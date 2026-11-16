السواحه يطّلع على تجربة «SRMG» في تطوير المحتوى والمنصات الإعلامية

زار المهندس عبد الله السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، المقر الرئيسي للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG) واستوديوهات «شبكة الشرق» في مركز الملك عبد الله المالي «كافد» بالعاصمة الرياض، برفقة وفد من الوزارة.

وتضمنت الزيارة جولة في المقر الرئيسي للمجموعة و«شبكة الشرق» و«ثمانية»، حيث اطلع السواحه على مختلف المرافق والاستوديوهات المجهزة بأحدث تقنيات البث والإنتاج، بما فيها مركز البيانات الخاص، وغرف البث والتحكم المتخصصة، وغيرها.

المهندس عبد الله السواحه اطلع على تبني المجموعة للذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى وتعزيز الأعمال الإبداعية (SRMG)

كما اطلع الوزير على الجهود الداخلية التي تبذلها المجموعة في تبني الذكاء الاصطناعي في سير عمل الإنتاج اليومي للمحتوى، وتعزيز المنتجات المطورة والأعمال الإبداعية باستخدام تلك التقنيات.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود تعزيز التكامل بين قطاعي الإعلام والتقنية، وتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تؤديه الوزارة في تمكين التحول الرقمي ودعم الابتكار وتطوير البنية التحتية التقنية، بما يسهم في رسم مستقبل الصناعة الإعلامية في السعودية.

تضمنت الزيارة جولة في استوديوهات «ثمانية» التابعة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)

كما أتاحت الزيارة استعراض تجربة «SRMG» واستثماراتها في تطوير المحتوى والمنصات الإعلامية وتمكين الكفاءات الشابة.

وبحث وزير الاتصالات مع قيادات المجموعة فرص التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الرصد المختلفة، وتطوير برامج تدعم المواهب وتمكّنها من مواكبة التطورات المتسارعة بمختلف المجالات.

الوزير السواحه بحث مع قيادات المجموعة فرص التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الرصد المختلفة (SRMG)

وأشاد الوزير بجهود المجموعة المثمرة والسبّاقة في مختلف مجالات الإنتاج وصناعة المحتوى والإعلام، وباستثماراتها في هذا القطاع عبر ذراعها الاستثمارية، ومساعيها لتوظيف التقنيات الحديثة ودمجها في مختلف مجالات العمل الإعلامي، لا سيما الاقتصادي والرياضي والسياسي المتخصص، كما أشاد بالتقدم الذي حققه الإعلام السعودي.