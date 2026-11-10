مناهض للإسلام والمهاجرين... إيريك زمور يعلن ترشحه لرئاسة فرنسا مجدداً

عاد المشهد السياسي الفرنسي ليتصدر واجهات الاهتمام الإقليمي والدولي مع الإعلان الرسمي للصحافي والمفكر اليميني المثير للجدل، إريك زمور، خوضه غمار السباق الرئاسي مجدداً.

وجاء هذا الإعلان عبر إطلالة إعلامية بارزة على نشرة الأخبار المسائية لقناة «تي إف 1» الفرنسية، ليعيد إلى الأذهان الانقسام الحاد الذي أحدثه في استحقاقات سابقة، مستنداً إلى برنامجه المعهود الذي يركز على الهوية وحماية الدولة والسيادة التامة.

Cela fait à peu près 40 procédures contre moi en quelques années, et j'ai été relaxé 30 fois en 10 ans. Je n'ai volé personne et je n'ai pas détourné d'argent public.On me poursuit pour un délit d'opinion, au nom d'une loi liberticide que j'abolirai si je suis président. pic.twitter.com/vRH7EayY8g — Eric Zemmour (@ZemmourEric) November 10, 2026

ويأتي هذا الترشح ليعزز تموضعه كأحد أبرز الوجوه الفكرية والسياسية التي أعادت تشكيل خارطة اليمين المتشدد في البلاد، متسلحاً برؤية تصادمية وأدوات إعلامية بنى من خلالها قاعدة جماهيرية صلبة. تتسم ظاهرة زمور السياسية بخلط الأوراق وتجاوز الخطوط التقليدية للمؤسسة السياسية الفرنسية، فهو لا يطرح نفسه مجرد مرشح عابر، بل يعبّر عن تيار آيديولوجي يرى أن فرنسا تعيش أزمة وجودية تهدد حضارتها.

Je vous invite, dès maintenant, à me rejoindre le 21 novembre pour mon meeting de lancement de campagne à Toulon.✅ Inscrivez-vous : https://t.co/Rbj5TqDbaF pic.twitter.com/YYtpd1Kxi0 — Eric Zemmour (@ZemmourEric) November 10, 2026

هذا التوجه الفكري الصارم حوّل مسيرته من غرف تحرير الصحف المرموقة إلى الساحات السياسية الصاخبة، ليرسم ملامح معركة انتخابية جديدة تعيد فحص الهوية والحدود في بلد يعيش تحولات مجتمعية عميقة ومتسارعة.

الجذور والنشأة... الهجرة الجزائرية وصياغة الهوية العائلية

تكتسب قصة إريك زمور بعداً دراماتيكياً عند النظر إلى أصوله؛ فقد ولد في 31 من أغسطس (آب) من عام 1958 في ضاحية مونتروي بباريس، لعائلة من اليهود الأمازيغ (البربر) الذين قدموا من الجزائر قبل سنوات قليلة من نيلها الاستقلال.

نشأ زمور في بيئة متواضعة بالضواحي الباريسية، حيث كان والده يعمل مسعفاً، بينما تولت والدته وجدته تربيته وتلقينه قيم الاندماج الصارم والتمسك بالثقافة الفرنسية.

هذه المفارقة بين أصول عائلته المهاجرة من شمال أفريقيا ومواقفه السياسية الحالية المتطرفة ضد المهاجرين، تشكل ركيزة أساسية في فهم شخصيته؛ إذ يرى أن عائلته بذلت جهوداً مضنية للذوبان الكامل في القالب الحضاري الفرنسي، وهو النموذج الذي يطالب الجميع باتباعه دون مواربة.

تلقى زمور تعليمه الأولي في مدارس يهودية خاصة في باريس، حيث ظهرت ميوله المبكرة نحو التاريخ والأدب والسياسة، وتأثر بالروايات التاريخية الكبرى التي تمجد عظمة الدولة الفرنسية ومؤسسيها.

هذه التنشئة عززت لديه نزعة قومية مبكرة تبلورت لاحقاً في مؤلفاته، وجعلته يتبنى أسلوباً دفاعياً شرساً عن إرث بلاده الثقافي، معتبراً أن الاندماج هو السبيل الوحيد للحفاظ على النسيج المجتمعي، ومستنكراً أي محاولة للحفاظ على الخصوصيات الثقافية الأصلية للوافدين الجدد.

المسار الأكاديمي... خريج «العلوم السياسية» وعقدة المدرسة الإدارية الكبرى

تعد المحطة الدراسية لزمور حاسمة في تشكيل وعيه السياسي وطموحه، فقد نجح في الالتحاق بمعهد الدراسات السياسية المرموق في باريس والمعروف باسم «Sciences Po»، حيث تخرج فيه عام 1977. هذا المعهد، الذي يعد مصنعاً للنخب الحاكمة في فرنسا، أتاح لزمور فرصة التعمق في القانون والعلوم السياسية، وصقل موهبته السجالية التي ميزته لاحقاً في الفضاء الإعلامي.

غير أن مسيرته الأكاديمية اصطدمت بعقبة شكلت لديه ما يشبه العقدة الفكرية والسياسية تجاه المؤسسة الرسمية في البلاد. فشل زمور مرتين متتاليتين، في عامي 1980 و1981، في اجتياز امتحانات القبول الصعبة للمدرسة الوطنية للإدارة «ENA»، وهي المؤسسة الأرفع التي تخرج فيها كبار رؤساء ووزراء فرنسا.

هذا الإخفاق الأكاديمي، الذي حرمه من دخول السلك الدبلوماسي أو الإداري الرفيع من بابه الملكي، تحول لديه إلى وقود سياسي؛ إذ أمضى مسيرته المهنية اللاحقة في مهاجمة النخب الإدارية والسياسية الحاكمة التي تخرجت في هذه المدرسة، متهماً إياها بالانفصال عن واقع الشعب الفرنسي والضعف في إدارة أزمات البلاد الكبرى.

إيريك زمور (حسابه الخاص بالإعلام الإجتماعي)

من كواليس الصحافة إلى الشاشة... صناعة المهاجم الفكري الشرس

عوض زمور إخفاقه الإداري بالتوجه نحو عالم الصحافة، حيث بدأ مسيرته المهنية كاتباً ومراسلاً في صحيفة «لو كوتيديان دو باري»، قبل أن ينتقل في منتصف التسعينات إلى الصحيفة المحافظة الأعرق «لو فيغارو»، حيث أسس لنفسه اسماً بارزاً من خلال مقالات الرأي والتحليلات السياسية الحادة.

امتدت مسيرته الصحافية لثلاثة عقود، برز خلالها كأحد كتاب الأعمدة الأكثر قراءة وجدلاً، مستخدماً لغة رصينة ومستنداً إلى مراجع تاريخية مكثفة لإثبات نظرياته حول تراجع القوة الفرنسية. جاء التحول الأكبر في مسيرته مع انتقاله إلى شاشات التلفزيون، حيث تحول من صحافي يكتب خلف الستار إلى نجم برامج «التوك شو» الحوارية. عبر مشاركته في برامج شهيرة مثل «أون نبا كوشيه»، ثم برنامجه اليومي على قناة «سي نيوز»، نجح زمور في تحويل النقاشات الفكرية المعقدة إلى سجالات جماهيرية مثيرة.

وظف قدراته الخطابية ولغته التصادمية لطرح ملفات الهوية والمهاجرين ونظرية «الاستبدال العظيم» والموقف من الإسلام في قلب التداول اليومي، مما أكسبه شعبية واسعة لدى الأوساط اليمينية، مقابل انتقادات لاذعة وإدانات قضائية متكررة بتهم التحريض على الكراهية والتمييز الديني والعرقي.

إيريك زمور رئيس حزب «الاسترداد» (حسابه في الإعلام الاجتماعي)

رهان الرئاسة مجدداً... حزب «الاسترداد» ومحاولة العودة إلى الواجهة

لم يكتفِ زمور بالدور التنظيري، فأسس في أواخر عام 2021 حزبه السياسي «Reconquête» (الاسترداد)، وخاض الانتخابات الرئاسية لعام 2022، حاصداً نحو 7 في المائة من الأصوات في الجولة الأولى.

واليوم، يعيد الرجل طرح نفسه للسباق الرئاسي المقبل، متسلحاً بالقناعات نفسها، ومستهدفاً شريحة الناخبين الذين يبحثون عن حلول راديكالية للقضايا الأمنية والاقتصادية والسيادية.

يرتكز برنامجه الجديد على ترحيل المذنبين الأجانب، وخفض النفقات الحكومية، وحماية ما يصفه بـ«فرنسا الفرنسية» في وجه العولمة والاتحاد الأوروبي. يواجه زمور في مسعاه الجديد تحديات بالغة التعقيد وسط منافسة شرسة داخل معسكر اليمين واليمين المتطرف، لا سيما مع وجود مارين لوبان التي تحظى بحضور قوي في استطلاعات الرأي.

ورغم تراجع نسب تأييده الحالية مقارنة بذروة صعوده السابقة، يرى المراقبون أن ترشحه يمتلك القدرة على فرض الأجندة الفكرية لليمين مجدداً، وإجبار بقية المرشحين على مناقشة قضاياه المفضلة.