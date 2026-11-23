لم يعد الطعام مجرد وسيلة لإشباع الجوع أو متعة ترتبط بالمذاق، بل أصبح مادة للإبداع الفني، تتحول معها المكونات اليومية إلى منحوتات وأعمال تصميمية تثير الدهشة. فمن كراسٍ مصنوعة من خبز البريوش، إلى ثريات من السكر وأعمال فنية من الزبدة والشوكولاته، تتسع مساحة اللقاء بين المطبخ والفن، لتصبح المائدة تجربة بصرية وحسية قبل أن تكون مكاناً لتناول الطعام.

إطار من الألواح المثقبة خبز البريوش... معرض (فريدمان بيندا) (Friedman Benda Gallery) بنيويورك 2020 من تنسيق عمر سوسا بالتعاون مع ليلى جوهر (إنستغرام)

ومن أبرز الأسماء في هذا المجال الفنانة المصرية الأصل، المقيمة في نيويورك، ليلى جوهر، التي تقدم أعمالاً تتحدى التصورات التقليدية عن الطعام؛ فقد صنعت ثريا معلقة من السكر المغزول يدوياً، تتدلى منها سلاسل وزهور وردية، إلى جانب كراسٍ بالحجم الطبيعي من خبز البريوش، وغرفة كاملة من الشوكولاته البلجيكية. ومن بين ابتكاراتها أيضاً قطعة من المرتديلا بلغ طولها 4 أمتار، استدعت نقلها استخدام رافعة، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

كراسٍ من الخبز ليلى جوهر تقدم أعمالاً تتحدى التصورات التقليدية عن الطعام (إنستغرام)

وتقول جوهر إن اهتمامها ينصب على طقوس الطعام والاجتماع حول المائدة، وكيف يمكن لمادة مألوفة أن تتحول إلى تجربة استثنائية بمجرد تغيير شكلها أو حجمها أو طريقة تقديمها.

وفي لندن، تقدم الطاهية التركية الأصل نيل موتلوير أعمالاً تجمع بين الدقة والخيال، تتراوح بين مقبلات صغيرة لا يتجاوز حجمها قطعة نقدية ومنحوتات غذائية أكبر حجماً. أما الفنان إيدان جيلوني، الذي انتقل من تصميم الأزياء إلى عالم الطعام، فيشتهر بإعداد موائد ضخمة تتحول إلى أعمال فنية تفاعلية، من بينها موائد مستوحاة من الكثبان الرملية، تتوزع عليها قطع من المأكولات البحرية والحلوى.

صممت جوهر وورلد (Gohar World) عملاً فنياً ضخماً من السكر لصالح علامة لوبماير (Lobmeyr)... ويضم هذا العمل مجموعة الأواني الزجاجية ألفا بو (Alpha Bow) المرسومة يدوياً (إنستغرام)

وفي لوس أنجليس، يبتكر استوديو «أناناس أناناس»، الذي أسسته إيلينا بتروسيان وفيرونيكا غونزاليس، مصابيح صالحة للأكل مستوحاة من الفطر، وثريات من الأرز، وتصميمات تستخدم الفاكهة ومكونات غذائية متنوعة. وترى الفنانتان أن جمال الشكل لا ينبغي أن يأتي على حساب المذاق، وأن نجاح العمل يتطلب الجمع بين الاثنين.

ويمتد هذا الاتجاه إلى الفنانة هانا هير، التي تستلهم من الطبيعة والنباتات لتصميم أطباق تشبه الحدائق، والفنان الأسترالي لويس تومسون، الذي يقدم كعكات وفطائر ضخمة تمزج بين خبرته في الطهي والتصميم.

وبينما تثير هذه الأعمال دهشة زوار المعارض والحفلات، فإنها تعكس أيضاً تحولاً في مفهوم الضيافة وتنسيق الموائد، حيث لم يعد تقديم الطعام مقتصراً على جودته ومذاقه، بل أصبح شكله وطريقة عرضه جزءاً من التجربة.

وهكذا، تتحول المائدة إلى مساحة للخيال، يصبح فيها الطعام عملاً فنياً يستحق التأمل، قبل أن تمتد إليه الأيدي.