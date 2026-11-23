لا تعني مقابلة أحد أفراد العائلة الملكية البريطانية أن بإمكانك التصرف معه كما تفعل مع أي شخصية مشهورة. فخلف الابتسامات، والمصافحات، واللقاءات الودية، تقف مجموعة من القواعد والتقاليد التي تحدد كيفية تفاعل أفراد العائلة مع الجمهور، بدءاً من التقاط الصور، مروراً بالحديث، وتبادل الهدايا، وصولاً إلى طريقة الجلوس، وتناول الطعام. وفقاً لموقع «بيبول».

وبينما نشأ الملك تشارلز الثالث والأمير ويليام على الالتزام بهذه التقاليد، اضطرت شخصيات مثل الملكة كاميلا والأميرة كيت إلى التعرف عليها بعد انضمامهما إلى العائلة بالزواج. ورغم أن بعض هذه القواعد ليس مكتوباً، فإنها تظل جزءاً من تقاليد المؤسسة الملكية.

ملك إسبانيا فيليبي السادس وزوجته الملكة ليتيزيا خلال زيارتهما مليلية الأربعاء (إ.ب.أ)

1. لا توقيعات للمعجبين

على خلاف المشاهير، لا يُسمح لأفراد العائلة الملكية بالتوقيع للمعجبين، خشية تزوير التوقيعات، أو إساءة استخدامها. وقد وجدت الأميرة كيت نفسها في موقف محرج عندما طلب منها أحد المعجبين توقيعاً خلال زيارة إلى الهند، فاعتذرت بلطف، موضحة أن القواعد لا تسمح بذلك.

2. صور السيلفي ليس دائماً مرحباً بها

كان أفراد العائلة الملكية يفضلون الحديث المباشر مع الجمهور على التقاط صور السيلفي، لأسباب تتعلق بالأمن، والبروتوكول. لكن هذه النظرة بدأت تتغير، خصوصاً مع الأمير ويليام والأميرة كيت، اللذين أصبحا أكثر تقبلاً لالتقاط الصور مع المعجبين.

ديانا أميرة ويلز الراحلة والملكة الراحلة إليزابيث الثانية تبتسمان للمهنئين خارج كلارنس هاوس في لندن - 4 أغسطس 1987 (أرشيفية - أ.ب)

3. التحفظ في إظهار المودة

لا توجد قاعدة مكتوبة تمنع أفراد العائلة الملكية من تبادل مظاهر المودة أمام الجمهور، لكن التقاليد تفضل قدراً من التحفظ في المناسبات الرسمية. ومع ذلك، أصبح ويليام وكيت أكثر عفوية، وظهرا في مناسبات عدة وهما يمسكان بأيدي بعضهما، أو يتبادلان القبلات.

4. الابتعاد عن السياسة

يحرص أفراد العائلة الملكية على تجنب النقاشات السياسية، والتصريحات التي قد تُفسر على أنها انحياز إلى حزب، أو تيار معين. ويفضلون الحديث عن الحياة اليومية، والاهتمامات الشخصية، والاستماع إلى قصص الناس، وتجاربهم.

الملكة كاميلا وقفت لتصفق لنجم التنس البريطاني (أ.ف.ب)

5. الجلوس بأناقة

حتى طريقة الجلوس تخضع لاعتبارات الإتيكيت الملكي. فالنساء -خصوصاً عند ارتداء التنانير، والفساتين- يحرصن على الجلوس بظهر مستقيم، وضم الساقين، أو إمالتهما إلى أحد الجانبين، حفاظاً على المظهر اللائق أمام الكاميرات.

الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا تُقلّد الفنان وسام الاستحقاق في قصر باكنغهام (رويترز)

6. الحذر في قبول الهدايا

تُعد الهدايا جزءاً من اللقاءات الملكية، لكن قبولها يخضع لضوابط، خصوصاً عندما تكون قيمتها مرتفعة، أو قد تثير تساؤلات بشأن المصالح، والتأثير. وتُسجل الهدايا الرسمية، وتعامل وفق قواعد المؤسسة الملكية.

7. عدم الإفراط في المصافحة

تُعد المصافحة وسيلة شائعة للتواصل مع الجمهور، لكن أفراد العائلة الملكية يحرصون على أن تكون طبيعية، ومناسبة للموقف، مع مراعاة الاعتبارات الصحية، والأمنية، وطبيعة المناسبة.

الملك تشارلز الثالث يتفاعل مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال مأدبة عشاء رسمية أقيمت على شرف الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا في البيت الأبيض بواشنطن العاصمة (د.ب.أ)

8. تجنب الثوم والبصل

حتى قائمة الطعام قد تتأثر بالبروتوكول. إذ يُقال إن الملكة إليزابيث الثانية كانت تفضل تجنب الثوم والبصل في الوجبات الرسمية، تفادياً لرائحتهما خلال اللقاءات، والاجتماعات. وهي من التفاصيل التي تكشف كيف يمكن لأبسط الخيارات اليومية أن تتأثر بالحياة الملكية.

9. الالتزام بقواعد المائدة

تتطلب المناسبات الرسمية معرفة دقيقة بآداب تناول الطعام، من استخدام أدوات المائدة إلى توقيت بدء الوجبة، والتوقف عنها. كما يُتوقع من أفراد العائلة الملكية المحافظة على الأحاديث الهادئة واللبقة أثناء العشاء.

وفق مساعدتها كانت تصرّ الملكة على غسل الصحون بعد مآدب الشواء العائلية (أ.ف.ب)

10. مراعاة طبيعة المناسبة

ليست كل اللقاءات متشابهة، فما يناسب زيارة مدرسة أو مستشفى قد لا يكون ملائماً لحفل رسمي، أو مأدبة ملكية. لذلك يتعين على أفراد العائلة الملكية التكيف مع طبيعة المناسبة، مع الحفاظ على الاحترام، واللباقة في التعامل مع الجميع.

وبين القواعد الصارمة والتقاليد التي أصبحت أكثر مرونة، تكشف هذه التفاصيل جانباً أقل ظهوراً من حياة العائلة الملكية البريطانية، حياة لا تحكمها المراسم الكبرى وحدها، بل تمتد قواعدها إلى تفاصيل صغيرة قد لا تخطر على بال كثيرين.