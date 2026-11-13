«داخل غزة»... «وثائقي» يروي كيف غطّى صحافيون حرباً كانوا من ضحاياها

كيف ينقل الصحافي أهوال حرب يجد نفسه ضحية لها، بينما يفقد أفراداً من عائلته وأصدقاء وزملاء، ويكافح من أجل البقاء، ثم يجد أن شهادته على ما يجري موضع تشكيك؟

هذا ما يرويه الفيلم الوثائقي الجديد «داخل غزة» (Inside Gaza) الذي يسلّط الضوء على محنة صحافيي «وكالة الصحافة الفرنسية» الذين وجدوا أنفسهم محاصرين في القطاع، يوثقون الدمار والموت من حولهم، بينما كانوا هم أنفسهم يواجهون خطر القتل خلال الحرب التي شنتها إسرائيل رداً على هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وتنقل المخرجة هيلين لام ترونغ إلى الشاشة شهادات هؤلاء الصحافيين المخضرمين الذين اضطروا إلى الموازنة بين واجب نقل الحقيقة ومحاولات النجاة، بينما كانت الحرب تدمر مدينتهم، وتودي بحياة أقاربهم وأصدقائهم وزملائهم.

المخرجة الفرنسية هيلين لام ترونغ خلال جلسة تصوير ضمن المهرجان الأميركي الفرنسي للأفلام في لوس أنجليس يوم 8 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

وقالت الصحافية المستقلة والمخرجة الوثائقية لام ترونغ لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» في لوس أنجليس، حيث عُرض الفيلم ضمن المهرجان الأميركي الفرنسي للأفلام، إن «معظم المراسلين الدوليين... يغطون حرباً أو حدثاً إخبارياً، ثم يعودون إلى منازلهم حيث الأمان».

وأضافت: «لم يكن الصحافيون الفلسطينيون قادرين على فعل ذلك؛ فقد كانوا عالقين إلى جانب السكان المدنيين في غزة، من دون أي سبيل للخروج، ومع مرور الأيام أصبحوا هم أنفسهم ضحايا الحرب».

فلسطينيون يحاولون إخماد النيران في سيارة استهدفتها غارة إسرائيلية في مدينة غزة يوم 2 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

التشكيك

أسفر الهجوم الذي قادته «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 عن مقتل أكثر من 1200 شخص، غالبيتهم من المدنيين، كما تم نقل أكثر من 200 رهينة إلى غزة حيث تم احتجازهم.

وأغلقت إسرائيل حدود قطاع غزة بشكل شبه فوري، ومنعت الصحافيين الدوليين من دخوله.

ثم شنّت حملة عسكرية دمرت مساحات شاسعة من غزة في هجمات أسفرت عن مقتل 73 ألف شخص، بحسب وزارة الصحة في غزة التي تديرها «حماس»، وتعدّها الأمم المتحدة أرقامها موثوقاً بها.

ومع تعذّر إرسال فريق لتعزيز التغطية، اعتمدت «وكالة الصحافة الفرنسية» بالكامل على موظفيها المحليين، من مراسلين ومصورين صحافيين ومصوري فيديو مخضرمين، عمل كثيرون منهم على المستوى الدولي، لتوثيق انزلاق غزة إلى دوامة من العنف واليأس.

طفل فلسطيني نازح يخوض في برك المياه بعد تعبئة المياه من نقطة توزيع في مدينة غزة وسط أمطار غزيرة يوم 7 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

وقالت لام ترونغ إنه لولا هؤلاء الصحافيين الذين كانت أعمالهم تُرسل إلى آلاف المؤسسات الإعلامية المشتركة في خدمات «وكالة الصحافة الفرنسية»، لمّا عرف العالم الخارجي ما كان يحدث داخل غزة.

وفي الفيلم الذي أُعد باستخدام مواد أنتجها الفريق على الأرض، إضافة إلى مقابلات أُجريت مع أفراده بعدما تمكنوا من مغادرة القطاع، يتحدث الصحافيون عن إحباطهم إزاء التشكيك في أعمالهم أو عدم بثها أو نشرها من الأساس.

في أحد المشاهد، يصف الفريق استياءه من مزاعم روّج لها دعائيون إسرائيليون بأن صوراً حقيقية لطفل ميت كانت مفبركة باستخدام دمية.

ويقول مدير مكتب «وكالة الصحافة الفرنسية» في غزة عادل الزعنون: «في (وكالة الصحافة الفرنسية)، تستخدم وسائل الإعلام حول العالم صورنا وتقاريرنا الإخبارية ومقاطع الفيديو التي ننتجها، لكن خلال هذه الحرب، لم تُستخدم بعض صورنا إطلاقاً».

ويضيف: «أثار ذلك قلقنا، بل أرعبنا؛ لأنه منذ الأيام الأولى، لم يكن لآلاف الفلسطينيين الذين قُتلوا أي اعتبار لدى وسائل الإعلام».

أشخاص في موقع انهيار ساتر رملي أودى بحياة 5 أشخاص في مخيّم للنازحين بدير البلح وسط قطاع غزة يوم 9 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

ثمن التغطية الصحافية

في وقت يتراجع فيه الإقبال على الصحافة التقليدية مع انتقال الجمهور إلى منصات التواصل الاجتماعي التي تفتقر إلى الرقابة على المحتوى، وسعي سياسيين إلى تشويه سمعة أي مؤسسة إعلامية تنشر أخباراً لا تعجبهم، ترى المخرجة لام ترونغ أنه من الضروري أن يفهم الجمهور كيفية جمع الأخبار، بما في ذلك الأثمان التي يدفعها الصحافيون والمخاطر التي يتعرّضون لها.

وتشمل هذه المخاطر تحوّل الصحافيين أنفسهم إلى أهداف للهجمات. وبحسب لجنة حماية الصحافيين ومنظمة مراسلون بلا حدود، قُتل نحو 200 صحافي في غزة منذ بدء الحرب.

وتعرّض مكتب «وكالة فالصحافة الفرنسية» في غزة الذي كان يؤمّن بثّاً مباشراً للمؤسسات الإعلامية المشتركة في خدماتها، لضربة يُرجح أنها ناجمة عن قذيفة دبابة إسرائيلية، بحسب تحقيق أجرته الوكالة بالتعاون مع مؤسسات إعلامية دولية أخرى.

وقالت لام ترونغ: «في غزة على وجه الخصوص، أصبحت الصحافة والصحافيون في صلب الأحداث؛ إذ تعرّضوا للقتل والهجمات والاضطهاد».

وأضافت: «لا نستحق أن نُتهم بالدعاية عندما ننجز تغطيات صحافية ميدانية».

وتأمل لام ترونغ، الحاصلة على جائزة «ألبير لوندر» التي توصف غالباً بأنها المعادل الفرنسي لجائزة «بوليتزر»، أن يسهم الفيلم الذي حصد العديد من الجوائز الدولية، وأصبح مؤهلاً للمنافسة على جوائز «الأوسكار»، في إيصال رسالة بشأن أهمية الصحافة.

وقالت إن الحملة الترويجية للفيلم خلال موسم الجوائز تمثل «فرصة لإيصال رسالة بالغة الأهمية إلى هوليوود... مفادها أن حرية الصحافة مهددة، وأن علينا الدفاع عن الصحافيين، ليس عن الصحافة فحسب، بل عن الصحافيين أنفسهم».

وغادر موظفو «وكالة الصحافة الفرنسية» قطاع غزة عام 2024. وتواصل الوكالة تغطيتها المحايدة في القطاع بالاعتماد على متعاونين مستقلين موثوق بهم.