أعلنت «لجنة الأفلام» بالمدينة الإعلامية في قطر، خلال مؤتمر صحافي عقد السبت في العاصمة القطرية الدوحة، عن اختيار الفنان السوري تيم حسن لتجسيد شخصية الضابط فريد المذهان، المعروف باسم «قيصر»، في فيلم روائي طويل، من إخراج أمير فخر الدين، وسيناريو روري هينز وسهراب نوشيرفاني، بهدف نقل جرائم تعذيب بشار الأسد إلى شاشة السينما.

وخلال المؤتمر، وصف الفنان تيم حسن شخصية «قيصر» بالشجاع والاستثنائي، مؤكداً أن تجسيده للشخصية شرف ومسؤولية، لكونها ترتبط بشكل مباشر بمعاناة الشعب السوري، ولها صدى كبير في الضمير الفردي والجمعي.

واختتم الفنان السوري حديثه قائلاً: «إن (قيصر) كان مجرداً من كل شيء، إلا من ثقته وصبره والحقيقة التي يحفظها في داخله، والتي قاوم من أجلها حتى النهاية».

من جانبه، قال حسن عبد الله الذوادي، رئيس لجنة الأفلام بالمدينة الإعلامية في قطر، في بيان صحافي: «تجسد قصة (قيصر) شجاعة وتضحية استثنائيتين، وعندما أعلنَّا عن المشروع كان طموحنا أن نجمع فريقاً من المبدعين لتقديم قصة (قيصر) بما تستحقه من حس إنساني وعناية وطموح سينمائي».

تيم الحسن وشخصية سينمائية جديدة (الشرق الأوسط)

وأضاف الذوادي: «انضمام تيم حسن إلى جانب أمير وروري وسهراب، والترحيب بـ(مدينة تدمر للإنتاج السينمائي) في المشروع، خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الطموح. فهم يجمعون بين فهم عميق للمنطقة، وخبرة دولية، وقدرة أثبتوها على تحويل أحداث واقعية معقدة إلى قصص إنسانية مؤثرة».

وفي حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» على هامش «الدوحة السينمائي»، تحدث فيصل العقل، المنتج الكويتي والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «سرد» المسؤولة عن تطوير فيلم «قيصر» عن كواليس واحد من أكثر المشروعات السينمائية حساسية في المنطقة، والذي يجمع بين السيرة الذاتية والبعد السياسي.

وأكد العقل أن الجدل حول «الشق السياسي» في قصة «قيصر» محسوم، فلا خلاف اليوم بين أي عربي على أن النظام السوري السابق كان ظالماً، وأن الجرائم التي وقعت موثَّقة وواضحة، ولا تحتاج إلى نقاش.

وأضاف العقل: «الشق السياسي بالنسبة لنا هو أسهل؛ لأن الصورة واضحة جداً؛ لكن الجانب الذي يشكل لنا التحدي الحقيقي هو: كيف نوصل صورة (قيصر) بالشكل الصحيح، وكيف نكون أمناء وأوفياء لهذه القصة».

وكشف المنتج الكويتي عن أن «فريق العمل قضى ساعات طويلة في مرحلة التطوير، لاستخراج قصة (قيصر)»، موضحاً: «كلما فهمنا التفاصيل أكثر فهمنا حجم المسؤولية التي علينا؛ لأننا بدأنا نستوعب أن قصة (قيصر) لا تعكس قصة شخص واحد؛ بل تعكس كثيراً من القصص السورية، وكثيراً من الأفراد السوريين تحت ذلك النظام».

وأكد العقل أن المشروع ما زال في مراحله الأولى لكتابة النص وإنتاج الفيلم، وأن هناك جزءاً واقعياً من القصة، وجزءاً آخر من الخيال الدرامي الذي لا يغير جوهر الوقائع ولا تسلسلها؛ بل يخدم القيمة السينمائية والإنتاجية للعمل.

وأشار إلى أن «الوقائع الحقيقية التي وُثقت في قصة (قيصر) بشعة جداً»، وأن عرضها كما هي سيكون صعباً للغاية على المتلقي، لذلك سيتم التعامل معها بمعالجة فنية مدروسة، تخفف من حدتها قليلاً بما يتناسب مع طبيعة المشاهدة الجماهيرية.

وقال: «نحن نتعامل مع أشخاص لديهم خبرة في هذا الجانب، مثل المخرج أمير فخر الدين، وفريق الكتابة الذي كتب عن تجربة الاعتقال في سجن غوانتانامو»، مضيفاً: «لا بد من ضبط حدة المَشاهد العنيفة. وأتذكر أن هناك تجارب سينمائية عالمية سابقة خرج فيها الجمهور من قاعات السينما في منتصف العرض، لعدم قدرته على تحمل بشاعة المشاهد الحقيقية».

ويستعرض «قيصر» مسار المذهان منذ اللحظة التي بدأ فيها توثيق الجرائم سراً، وتحوله لشاهد دولي قُدمت الأدلة التي جمعها لتغيير سياسات ومواقف دولية تجاه الانتهاكات في سوريا.

مؤتمر للإعلان عن مشروع فيلم «قيصر» (الشرق الأوسط)

وعلى هامش فعاليات «الدوحة السينمائي 2025» أعلنت «لجنة الأفلام» في «مدينة الإعلام» بدولة قطر عن حصولها على الحقوق الحصرية لسرد قصة «قيصر» الذي كشف انتهاكات التعذيب داخل السجون السورية، خلال فترة حكم الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وحسب بيان «مؤسسة الدوحة للأفلام»، فإن «قيصر» كان يعمل مصوراً في الشرطة العسكرية السورية، وخاطر بحياته لكشف التعذيب الممنهج، وانتهاكات حقوق الإنسان داخل السجون السورية خلال فترة حكم بشار الأسد، وعلى مدى 3 سنوات، أخرج سراً أدلة من داخل أجهزة النظام، من بينها صور توثق معاملة المحتجزين لدى النظام السوري، عبر وسائل دقيقة وسرية، بينها شرائح ذاكرة أخفاها في ملابسه وداخل أرغفة الخبز. وانشق عام 2013، وأصبحت الأدلة التي جمعها ركيزة أساسية للجهود الدولية الرامية إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة في سوريا.