصل الفيلم إلى صالات السينما السعودية بعد رحلة عالمية استثنائية تجاوزت إيراداتها 100 مليون دولار، لكنه بدأ عرضه محلياً من المركز العاشر في شباك التذاكر، وفق التقرير الأسبوعي لهيئة الأفلام.
تنطلق أحداث الفيلم قبل 34 يوماً من دخول هولمز السجن لقضاء عقوبة تتجاوز 11 عاماً، بعدما أُدينت بالاحتيال على مستثمرين في شركتها التي وعدت بإحداث ثورة في فحوص الدم. وبعد سنوات من الصمت، تمنح هولمز المخرجَين ناثان فيلدر ولانس أوبنهايم فرصة الاقتراب من حياتها الخاصة، انطلاقاً من رغبتها في تقديم روايتها واستعادة صورتها أمام الجمهور.
تفتح هولمز منزلها أمام الكاميرا، وتظهر إلى جانب شريكها بيلي إيفانز وطفليهما، وسط حياة أسرية تبدو شديدة التنظيم، يغلب عليها الاهتمام بالطفل الرضيع وتبادل الأحاديث الودية، مع مشاهد دافئة أقرب إلى إعلان عائلي مصقول. غير أن هذا الدفء يتكرر بإفراط، ليتحول تدريجياً إلى مصدر للريبة، وهو ما ينعكس في نظرات فيلدر الذي يجري معهم الأحاديث، وفي الطلبات المتكررة منه بإطفاء الكاميرا.
عيون متسعة أمام العدسة
تبدو هولمز متصالحة بصورة لافتة مع الكاميرا، رغم اقتراب موعد دخولها السجن؛ إذ تحدق بعينين واسعتين، وتبتسم طويلاً، وتجيب بثقة تجعل انفعالاتها قابلة لأكثر من قراءة. كما يظهر في أدائها جمود عاطفي حتى في اللحظات التي يُفترض أن تكشف ضعفها، فيما توحي قدرتها على التحكم في تعبيراتها بأنها تعرف جيداً كيف تريد للآخرين أن يروها.
أما إيفانز فيشاركها صناعة هذه الحالة، ويبدو أكثر انشغالاً بطريقة تقديم الأسرة وحماية روايتها، إذ يطلب من فيلدر، في مناسبات عدة، إيقاف التصوير. ومع تقدم الأحداث، يصبح حضوره جزءاً أساسياً من غموض هولمز؛ فهو شريك عاطفي ومدافع عنها ووسيط بينها وبين العالم، فضلاً عن كونه شخصاً يحاول التأثير في مسار الفيلم الذي يجري تصويره.
في مواجهتهما، يعتمد ناثان فيلدر على أسلوبه القائم على الصمت الطويل والأسئلة المباشرة؛ إذ يترك الإجابات تمتد، ويراقب الارتباك الذي يظهر بين الكلمات، ثم يتدخل بجملة قصيرة تقلب معنى المشهد. كما يبدو على وجهه جمود يقابل جمود هولمز، فتبدو المواجهة بينهما أشبه بمنافسة خفية بين شخصيتين تجيدان التحكم في تعبيراتهما.
ثلاث ساعات ممتلئة
تقترب مدة الفيلم من ثلاث ساعات؛ يتناول نصفه الأول الأيام التي سبقت دخول هولمز السجن، قبل أن ينتقل إلى مرحلة مختلفة مع ظهور أماندا سيفريد، التي جسّدت شخصية هولمز في مسلسل «The Dropout». ويستعين بها فيلدر لإعادة تمثيل بعض المواقف التي عاشها مع هولمز، ليتحول الفيلم من مراقبة شخصية حقيقية إلى فحص الطريقة التي يعيد بها التمثيل تشكيل هذه الشخصية.
ويمثّل حضور سيفريد نقطة تحول بارزة في الفيلم؛ فبعد أن أمضى المشاهد وقتاً طويلاً مع هولمز نفسها، يجد أمامه ممثلة تحاول استعادة نبرتها وحركاتها أمام الكاميرا، فتبرز المفارقة بين امرأة تحجب مشاعرها وممثلة تستخدم أدواتها لكشف تلك المشاعر.
وأطلقت شركة «A24» حملة لدعم سيفريد في فئة أفضل ممثلة مساعدة ضمن سباق الأوسكار، في إطار ترشيح محتمل يعكس الطبيعة الهجينة للعمل؛ إذ يجمع ظهورها بين أدائها بشخصيتها الحقيقية وتجسيدها لهولمز. كما دفعت الحفاوة النقدية بالفيلم إلى صدارة النقاشات المرتبطة بسباق أفضل فيلم وثائقي، مع طموح يمتد إلى فئة أفضل فيلم، وهو إنجاز لم يسبق لفيلم وثائقي تحقيقه في تاريخ الأوسكار.
ظاهرة في صالات السينما
بدأت رحلة فيلم «You Can See Everything» بعرض مفاجئ في مهرجان «تيلورايد»، قبل أن يتحول إلى أحد أكثر أفلام الموسم إثارة للنقاش. وحقق 15.6 مليون دولار في افتتاحيته الأميركية، فيما وصلت إيراداته العالمية إلى نحو 102.4 مليون دولار، بينها 93.4 مليون دولار في أميركا الشمالية، ليصبح واحداً من أنجح الأفلام الوثائقية تجارياً خلال السنوات الأخيرة، وسابع أعلى أفلام «A24» إيراداً على مستوى العالم.
في المقابل، جاءت انطلاقة الفيلم في السعودية متواضعة؛ إذ حقق 363.8 ألف ريال (نحو 97 ألف دولار) من بيع 5.5 ألف تذكرة، وحلّ في المركز العاشر خلال أسبوعه الأول. وتزامن عرضه مع طرح 5 أفلام جديدة، إلى جانب الحضور القوي لأعمال عربية ومحلية تمتلك قاعدة جماهيرية واضحة.
وحافظ الفيلم المصري «حدوتة» على الصدارة في أسبوعه الثاني، محققاً 12.5 مليون ريال (نحو 3.3 مليون دولار)، أي ما يعادل نحو 62 في المائة من إجمالي إيرادات الأسبوع، البالغة 20.1 مليون ريال (نحو 5.4 مليون دولار). وجاء فيلم «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping» ثانياً بإيرادات بلغت 1.4 مليون ريال (نحو 373 ألف دولار)، فيما بدأ الفيلم السعودي «جحيم العابرين» عرضه في المركز الثالث، محققاً 881.7 ألف ريال (نحو 235 ألف دولار)، مستفيداً من جماهيرية رواية أسامة المسلم المقتبس عنها.
ومن المنتظر أن تشتد المنافسة في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي مع طرح فيلم «Paper Tiger»، من بطولة سكارليت جوهانسون وآدم درايفر، وعودة روبرت دي نيرو وبن ستيلر في فيلم «Focker In-Law»، إلى جانب فيلم «Fjord». وقد يعيد هذا الزخم ترتيب القائمة ويختبر قدرة الأفلام المطروحة خلال هذا الأسبوع على الاستمرار في شباك التذاكر.
مؤسسة بينالي الدرعية تطلق الدورة الثالثة من معرض «PaperBack»https://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5344743-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-paperback
مؤسسة بينالي الدرعية تطلق الدورة الثالثة من معرض «PaperBack»
معرض «PaperBack» يعود إلى حي جاكس في دورته الثالثة (بينالي الدرعية)
أعلنت «مؤسسة بينالي الدرعية» عن تنظيم الدورة الثالثة من معرض الكتب الفنية «PaperBack»، في حي جاكس بالدرعية خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بمشاركة 23 جهة من 19 دولة، تجمع ناشرين ومبادرات من السعودية ومختلف أنحاء العالم.
ويهدف المعرض إلى توفير منصة للفنانين، والمجموعات الفنية، ودور الطباعة المستقلة، ودور النشر، ومتاجر الكتب، للتعاون والاحتفاء بالممارسات والتجارب المختلفة في مجال نشر الكتب الفنية.
وتشهد هذه الدورة مشاركة جهات من الفلبين وتشيلي والمملكة المتحدة والسودان للمرة الأولى، إلى جانب مشاركات محلية تشمل متجر فن جميل ودار خُنفُس للنشر والمنفلة، وعدداً من دور النشر والمنصات المستقلة، من بينها ورق وفكر طنجة وريزو مصر.
كما يتضمن المعرض برنامجاً تفاعلياً من ورش العمل والجلسات والأنشطة التي تتناول موضوعات النشر والطباعة والممارسات الإبداعية، وتُقام في حي جاكس بالتزامن مع أيام المعرض. وينطلق البرنامج في 3 ديسمبر بجلسة حوارية مفتوحة عن المطبوعة المصاحبة لمعرض «خيَال حتميّ: الخرائط، والفن، وملامح عالمنا»، الذي تنظمه حالياً وزارة الثقافة السعودية في البندقية، بمشاركة القيّمة الفنية للمعرض سارة المطلق والقيّمة الفنية المعاونة أمينة دياب، اللتين تتناولان الإصدار بوصفه امتداداً للأبحاث التي قام عليها المعرض. ويستكشف الإصدار العلاقة بين الخرائط والسرديات والطرق المختلفة لفهم العالم، من خلال الجمع بين الخرائط التاريخية والنصوص الأدبية الجديدة والأعمال الفنية المعروضة في المعرض ومقالات من إنتاج القيّمين الفنيين.
ويشمل البرنامج أيضاً ورشة متخصصة في طباعة الريزوغراف تقدمها «ورق» خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر، وتُختتم بإنتاج عمل فني جماعي بهذه التقنية، إلى جانب ورش للأطفال حول الطباعة بالقوالب وصناعة المجلات، وفعالية «ناشرون عن النشر» التي تشهد إطلاق كتابين يتناولان حركة الكتب وتجارب النشر من زاويتين مختلفتين. كما يشهد 5 ديسمبر إطلاق كتاب جديد لداود سيهومبينغ من «بتريكورنر» بعنوان «في دوائر النشر: كيف تعمل معارض الكتب الفنية؟»، الذي يستكشف النماذج المختلفة لتنظيم معارض الكتب الفنية وفهمها.
ومن المقرر أن يشهد المعرض في 4 ديسمبر إطلاق كتاب «في العمرانِ الدائر: جدّة ودواراتها»، بالتعاون بين فلي وفن جميل، بمشاركة الكاتبة والباحثة السعودية نوف الحارثي والمصورة هتون الحارثي. ويوثق الكتاب الدوارات المعمارية التي شكّلت جزءاً من المشهد الحضري والبصري لمدينة جدة، من خلال البحث والكتابة والصور الفوتوغرافية، متتبعاً تاريخها ودورها بوصفها معالم حضرية وأعمالاً فنية ارتبطت بمرحلة مهمة من تطور المدينة.
وحققت الدورتان الأولى والثانية من المعرض نجاحاً كبيراً ونمواً ملحوظاً، حيث تضاعفت مبيعات الكتب بين الدورتين.
وقالت سيبل فاسكيز، مديرة إدارة البرامج الثقافية في مؤسسة بينالي الدرعية: «يسعدني جداً أن يعود معرض الكتب الفنية بدورته الثالثة ليجمع مجدداً الناشرين والمبدعين في هذا المجال من مختلف أنحاء العالم في حي جاكس. يوفّر المعرض اليوم منصة متنامية لدعم أعمال النشر المستقل وفتح مجالات التعاون أمام الناشرين المحليين والدوليين، كما يوفّر لزوّاره فرصة الانخراط المباشر في تجربة النشر من خلال برنامج ثقافي تفاعلي يقام بالتزامن مع أيام المعرض».
أدريان جويجينجر: تجاوز آلام الفقد والوحدة نقطة قوة «أربعة ناقص ثلاثة»
حصد الفيلم 3 جوائز في «القاهرة السينمائي» (إدارة المهرجان)
قال المخرج النمساوي أدريان جويجينجر إن ما جذبه إلى القصة الحقيقية لفيلم «أربعة ناقص ثلاثة» هو أن باربرا استطاعت أن تستعيد قدرتها على الفرح بعد سنوات من فقد زوجها، وطفليها، مؤكداً أن الكتاب الذي دوّنت فيه باربرا تجربتها ساعد كثيراً من القرّاء، وألهمهم، ففكّر في أن الفيلم يمكن أن يصل بدوره إلى أشخاص يمرّون بتجارب مشابهة، ويمنحهم أملاً في أن تتّسع حياتهم مجدداً لأشياء يصعب عليهم تخيّلها في الأيام الأولى من الحداد.
وأضاف جويجينجر لـ«الشرق الأوسط» أنه لكي يصوّر حياة باربرا بعد الحادث، كان عليه أولاً أن يتعرّف إلى حياتها قبله، فخلال التحضير سألها عن أحلامها، ومواهبها، وعيوبها، وعن الخلافات التي عرفها زواجها، لافتاً إلى أن بطلة العمل فاليري باخنر استفادت من هذه التفاصيل في بناء الشخصية، إذ صار في وسعها أن تفهم ما كانت باربرا تتطلّع إليه، وكيف كانت تتصرّف مع زوجها وطفليها في أيامهم العادية، ومن خلال هذه التفاصيل يتعرّف المشاهد إلى العائلة التي غابت، وإلى الحياة التي اضطرت باربرا إلى إعادة بنائها.
وتدور أحداث «أربعة ناقص ثلاثة» حول باربرا التي كانت تعمل مع زوجها في فن التهريج، قبل أن تفقده وطفليهما في حادث يتركها وحدها، ويتنقّل الفيلم بين محاولاتها لإعادة بناء حياتها بعد الفاجعة ومشاهد من حياة الأسرة قبلها، تستعيد لحظات المرح، وما عرفته علاقة الزوجين من توتر، ويختصر العنوان ما حدث في عملية حسابية بسيطة، فالأسرة كانت تتألف من أربعة أشخاص، بقيت باربرا وحدها بعد موت الثلاثة.
وفاز الفيلم بثلاث جوائز في المسابقة الدولية للدورة السابعة والأربعين من مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، ومنحت لجنة التحكيم، برئاسة المخرج المغربي نبيل عيوش، العمل «الهرم الذهبي» لأفضل فيلم، فيما نالت فاليري باخنر جائزة أفضل ممثلة عن تجسيدها شخصية «باربرا»، وحصل روبرت شتادلوبر على جائزة أفضل ممثل في دور ثانٍ عن أداء شخصية الزوج.
وتحدّث جويجينجر عن تعاون باربرا مع فريق العمل منذ بداية كتابة السيناريو، فشاركت في مناقشة النص، واختيار الممثلين، ثم حضرت البروفات مع باخنر وشتادلوبر على مدى شهرين، مشيراً إلى أنها كانت راغبة في إنجاز الفيلم، وتفهّمت أن بناء الحكاية على الشاشة يتطلّب تعديل بعض الوقائع، فكان يعود إليها طوال تلك المراحل.
وأشار المخرج النمساوي إلى أن العمل عن قرب مع الممثلين كان أحد أسباب تحمّسه للمشروع، فقد سبق أن أخرج أفلاماً درامية، ووجد أن التعامل مع الانفعالات القوية يعد من جوانب العمل التي يرتاح إليها، مؤكداً أنه بعد البروفات أتاح للممثلين مساحة للارتجال في بعض المشاهد، وكان يطلب منهم أحياناً أن يحاولوا حبس دموعهم، فتأتي الدموع رغم ذلك، لقناعته بأن الموقف الدرامي نفسه يحمل من الألم ما يكفي، فلا يحتاج الممثل في مثل هذه اللحظات إلى توجيه صريح بالبكاء.
وتطرّق جويجينجر إلى إدخال الفكاهة في فيلم عن الفقد، وقال إن مهنة باربرا وزوجها منحته مدخلاً إلى لحظات الضحك من واقع حياتهما، فكلاهما كان يعمل محترفاً في فن التهريج، والضحك والبكاء يجتمعان في شخصية المهرّج، مشيراً إلى أن الحكاية المأساوية تظل قادرة على استيعاب لحظات فكاهية، وفي «أربعة ناقص ثلاثة» ساعده عمل الزوجين على إدخال تلك اللحظات بوصفها جزءاً من علاقتهما، ومن الطريقة التي عاشا بها معاً.
وأضاف أن «الانتقال بين الحاضر والماضي أتاح وضع لحظات الفرح العائلي إلى جوار مشاهد تعيش فيها باربرا ألم الغياب، فمع كل عودة إلى الماضي يتعرّف المشاهد إلى الزوج والطفلين من خلال ما كان يضحكهم، وما اعتادوا أن يفعلوه معاً»، مؤكداً أن وجود تلك اللحظات كان مهماً بالنسبة إليه، لأنها تمنح أفراد الأسرة حضوراً في الحكاية، وتكشف ما كانت باربرا تحبّه، وبذلك يصبح للذكريات دور في نقل حجم الفقد، بقدر ما تمنح الفيلم لحظاته الأكثر خفة.
وأضاف أن «هذه القدرة كانت أكثر ما بقي بعد إنجاز الفيلم، فقد منحتني قصة باربرا ثقة في أن الإنسان قد يجد في نفسه قوة حين يواجه ظرفاً لم يستعد له، فالأمل الذي أردت نقله يرتبط بما حدث لها بالفعل، إذ مرّت بسنوات من الحزن، ثم استطاعت أن تكتب عن تجربتها، وأن تستعيد الفرح في حياتها»، مؤكداً أن «السينما تستطيع أن تروي حكاية مأساوية، وتتيح للمشاهد أن يضحك في بعض لحظاتها، وتترك له مجالاً للتفكير فيما يمكن أن يأتي بعد الفقد»، على حد تعبيره.
وتطرّق جويجينجر إلى استقبال الفيلم في «القاهرة السينمائي»، وقال إن كثرة الأسئلة بعد العرض فاجأته، ورغم أن الوقت المخصّص للندوة انتهى، بقي لدى بعض المشاهدين ما يريدون سؤاله عنه، وعندما خرج إلى البهو، وجد عدداً منهم ينتظرونه لاستكمال الحديث، والتقاط الصور، معرباً عن سعادته بالجوائز التي حصدها الفيلم.