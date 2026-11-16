السواحه يطّلع على تجربة «SRMG» في تطوير المحتوى والمنصات الإعلاميةhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5342066-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%87-%D9%8A%D8%B7%D9%91%D9%84%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-srmg-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
السواحه يطّلع على تجربة «SRMG» في تطوير المحتوى والمنصات الإعلامية
المهندس عبد الله السواحه اطَّلع على مختلف المرافق والاستوديوهات المجهزة بأحدث تقنيات البث والإنتاج (SRMG)
زار المهندس عبد الله السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، المقر الرئيسي للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG) واستوديوهات «شبكة الشرق» في مركز الملك عبد الله المالي «كافد» بالعاصمة الرياض، برفقة وفد من الوزارة.
وتضمنت الزيارة جولة في المقر الرئيسي للمجموعة و«شبكة الشرق» و«ثمانية»، حيث اطلع السواحه على مختلف المرافق والاستوديوهات المجهزة بأحدث تقنيات البث والإنتاج، بما فيها مركز البيانات الخاص، وغرف البث والتحكم المتخصصة، وغيرها.
كما اطلع الوزير على الجهود الداخلية التي تبذلها المجموعة في تبني الذكاء الاصطناعي في سير عمل الإنتاج اليومي للمحتوى، وتعزيز المنتجات المطورة والأعمال الإبداعية باستخدام تلك التقنيات.
وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود تعزيز التكامل بين قطاعي الإعلام والتقنية، وتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تؤديه الوزارة في تمكين التحول الرقمي ودعم الابتكار وتطوير البنية التحتية التقنية، بما يسهم في رسم مستقبل الصناعة الإعلامية في السعودية.
كما أتاحت الزيارة استعراض تجربة «SRMG» واستثماراتها في تطوير المحتوى والمنصات الإعلامية وتمكين الكفاءات الشابة.
وبحث وزير الاتصالات مع قيادات المجموعة فرص التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الرصد المختلفة، وتطوير برامج تدعم المواهب وتمكّنها من مواكبة التطورات المتسارعة بمختلف المجالات.
وأشاد الوزير بجهود المجموعة المثمرة والسبّاقة في مختلف مجالات الإنتاج وصناعة المحتوى والإعلام، وباستثماراتها في هذا القطاع عبر ذراعها الاستثمارية، ومساعيها لتوظيف التقنيات الحديثة ودمجها في مختلف مجالات العمل الإعلامي، لا سيما الاقتصادي والرياضي والسياسي المتخصص، كما أشاد بالتقدم الذي حققه الإعلام السعودي.
أعلنت «دار غلوبال» تطوير مشروع عقاري متعدد الاستخدامات في جدة بقيمة 267 مليون دولار.
السواحه يطّلع على تجربة «SRMG» في تطوير المحتوى والمنصات الإعلاميةhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5342066-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%87-%D9%8A%D8%B7%D9%91%D9%84%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-srmg-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
السواحه يطّلع على تجربة «SRMG» في تطوير المحتوى والمنصات الإعلامية
المهندس عبد الله السواحه اطَّلع على مختلف المرافق والاستوديوهات المجهزة بأحدث تقنيات البث والإنتاج (SRMG)
زار المهندس عبد الله السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، المقر الرئيسي للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG) واستوديوهات «شبكة الشرق» في مركز الملك عبد الله المالي «كافد» بالعاصمة الرياض، برفقة وفد من الوزارة.
وتضمنت الزيارة جولة في المقر الرئيسي للمجموعة و«شبكة الشرق» و«ثمانية»، حيث اطلع السواحه على مختلف المرافق والاستوديوهات المجهزة بأحدث تقنيات البث والإنتاج، بما فيها مركز البيانات الخاص، وغرف البث والتحكم المتخصصة، وغيرها.
كما اطلع الوزير على الجهود الداخلية التي تبذلها المجموعة في تبني الذكاء الاصطناعي في سير عمل الإنتاج اليومي للمحتوى، وتعزيز المنتجات المطورة والأعمال الإبداعية باستخدام تلك التقنيات.
وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود تعزيز التكامل بين قطاعي الإعلام والتقنية، وتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تؤديه الوزارة في تمكين التحول الرقمي ودعم الابتكار وتطوير البنية التحتية التقنية، بما يسهم في رسم مستقبل الصناعة الإعلامية في السعودية.
كما أتاحت الزيارة استعراض تجربة «SRMG» واستثماراتها في تطوير المحتوى والمنصات الإعلامية وتمكين الكفاءات الشابة.
وبحث وزير الاتصالات مع قيادات المجموعة فرص التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الرصد المختلفة، وتطوير برامج تدعم المواهب وتمكّنها من مواكبة التطورات المتسارعة بمختلف المجالات.
وأشاد الوزير بجهود المجموعة المثمرة والسبّاقة في مختلف مجالات الإنتاج وصناعة المحتوى والإعلام، وباستثماراتها في هذا القطاع عبر ذراعها الاستثمارية، ومساعيها لتوظيف التقنيات الحديثة ودمجها في مختلف مجالات العمل الإعلامي، لا سيما الاقتصادي والرياضي والسياسي المتخصص، كما أشاد بالتقدم الذي حققه الإعلام السعودي.
الهيئة الملكية لـ«الشرق الأوسط»: الطاقة الشمسية توفر ربع احتياجات «محطة إكسبو»https://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5342038-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A5%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%88
الهيئة الملكية لـ«الشرق الأوسط»: الطاقة الشمسية توفر ربع احتياجات «محطة إكسبو»
محطة «إكسبو» ضمن شبكة «قطار الرياض» (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
يُنتظر أن تشكِّل «محطة إكسبو» التي أُعلن عنها، الأحد، ضمن «قطار الرياض» في العاصمة السعودية، أيقونة معمارية، لتكون خامس المحطات الأيقونية، إلى جانب «محطة كافد»، و«محطة قصر الحكم»، و«محطة الغربية»، و«محطة STC».
وتتمحور الفكرة الرئيسية لـ«محطة إكسبو» حول المساحات الخضراء التي تحيط بها، والتي تمثل «رياض الرياض»، بحسب ما ذكرت الهيئة الملكية لمدينة الرياض لـ«الشرق الأوسط».
الاستدامة البيئية
أكد صالح الزويّد، مدير عام الإعلام والتواصل في الهيئة، خلال حديث مع «الشرق الأوسط»، أن المحطة صُمِّمت لخدمة أكثر من 19 ألف راكب في الساعة، مع مراعاة معايير الاستدامة البيئية في تصميمها.
وأوضح الزويّد أنه، إلى جانب المساحات الخضراء الواسعة المحيطة بالمحطة، ستُستخدم تقنيات تدعم الاستدامة البيئية، من بينها الطاقة الشمسية لتشغيل المحطة، مشيراً إلى أن الطاقة الشمسية ستوفر ربع احتياجاتها من الطاقة، بما يدعم مستهدفات الهيئة في مجال الاستدامة البيئية.
التصميم المعماري وطبيعة الرياض
وسلّط الزويّد الضوء على التصميم المعماري للمحطة، قائلاً: «استلهم المصمّم المعماري لهذه المحطة طبيعة الرياض، والأودية الموجودة فيها، وأشجار الطلح الممتدة في الرياض لمئات السنين، التي تؤدي وظيفة اجتماع الناس، ومحطة للعابرين في الأودية، ليكوِّن أيقونة معمارية، تتكون من 8 أعمدة فولاذية، تُشكِّل قبة فولاذية ضخمة، قطرها 134 متراً، لتتجاوز طول ملعب كرة قدم قياسياً».
المساحات الخضراء تشكل ثلثي مساحة المحطة
وبيّن الزويّد أن القبة الفولاذية الضخمة، التي ستقام فوق طريق الملك سلمان، وضمن المسار الأصفر في «قطار الرياض»، ستكون بمثابة مظلة للمنطقة، تحيط بها مساحات خضراء واسعة تشكّل ثلثي مساحة المشروع، البالغة 70 ألف متر مربع.
نمو «قطار الرياض»
وفيما يتعلق بمستقبل المحطة بعد «إكسبو 2030 الرياض»، أشار مدير عام الإعلام والتواصل في الهيئة إلى أنها ستكون أصلاً في شبكة النقل العام بالعاصمة السعودية، وستواصل أداء دورها حتى بعد انتهاء المعرض. ولفت إلى النمو المستمر في أعداد مستخدمي «قطار الرياض»، إلى جانب ارتفاع مستويات الموثوقية والاعتمادية في الاستخدام اليومي.
وأضاف الزويّد أن ذلك يأتي بالتوازي مع المشروعات التي أُعلن عنها لدعم شبكة النقل في العاصمة السعودية، ومنها امتداد المسار الأحمر الذي يربط «جامعة الملك سعود» بالدرعية، فضلاً عن شراء 94 قطاراً جديداً، بما من شأنه زيادة الطاقة الاستيعابية لمسارات «قطار الرياض»، التي تصل الزيادة في بعضها إلى 142 في المائة، فيما يبلغ المعدل العام للطاقة الاستيعابية 57 في المائة.
ومؤخراً، حصد «قطار الرياض» جائزة ضمن مؤتمر ومعرض المدن الذكية، بوصفه أحد أفضل 4 مشروعات للتنقل على المستوى العالمي، وفقاً للزويّد.
آسر ياسين يستعيد محطات مسيرته بعد تكريمه في القاهرةhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5342034-%D8%A2%D8%B3%D8%B1-%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
آسر ياسين يستعيد محطات مسيرته بعد تكريمه في القاهرة
آسر ياسين خلال الندوة (إدارة المهرجان)
في الليلة التي عاد فيها فيلم «رسائل البحر» إلى شاشة العرض بمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» جلس آسر ياسين بين جمهور فوجئ بتفاعله مع الفيلم بعد 16 عاماً على عرضه الأول، وبدأ له أن الحاضرين تفاعلوا معه أكثر مما تفاعل جمهور العرض الأول.
وفي اليوم التالي بالدورة نفسها التي منحته «جائزة فاتن حمامة للتميز»، أعاد إليه هذا العرض ذكرى مكالمة لم يصدّق، حين تلقّاها، أن المتحدث على الطرف الآخر هو داود عبد السيد، المخرج الذي كان يتمنى العمل معه، ليتحدث عن مسيرته الفنية الطويلة في ندوة أدارها المنتج محمد حفظي.
واستعاد آسر ياسين خلالها انتقاله من مسرح الجامعة إلى السينما، وتردّده أمام أول بطولة عُرضت عليه، وما تعلّمه من أدوار تطلّب بعضها أن يعبّر بالصمت، فيما ظلّ أثر بعضها الآخر يلازمه بعد انتهاء التصوير.
وقال ياسين إن علاقته بالتمثيل بدأت على خشبة مسرح الجامعة الأميركية بالقاهرة، أثناء دراسته الهندسة الميكانيكية، قبل أن يخوض تجاربه الأولى أمام الكاميرا في أعمال منها الفيلم القصير «بيت من لحم»، للمخرج رامي عبد الجبار، و«الجزيرة»، للمخرج شريف عرفة.
وأضاف ياسين أنه كان يعمل مع المخرج عمرو سلامة في فيلم «زي النهارده» عندما عرض عليه المخرج محمد ياسين بطولة «الوعد»، من تأليف وحيد حامد. ووقتها، تردّد أمام العرض، إذ أراد أن يطمئن إلى أن خبرته تكفي لتحمّل مسؤولية البطولة.
وأضاف أنه أثناء تصوير «الوعد»، اتصل به المخرج داود عبد السيد للمرة الثانية وكان لقاؤهما الأول قد جرى قبل نحو عامين في «الهناجر» بدار الأوبرا، وتناولا فيه مشروع «رسائل الحب»، الذي كان من المقرر أن يقدّمه أحمد زكي وتأجّل بعد وفاته، بينما في المكالمة الثانية، دعاه عبد السيد إلى قراءة فيلم «رسائل البحر».
وقال ياسين إنه وافق فور قراءة السيناريو، مشبّهاً نصوص المخرج بالروايات التي تدفعه إلى متابعة القراءة لمعرفة ما سيحدث لشخصياتها، مشيراً إلى أن ما قرّبه من «يحيى»، الطبيب الذي يعاني صعوبة في النطق، هو محاولته تجاوز القيود التي اعتاد العيش في ظلها.
وأوضح ياسين أنه في بروفات القراءة، تعرّف إلى طريقة عبد السيد في العمل مع ممثليه، إذ كان يناقش معهم ماضي كل شخصية، ويستمع إلى اقتراحاتهم، ويسأل عن مبرّر أي كلمة تُضاف إلى الحوار.
وبعد «رسائل البحر»، واجه ياسين تحدياً مختلفاً في «فرش وغطا»، للمخرج أحمد عبد الله السيد. وقال إن صمت الشخصية جعله يقضي وقتاً في كتابة تاريخها قبل التصوير، كي يعرف كيف تتصرّف في المواقف التي تمرّ بها.
وفي «تراب الماس»، للمخرج مروان حامد، امتدّ أثر الدور مع آسر ياسين إلى ما بعد التصوير، مؤكداً أن الفيلم من أحب أعماله إليه، وأداء شخصية «طه» أرهقته نفسياً ودفعته إلى تعلّم كيفية الخروج منها بعد انتهاء العمل.
وكشف أنه ما زال يستعين بمدرب تمثيل، داعياً الممثلين الشباب وأصحاب الخبرة إلى العمل مع مدربين، انطلاقاً من اقتناعه بأن الممثل يحتاج إلى تطوير أدواته في كل مرحلة من مسيرته.
وعن اختياراته، قال ياسين إن رغبته في تقديم شخصيات تثير اهتمامه هي ما دفعته إلى التمثيل، داعياً إلى العودة إلى البطولة الجماعية التي تعلّم قيمتها من أفلام ممثلين سبقوه، ولرؤيته بأنها من أكثر الأعمال بقاءً في ذاكرة الجمهور.
وأضاف ياسين أن العمل في السينما العالمية كان من طموحاته، وأراد أن يكون له جمهور في مصر أولاً، مؤكداً أنه يرفض الأدوار التي تحصره في صورة نمطية لخدمة توجهات آيديولوجية.
وقال الناقد محمد عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» إن تنوّع الأدوار التي قدّمها آسر ياسين من أبرز ما يميّز مسيرته، مشيراً إلى قدرته على التنقّل بين شخصيات تختلف في طباعها وطريقة تعبيرها، إذ يعتمد حضوره في كل منها على أدوات مختلفة.
وأضاف عبد الرحمن أن ياسين من أكثر ممثلي جيله اجتهاداً، وحرصه على العمل وإتقانه يظهران في العناية التي يمنحها لكل دور على امتداد مسيرته.