عيّنت السلطات التركية وصياً على قناة «سوزجو تي في» التلفزيونية المعارضة، وموقعها الإلكتروني الرسمي، بعد مداهمة قوات الشرطة مبناها الرئيسي في إسطنبول فجر الثلاثاء وتفتيشه، واعتقال عدد من مديريها الحاليين والسابقين، استناداً إلى اتهامات بالارتباط بـ«تنظيم فتح الله غولن الإرهابي».

وأغلقت عناصر من القوات الخاصة بالشرطة التركية مداخل القناة ومخارجها خلال المداهمة التي بدأت قرب الساعة 5:00 بتوقيت إسطنبول (2:00 بتوقيت غرينيتش)، ومنعت دخول العاملين بها خلال قيام عناصر من هيئة مكافحة الجرائم المالية بتفتيش المبنى لنحو 6 ساعات. واعتقلت السلطات 4 أشخاص، بينهم رئيسة مجلس الإدارة، فوندا تونجر سيدالي، والمدير العام السابق للقناة، عاصم أكغول. ووضعت القناة وموقعها الإلكتروني تحت حراسة صندوق تأمين ودائع الادّخار بقرار قضائي، وتعيين الصحافي القريب من الحكومة، هاكان هاسطا أوغلو، وصياً عليهما.

الارتباط بغولن

لم تفرض السلطات إجراءات مماثلة على صحف «سوزجو» و«تاور» و«كوركوسوز» التابعة لمجموعة «سوزجو»، وسمح للقناة بمواصلة بث نشرات أخبار فقط، دون البرامج الحوارية، بدءاً من الساعة 12:00 ظهراً، في انتظار الطعون المقدمة من إدارتها.

قوات الشرطة منعت العاملين في قناة «سوزجو» من دخولها خلال مداهمتها وتفتيش مبناها في إسطنبول (إعلام تركي)

وأعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول، في بيان، أنه سبق إجراء تحقيق منفصل ضد مالك مجموعة «سوزجو»، بوراك أكباي، عام 2016 بتهمة «إنشاء أو إدارة منظمة إرهابية» و«الترويج لمنظمة إرهابية»، وأنه جرى إعداد لائحة اتهام في 27 سبتمبر (أيلول) 2017، وصدر أمر بالقبض عليه.

وأضاف البيان أن «أكباي أدار الصحيفة والقناة، بما يتماشى مع أهداف ومعلومات وتوجيهات (منظمة فتح الله غولن)»، وأنه «شغل منصباً قيادياً داخل المنظمة»، ووصف شركتي «إستيتيك ياينجيليك» و«ميغا أجانس» للتجارة والإعلان بأنهما «الذراع الإعلامية لـ(منظمة غولن)».

وصنفت الحكومة التركية «حركة الخدمة»، التابعة للداعية الراحل فتح الله غولن الذي كان حليفاً وثيقاً في السابق للرئيس رجب طيب إردوغان وحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، منظمة إرهابية مسلحة، بعد اتهامها بالضلوع في تدبير محاولة انقلاب فاشلة ضد الرئيس وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016.

وذكر مكتب المدعي العام لإسطنبول، في بيانه، أنه بمراجعة تقارير هيئة مكافحة الجرائم المالية، صدرت أوامر تفتيش ومصادرة واحتجاز بناءً على شكوك قوية بأن بوراك أكباي موّل هاتين الشركتين عبر حساباته المصرفية الخارجية.

أحد استديوهات قناة «سوزجو» (رويترز)

وأضاف أن التحقيق المالي الجديد بدأ بعد أن أخطرت المحكمة المختصة بمحاكمة أكباي مكتب المدعي العام الرئيسي بإجراء مراجعة مالية. وبذلك، أثبت البيان وجود صلة بين لائحة الاتهام الصادرة عام 2017 والتحقيق المالي الذي استند إليه قرار فرض الوصاية على القناة.

كانت محكمة النقض العليا أصدرت، في عام 2025، أحكاماً بالبراءة لصالح كتاب ومديري صحيفة «سوزجو»، الذين حوكموا بتهمة «مساعدة منظمة إرهابية»، لكن تم فصل قضية أكباي عن ملفات المتهمين الآخرين في المرحلة السابقة، وبالتالي لم تشمله قرارات البراءة في القضية. وقال محامي مجموعة «سوزجو»، إرسان باركين، إن تفتيش القناة استند إلى واقعة سبق للمحكمة العليا أن قضت بأنها لا تُشكل جريمة، مستغرباً ربط قناة «سوزجو»، التي بدأت بثها في أول مارس (آذار) 2023، بلائحة اتهام صدرت عام 2017.

المعارضة ترفض الوصاية

سبق أن أوقف المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا بث قناة «سوزجو» في يوليو (تموز) الماضي لمدة 10 أيام، بسبب تغطياتها للاحتجاجات الحاشدة التي اندلعت إثر اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، المعارض المرشح للرئاسة، أكرم إمام أوغلو، بتهم فساد، في تحقيقات وصفت على نطاق واسع بـ«السياسية».

قوات أمن داخل مبنى مجموعة «سوزجو» المعارضة للحكومة بعد مداهمته (أ.ف.ب)

وجاءت مداهمة قناة «سوزجو» وتعيين وصي عليها بعد مداهمة قناة «خلق تي في» المعارضة، التي كانت تُعدّ الأعلى مشاهدة في تركيا، ووقف بثها وتعيين وصي عليها في 14 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لاتهام مالكها، جعفر ماهر أوغلو، الموجود خارج البلاد، بـ«الرشوة والتلاعب بالمناقصات وغسل الأموال المتحصلة من جرائم». كما أغلقت السلطات قناة «تيلي 1» بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، وحظرت موقع «تي 24»، الأوسع انتشاراً، وعيّنت وصياً على قناة «خبر تورك»، ما أثار غضباً واسعاً في صفوف المعارضة واتحادات ونقابات الصحافيين.

وربط زعيم المعارضة رئيس «الحزب الجديد» بين تعيين وصي على قناة «سوزجو» وفضيحة التلاعب بأموال صناديق الاستثمار، التي تورط فيها مسؤولون ومقربون من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، قائلاً عبر حسابه في «إكس»: «لم يعد لديهم (الحكومة) أي تسامح مع أدنى نقد، أو مع سماع أي حقيقة، لقد حوصروا، وهم يغرقون في مستنقع الفساد. لن تستطيعوا منع صوت هذه الأمة».

Halk TV’nin ardından şimdi de Sözcü TV’nin kapısında polisler var, kayyım var!Artık en küçük eleştiriye, tek bir gerçeğin duyulmasına bile tahammülleri kalmadı.Köşeye sıkıştılar, bataklığa battılar.Bunun için, kendilerinden olmayan ne varsa kim varsa boğmaya çalışıyorlar.... — Özgür Özel (@eczozgurozel) November 17, 2026

وأصدر رؤساء باقي أحزاب المعارضة بيانات مماثلة رفضوا فيها سياسة تعيين الأوصياء، ووصفوها بأنه تكريس لحكم الفرد الواحد.

وأصدر مجلس الصحافة، ورابطة الصحافيين المعاصرين، وروابط المراسلين ودراسات الإعلام والقانون، ونقابة الصحافيين الأتراك بياناً مشتركاً وصفوا فيه تعيين وصي على قناة «سوزجو» بأنه «انتهاك صارخ لحرية الصحافة وحق الجمهور في الحصول على المعلومات»، لافتاً إلى استدعاء بعض الصحافيين للاستجواب بوصفهم مشتبهاً بهم في التحقيق المتعلق بفضيحة صناديق الاستثمار، واحتجاز آخرين وإخضاعهم لإجراءات رقابية قضائية.