يعبُر الفنان التشكيلي منصور الهبر، في معرضه «حياة بلا قيود»، نحو آفاق فنية مختلفة. فهو أراد أن تحمل لوحاته لغة تشكيلية شخصية جداً، كما يقول لـ«الشرق الأوسط». ولذلك، عمل على بنائها بعيداً عن التيارات التشكيلية الخارجية، لتترجم رؤية خاصة به. ويستضيف المعرض غاليري «آرت أون 56» في الجميزة ببيروت، وينقسم إلى 3 أجزاء، وفقاً للسنوات التي أنجز فيها أعماله. وتمتد هذه المراحل من اندلاع الحرب في جنوب لبنان عام 2024، مروراً بعام 2025، وصولاً إلى عام 2026.

منصور الهبر يعبر في «حياة بلا قيود» نحو آفاق تشكيلية مختلفة (غاليري آرت أون 56)

يلاحظ زائر المعرض اختلاف الألوان التي يستخدمها الفنان في كل مرحلة. فمن خلال تقنيتَي «الأكليريك» و«الميكسد ميديا»، عمل على إضفاء خصوصية على كل مجموعة، بما يتناسب مع المرحلة التي تعبِّر عنها. ويوضِّح في سياق حديثه: «في أثناء الحرب شعرت وكأنني أختنق، وأنفاسي تضيق أكثر فأكثر. فرسمت لوحات صغيرة الحجم لأجعل أحزاني على أقسام. أما عام 2026، الذي أسميه (مرحلة التقشّف اللوني)، فاكتفيت فيه بالأسود والرمادي والأبيض لترجمة مشاعري. وكان الغضب بادياً فيها بشكل بارز».

ويشرح كيف وُلدت هذه اللوحات: «عندما أرسم، يحصل لديّ ما يشبه الاحتدام الداخلي. تتشابك الصور والمشاعر لتخرج منها مشاهد تلامسني في العمق. فأنا لا أرسم بدافع التفكير التجاري أو التسلية والترفيه، بل لأنني أشعر بعدم الرضا عمَّا يحصل على أرض الواقع».

يرسم في لوحاته العتمة والغضب كما الضوء والهدوء (غاليري آرت أون 56)

ويؤكد منصور الهبر أن الرسام يتأثر بأي أزمة تواجهه، حتى لو اقتصر الأمر على ثقب في عجلة سيارته. فكل أزمة يمكن أن توصله إلى نتيجة ومعنى مختلفَين للوحته. وكلما تعقَّدت الأمور معه برأي حملت أعماله عمقاً أكبر.

يطلق منصور الهبر تسميات عدة على لوحاته، منها «من أين جاءت الرياح؟»، و«بين الضوء والرماد»، و«لا يمكن تسميته»، و«لسنا بحاجة إلى اسم»، و«نمضي المساء بالغناء»، و«آخر نفس»، وغيرها. ويروي في كل منها حكاية بقالب تجريدي، موضحاً: «إنها تعكس قصصاً نعيشها ولمسناها عن قرب، كهدم القرى في الجنوب، ومشاهد الردم والانفجارات. لذلك، تتلون بالرمادي والأسود، تعبيراً عن قتامة المشهد وقسوته. لكن الرجاء لا يغيب عن أعمال أخرى، إذ صوّرته من خلال إشراقة شمس بعد عتمة، أو هدوء يعقب عاصفة. وكنت كمَن يريد التخلّص من ذيول الحرب ومن الغضب الذي سكنني. حتى إنني لم أتردد، في مرات عدة، في التفكير في التخلّص من اللوحة نفسها، كي أضع حداً لحالة القلق التي أعيشها».

ويعبِّر الهبر، في بعض لوحاته الصغيرة الحجم والمنفَّذة دائماً بطبقات متراكمة من مواد مختلفة، عن الحياة بما تحمله من أزمات، وكذلك عن المساحات المضيئة التي لا تزال تتخللها. وكأنه، من خلال هذا التراكم اللوني والمادي، يحاول تفكيك مشاعره وإعادة تركيبها على سطح اللوحة. فتبدو أعماله أشبه بمساحة مفتوحة لتفريغ ما يعتمل في داخله، حيث يتجاور الألم مع الأمل، والغضب مع الرغبة في التحرر.

وهي رحلة تشكيلية لا تبحث عن إجابات جاهزة، بقدر ما تترك للمشاهد حرية تأويلها والدخول إلى عوالمها.

تروي لوحاته بريشة تجريدية حكايات من الحياة (غاليري آرت أون 56)

وفي لوحة «حياة بلا قيود»، يرنو الهبر إلى مشهد متناقض، تتداخل فيه حالتا الانفصال والالتصاق في آن واحد. ويخفف من وطأة الغضب برسم وردة حمراء فوق دمار هائل، بينما يترك في القسم الآخر مساحةً لحالة من الفوضى المنظمة، تحاكي حياة تشهد باستمرار أياماً من الصعود والهبوط. وتبدو في اللوحة توليفة من الألوان تعكس تناقضات مشاعر الفنان وتوقه إلى الخلاص من القلق. فينثر عليها حفنات من الأصفر والذهبي والأسود والبني، لتستحضر أجواء تشبه حكايات «ألف ليلة وليلة».

يخرج منصور الهبر في لوحاته عن المألوف، مستعيناً بريشة متحررة من القوالب الفنية الجاهزة. وهو، إذ يستحضر الماضي وتاريخ الفن، لا يتعامل معهما بوصفهما إرثاً يقيّده، بل صدى يتفاعل معه ويعيد صياغته وفق مزاجه ورؤيته في الحاضر. وعن المنطلقات الفكرية التي تحكم تجربته، يقول: «الحاضر هو بمثابة لحظة لا تنفصل عمَّا سبقها. إنها تجربة لا تخضع للمغريات، وهذا ما يجعلها تبتعد عن الموروث. وعلى الفنان أن يقصي ذاته في سبيل الخروج من النظام الفني المعتاد، بما يبقيه متجدداً ويدفعه إلى المضي نحو حياة بلا قيود».