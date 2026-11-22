أثارت خسارة الإعلامية المصرية دعاء فاروق في انتخابات مجلس إدارة نادي الصيد موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تعرضت لهجوم حاد وتعليقات ساخرة عقب إعلان النتائج؛ ما دفع عدداً من زملائها في الوسطين الفني والإعلامي إلى الدفاع عنها ودعمها، وفي مقدمتهم الفنانة مي كساب والإعلامية إيمان الحصري، اللتان انتقدتا ما تعرضت له من إساءات، مؤكدتين أن «عدم نجاحها في الانتخابات لا يبرر الهجوم على شخصها أو التقليل من تاريخها الإعلامي».

وحصلت دعاء فاروق على 3765 صوتاً في الانتخابات التي أجريت الجمعة 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، لتحتل المركز الثاني عشر بين المرشحين على مقاعد العضوية فوق السن، في منافسة على 7 مقاعد، لكن إعلان النتيجة لم ينهِ الاهتمام بمشاركتها، إذ انتشرت منشورات وتعليقات تناولت خسارتها بالسخرية، واستدعى بعضها مواقف مرتبطة بظهورها التلفزيوني، بينما دافع آخرون عن حقها في خوض الانتخابات، معتبرين أن «عدم حصولها على المقعد لا يستدعي كل هذا الهجوم».

وكان إعلان دعاء فاروق الترشح في الانتخابات قد أثار جدلاً بين أعضاء النادي؛ ما دفعها لتصوير مقطع فيديو ونشره للحديث عن علاقتها بالنادي وعضويتها فيه بعد انتقالها من مسقط رأسها بمدينة طنطا في دلتا مصر إلى القاهرة وتربية أبنائها الثلاثة بداخله وممارستهم للألعاب المختلفة.

وأبدت الفنانة المصرية مي كساب عبر حسابها على «فيسبوك» غضبها من الهجوم الذي تعرضت له دعاء فاروق، ووصفت التعليقات المسيئة بأنها تعكس قسوة أصحابها، منتقدة ما تضمنته من تجريح شخصي.

وأكدت أن «معرفتها الطويلة بالمذيعة المصرية تجعلها تدرك حجم ما تتمتع به من احترام ومواقف إنسانية»، مشيرة إلى «أنها تعلمت منها الكثير، وأنها اعتادت الوقوف إلى جانبها في مواقف مختلفة، بينما وجهت رسالة إلى منتقديها اعتبرت فيها أن كلماتهم تجاوزت حدود النقد إلى الإيذاء والتجريح».

من جانبها، رفضت الإعلامية إيمان الحصري في تدوينة عبر حسابها على «فيسبوك» تحويل خسارة دعاء فاروق إلى مناسبة للشماتة؛ لأن من حق أي شخص الاختلاف مع المرشحين أو عدم الاقتناع بأفكارهم وأسلوبهم، لكن صندوق الانتخابات يظل الوسيلة المناسبة للتعبير عن تلك المواقف، موضحة أن الفائز يستحق التهنئة، بينما ينبغي التعامل مع من لم يحالفه التوفيق باحترام، دون إصدار أحكام على شخصه أو أسرته أو نواياه.

أما دعاء فاروق، فاختارت التعليق على خسارتها برسالة عبر حسابها على «فيسبوك»، أعربت فيها عن رضاها بالنتيجة، ووجهت الشكر إلى أعضاء النادي الذين منحوها أصواتهم.

تعرضت دعاء فاروق للانتقادات بسبب مشاركتها بحملات ترويجية (حسابها على «فيسبوك»)

وتُعد دعاء فاروق من الإعلاميات المصريات اللاتي ارتبطت مسيرتهن بتقديم البرامج الدينية والاجتماعية، إذ بدأت عملها في شبكة «راديو وتلفزيون العرب» قبل انتقالها بين قنوات «اقرأ» و«الحياة» و«النهار»، التي تقدم عبر شاشتها حالياً برنامج «اسأل مع دعاء».

ولم يقتصر نشاطها على التلفزيون، إذ اتجهت إلى تنظيم المعارض والبازارات التجارية، والترويج لمنتجات وعلامات تجارية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو النشاط الذي سبق أن أثار انتقادات ردت عليها بالدفاع عن حقها في العمل الإعلاني، وهي إحدى النقاط التي تعرضت فيها لانتقادات من أعضاء النادي عبر مجموعات «الفيسبوك» المغلقة بحسب ما رصدت «الشرق الأوسط».

حسابات آيديولوجية وطبقية

وقال أستاذ الإعلام بجامعة العاصمة وعضو نادي الصيد المصري محمد فتحي لـ«الشرق الأوسط»، إن الهجوم الذي تعرضت له الإعلامية دعاء فاروق عقب خسارتها الانتخابات لا يمكن تفسيره بوصفه تعبيراً عن موقف أعضاء النادي وحدهم، موضحاً أن جانباً كبيراً من الانتقادات جاء من أشخاص لا ينتمون إلى النادي، وهو ما أسهم في اتساع الجدل وتحوله إلى حملة تتداخل فيها حسابات آيديولوجية وطبقية، ترتبط بالصورة الذهنية التي تكونت عن المذيعة المصرية خلال مراحل مختلفة من مسيرتها المهنية.

ولفت فتحي إلى أن «الانتقادات المتعلقة بنشاطها التجاري تكشف عن جانب طبقي في التعامل معها، خصوصاً مع السخرية من تنظيمها البازارات أو حصولها على مقابل مادي نظير الترويج للمطاعم والمحلات التجارية»، معتبراً أن «هذه الأنشطة لا تنتقص من مكانتها المهنية، ولا تختلف عن تجارب خاضتها شخصيات إعلامية عديدة في ظل تراجع سوق الإعلام المصري، لكن امتداد السخرية إلى أصولها وانتمائها لمدينة طنطا يعكس أحكاماً اجتماعية لا علاقة لها بقدرتها على العمل داخل مجلس إدارة النادي».

وأكد فتحي أن «نتيجة دعاء فاروق الانتخابية كانت جيدة قياساً بخوضها المنافسة للمرة الأولى، خصوصاً أنها حصلت على أعلى عدد من الأصوات بين مرشحي قائمتها»، مشيراً إلى «أنه شاهد بنفسه خلال يوم الانتخابات عدداً كبيراً من الأعضاء يلتفون حولها لالتقاط الصور والتعبير عن محبتهم لها».