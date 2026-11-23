في إحدى أمسيات أوائل ستينات القرن الماضي، ارتدت أغاثا كريستي، التي كانت تبلغ آنذاك 72 عاماً، فستاناً لامعاً وتوجهت إلى حفل أقيم في فندق «سافوي» بلندن، احتفالاً بمرور 10 سنوات على عرض مسرحيتها الشهيرة «مصيدة الفئران» (The Mousetrap)، التي كان عدد مشاهديها قد بلغ مليوناً ونصف المليون شخص.

وعلى الرغم من أن كريستي كانت معروفة بابتعادها عن الأضواء، فإنها وقفت أمام الحاضرين والكاميرات وألقت كلمة قصيرة شكرتهم فيها على حضورهم، معربة عن دهشتها من استمرار عرض المسرحية طوال هذه السنوات. فقد كانت تتوقع ألا يتجاوز عمرها 8 أشهر على خشبة المسرح.

وبدت في حديثها متواضعة للغاية، حتى إنها مازحت الحضور قائلة إنه لو كانت هذه الحكاية إحدى رواياتها، فمن المستبعد أن تكون شخصية تشبهها هي التي كتبت مسرحية استمر عرضها كل هذه المدة. ثم ابتسمت لجمهورها، كاشفة عن ابتسامة بأسنانها الإنجليزية التقليدية.

يمكن مشاهدة مقتطفات من تلك الكلمة في القاعة الأخيرة من المعرض الجديد الذي تنظمه المكتبة البريطانية تحت عنوان «أغاثا كريستي: عالم من الغموض». وقد لفتني، وأنا أشاهد التسجيل، صوتها؛ إذ بدا خافتاً وواهناً، لكنه كان يحمل قدراً من الهيبة. كما كانت تنطق بعض الكلمات بطريقة مميزة، وتطيل بعض أصواتها، مثل كلمة «old» (قديم).

لكن ربما كنت سأشعر بالدهشة أياً كان صوتها. فأمام كاتبة حققت أرقاماً قياسية يصعب تصورها، تبدو أغاثا كريستي شخصية لا تزال عصية على الفهم الكامل. فهي صاحبة المسرحية الأطول عرضاً في تاريخ المسرح، وواحدة من أكثر الروائيين مبيعاً في العالم، كما تُعد الكاتبة الأكثر ترجمة لأعمالها على مستوى العالم. لقد تجاوزت مكانتها حدود الشهرة الأدبية، حتى غدت اسماً راسخاً في الذاكرة الثقافية العالمية.

ومع ذلك، ظلت كريستي شخصية غامضة. ولأنها أمضت معظم حياتها المهنية بعيداً عن الأضواء، اعتاد الناس أن يملأوا الفراغات في صورتها بربطها بإحدى أشهر شخصياتها الروائية، الآنسة ماربل؛ فتخيلوها امرأة مسنة فضولية، تعيش في قرية هادئة ولا تكاد تغادر محيطها المألوف.

عرض يحاكي أجواء المنازل الريفية الفخمة التي ظهرت في روايات أغاثا كريستي (نيويورك تايمز)

يسعى معرض المكتبة البريطانية إلى تفكيك هذه الصورة النمطية، والكشف عن المرأة الحقيقية التي تقف خلف تلك الروايات.

يتنقل الزوار بين قاعات المعرض عبر مجموعة من المشاهد التي تبدو مألوفة لمحبي أعمال كريستي، بل وحتى لمن لم يقرأوا رواياتها، لكنهم عرفوا تأثيرها بطريقة غير مباشرة: منازل ريفية، وغرف لتحضير الأدوية، ومقطورات قطارات، ومواقع للتنقيب الأثري.

ويمنح المعرض زواره تجربة تفاعلية ممتعة؛ إذ يدعوهم إلى التعامل معه بوصفه لغزاً عليهم حله، وإلى النظر إلى المعروضات بوصفها أدلة تكشف، ليس فقط عن حياة المرأة التي تركت وراءها هذا الإرث الأدبي، بل أيضاً عن أسرار نجاحها.

وقد نجح المعرض، إلى حد كبير، في تحقيق هذا الهدف. فالصورة التقليدية التي اختزلت كريستي في امرأة مسنة محافظة، تشبه شخصيات الحكايات الريفية، تتبدد تماماً أمام الصور المعروضة في قسم التنقيب الأثري، التي توثق حياتها مع زوجها الثاني ماكس مالوان، عالم الآثار الذي كان يصغرها بـ14 عاماً.

تكشف هذه الصور عن جانب مختلف تماماً من حياتها؛ جانب مليء بالمغامرة والترحال والخروج عن المألوف. ففي معظم سنوات الثلاثينات والأربعينات، كانت كريستي ومالوان يقضيان أشهراً عدَّة كل عام في العراق، حيث يعيشان ويعملان معاً في مواقع التنقيب الأثري.

وكانت تلك مرحلة غزيرة الإنتاج في مسيرتها الأدبية؛ إذ استطاعت الكتابة في ظروف وأماكن مختلفة، ونشرت خلال تلك السنوات ما معدله روايتان سنوياً.

ومن أكثر المعروضات التي استوقفتني صورة تبدو ملامحها غير واضحة قليلاً، تظهر فيها كريستي جالسة إلى مكتبها في موقع أثري بمدينة نينوى، بالقرب من الموصل. كانت تعمل في غرفة بسيطة الأثاث، فيما يتسلل ضوء النهار عبر النافذة ليسقط على آلتها الكاتبة. إنه مشهد يكاد يجسد الصورة المثالية لحياة الكاتب، وإن بدا للوهلة الأولى أقرب إلى صورة نمطية عن العمل الإبداعي.

ولم تكن كريستي تكتفي بالكتابة خلال تلك الرحلات، بل كانت تساعد زوجها وفريقه في أعمال التنقيب أيضاً.

ويضم المعرض قطعاً عاجية دقيقة تعود إلى الفترة الممتدة بين القرنين التاسع والسابع قبل الميلاد، من بينها تمثال لأبي الهول وآخر لشخصية ذكورية. وتشير المعلومات المصاحبة إلى أن كريستي استخدمت كريم وجهها في تنظيف هذه المنحوتات الأثرية. وقد روت لاحقاً مازحة: «لم يتبقَّ شيء لوجهي المسكين لبضعة أسابيع».

ومن المعروضات اللافتة أيضاً دفاتر ملاحظاتها، التي كانت تستخدمها لتطوير حبكات رواياتها ورسم شخصياتها، مستعرضة احتمالات متعددة قبل أن تستقر على الحلول التي اشتهرت بها.

وفي قسم «الصيدلية»، الذي يتناول عملها مساعدةً صيدلانية في أحد المستشفيات خلال الحرب العالمية الأولى، يعرض دفتر مفتوح على صفحة تحمل عنواناً مكتوباً بقلم الرصاص: «السموم: احتمالات للروايات». وتضم الصفحة ملاحظات عن تأثيرات مواد سامة مختلفة وجرعاتها القاتلة. ويكشف هذا الدفتر عن جانب من خلفيتها العلمية والعملية التي انعكست بوضوح على عالمها الروائي.

مدخل معرض «أغاثا كريستي: عالم من الغموض» في المكتبة البريطانية بلندن (نيويورك تايمز)

ويضم المعرض كذلك دفتر ملاحظات من الفترة التي شهدت الانهيار العصبي الذي تعرضت له كريستي عام 1926، بعد وفاة والدتها واكتشاف خيانة زوجها الأول.

في ذلك العام، غادرت كريستي منزلها وسجلت دخولها في أحد الفنادق مستخدمة اسم عائلة المرأة التي كانت على علاقة بزوجها، وظلت مختفية لمدة 11 يوماً، فيما كانت عمليات البحث عنها تتواصل في أنحاء البلاد. ومن بين المعروضات ملصق يحمل إعلاناً عن اختفائها، ويصف الملابس التي كانت ترتديها، ومنها «قبعة صغيرة من المخمل الأخضر».

أما تفسيرها اللاحق لما حدث، والقائم على تعرضها لفقدان الذاكرة، فلا يبدو من السهل التوفيق بينه وبين بعض الوقائع المعروفة عن الحادثة.

ولا تتوافر معلومات كافية تسمح بفهم ما كانت تمر به كريستي في تلك الفترة، لكن أحد دفاتر ملاحظاتها يقدم لمحة عن الضغوط التي كانت تعيشها قبل اختفائها. فهو يكشف عن محاولاتها المضنية للالتزام بعدد الكلمات الذي حددته لنفسها يومياً أثناء كتابة رواية «لغز القطار الأزرق».

ورغم أن الكتابة كانت تبدو أمراً يسيراً بالنسبة إليها في معظم الأوقات، فإن هذا الدفتر يكشف جانباً مختلفاً من تجربتها؛ إذ كانت تتابع عدد كلمات كل فصل بدقة.

ومن المفارقات أن المعرض، الذي يسعى إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة عن كريستي وكشف جوانب شخصيتها، ينجح أحياناً في تعميق الغموض المحيط بها.

ففي قسم جوازات السفر، مثلاً، نكتشف أن مهنتها سُجلت في البداية بوصفها «كاتبة»، لكنها اختارت لاحقاً، في ذروة نجاحها الأدبي، أن تعرّف نفسها بأنها «امرأة متزوجة».

وفي سيرتها الذاتية، تشير كريستي إلى أن كونها زوجة كان هو وضعها ومهنتها الأساسية، أما تأليف الكتب فكان بالنسبة لها «نشاطاً جانبياً». وهذا النوع من التقليل من شأن الذات يثير الحيرة، تماماً كما أثارت هي بنفسها الدهشة حين حققت إحدى مسرحياتها نجاحاً كبيراً.

* خدمة «نيويورك تايمز»