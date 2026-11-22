يمنح مهرجان «الدوحة السينمائي» الأفلام القطرية متنفساً جديداً، إذ يجمع بين عدد من المخرجين القطريين والأجانب المقيمين بالدوحة ضمن مسابقة «صنع في قطر»، بعدما حازوا على دعم مالي من «مؤسسة الدوحة للأفلام» لخروج أفكارهم التي تنوعت بين الحكايات «الإنسانية»، و«التاريخية»، وأفلام الرسوم المتحركة، و«التراثية» للنور.

واحتفى «الدوحة السينمائي»، الأحد، بعرض الأفلام بحضور جماهيري وفني بارز، بهدف تسليط الضوء على إبداع وطموح مجتمع صناعة الأفلام المحلي من خلال المسابقة التي تضم 8 أفلام تعكس تنوع القصص التي يتم تطويرها وإنتاجها في قطر.

وحسب بيان «مؤسسة الدوحة للأفلام» فإن الصناع استلهموا أعمالهم من طيف واسع من الأنواع السينمائية والأساليب الفنية، والاستكشافات العميقة للعلاقات الإنسانية إلى المواجهات مع عوالم ما وراء الطبيعة والرحلات الخيالية، إذ تكشف هذه الأعمال عن قدرات المواهب التي تسهم في تشكيل مشهد صناعة الأفلام في قطر.

وتضم مسابقة «صُنع في قطر» لعام 2026 أفلام «أبو فانوس»، و«بعد المطر»، و«دائم»، و«أزحف إلى نفسي»، و«غفلة»، و«أعماق الصمت»، و«كنتقطع»، و«كالشهاب»، وتتولى تحكيم المسابقة لجنة خاصة تضم صانعة الأفلام القطرية الجوهرة آل ثاني، والممثلة اللبنانية يمنى مروان، وصانع الأفلام والمنتج الفلسطيني-البلجيكي نائل خليفي.

جانب من فعاليات مسابقة «صنع في قطر» (إدارة مهرجان الدوحة السينمائي)

وحاورت «الشرق الأوسط» عدداً من صناع أفلام «صنع في قطر» من بينهم المخرجتان الفلسطينية- القطرية أميرة أبو جبارة، والمغربية- البريطانية حورية الحداد، اللتان صنعتا فيلم «أبو فانوس» الذي تدور أحداثه خلال رحلة إلى الصحراء في قطر، وقالت أميرة أبو جبارة إنها اختارت الحكاية الفلكلورية لأنها تشبه طفولتنا وقصصنا المتوارثة، مؤكدة أن اختيار الحكاية لم يكن صدفة، بل ولدت من ذاكرة مشتركة مع المخرجة حورية الحداد، بهدف استعادة عالم الحكايات التي كانت تُروى قبل النوم، وتحويلها إلى عمل سينمائي معاصر بدعم مادي ومعنوي من الدوحة للأفلام التي تعدّها بالفعل متنفساً قوياً للأفكار الجديدة والمختلفة.

فيما قالت حورية الحداد إنها ممتنة لسرد حكاية «أبو فانوس» التي كانت تُروى في المغرب، وتحويلها إلى فيلم خيالي وُلد في قطر، موضحة أن انجذابها إلى هذه القصص يعود إلى أصولها المغربية. فعندما كانت تذهب في العطلة إلى زيارة الأهل والأقارب في المغرب، كانت ترى الأطفال يتداولون قصصاً عن الجن وغيرها من الكائنات الغامضة، ولفتت حورية الحداد إلى أن مهرجان الدوحة بات متنفساً للسينما المستقلة، ولولاها لما وجد هذا الفيلم طريقه إلى النور.

لقطة من فيلم الرسوم المتحركة «بعد المطر» (إدارة مهرجان الدوحة السينمائي)

وقالت المخرجة القطرية خلود العلي، صانعة فيلم الرسوم المتحركة «بعد المطر»، الذي تدور أحداثه حول «ماريا» التي تعاني من الوحدة، إن الرسوم المتحركة تجعلها تسافر بالخيال، ومنذ طفولتها كانت تحب الرسم ويبهرها أن يتحرك ويتحول إلى حكاية.

وأضافت خلود العلي: «من خلال الرسوم المتحركة تعرفنا على ثقافات ومعلومات، كما أنها وسيلة لتوصيل الرسائل إلى فئات متنوعة من الناس من مختلف الأعمار، ومن مختلف الجنسيات»، مؤكدة أن «الدوحة للأفلام» نافذة جيدة لانتشار الأفلام المصنوعة في قطر عربياً وعالمياً وتوصل صوت صانعي الأفلام إلى عدد غير مسبوق.

وقال المخرج الأميركي سيباستيان ديلاسكاساس، صانع الفيلم الوثائقي «أعماق الصمت»، الذي يتناول مشوار والدته مع مرض السرطان ووفاتها: «عام كامل قضيته خلف الكاميرا، وثقت فيه اللحظات الأخيرة من حياة والدتي، وصورت كل المشاهد بواقعية شديدة، لكنني اكتشفت بعد وفاتها أن الوطن ليس مكاناً بل هو شخص كان يتمثل في أمي التي رحلت»، وأضاف سيباستيان: «خلال التصوير لم أكن أشعر بحجم التغير الذي يطرأ على جسد والدتي وشكلها، لكن بعد الانتهاء من الفيلم ومشاهدته، بدأت ألاحظ كيف تغير كل شيء ببطء، وفي نهاية الفيلم كانت أمي تبدو ضعيفة للغاية، وفي لحظة نظرت إلى الكاميرا وغمزت لي وأصبحت نظرتها دليلاً على أن الروح لا تهرم، وأن أمي ظلت حاضرة بكامل شخصيتها حتى النهاية»، ووجَّه شكره وامتنانه إلى «الدوحة للأفلام» على دعمه لخروج فيلمه الأهم في مشواره للنور.

لقطة من فيلم «أعماق الصمت» (إدارة مهرجان الدوحة السينمائي)

وتعليقاً على مسابقة «صنع في قطر»، قالت فاطمة حسن الرميحي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة «الدوحة للأفلام» ومديرة مهرجان الدوحة السينمائي: «صناعة الأفلام في قطر تتجلى في توفير البيئة المناسبة، وتعزيز الثقة، وإتاحة الفرص أمام رواة القصص لتحويل رؤاهم إلى أعمال سينمائية»، مضيفة: «كل فيلم في مسابقة (صُنع في قطر) يمثل صوتاً إبداعياً ورؤية مميزة وإسهاماً في المشهد الثقافي الذي نبنيه معاً»، ومن خلال هذا البرنامج، نلتزم بدعم المواهب المحلية، وتشجيع القصص المهمة والأصيلة، وتوفير منصة تتيح لها التواصل مع الجمهور ومجتمع السينما الدولي.