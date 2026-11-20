يراهن مهرجان «الدوحة السينمائي» 2026 على تنوع برنامج فعالياته الذي يضم عدداً كبيراً من الأفلام العربية والعالمية، إلى جانب برنامج «سينما الخليج» الذي تشهد الدورة الحالية انطلاقته بمشاركة مجموعة بارزة من الأفلام الخليجية، ومسابقة «أجيال للأفلام»، وبرنامج «كلاسيكيات الدوحة» الذي يضم فيلمَي «معركة الجزائر» لجيلو بونتيكورفو، و«المومياء: يوم أن تحصى السنين» لشادي عبد السلام، احتفاء بالسينما الخالدة ذات القيمة الفنية والثقافية.

وتضم فعاليات الدورة الجديدة التي انطلقت، الخميس، والتي تستمر لمدة 9 أيام، أكثر من 100 فيلم من 60 دولة، من بينها 17 عرضاً عالمياً أول، و48 عرضاً أول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب 11 فيلماً حصلت على دعم من مؤسسة «الدوحة للأفلام»، وتتجاوز القيمة الإجمالية لجوائز المهرجان الذي يضم 4 أقسام تنافسية 300 ألف دولار أميركي.

وأبدت المخرجة اليابانية نعومي كاواسي، رئيسة لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الطويلة، سعادتها بالمشاركة في المهرجان، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن «برنامج المهرجان هذا العام يضم العديد من الأصوات السينمائية القادمة من ثقافات مختلفة لم تحظَ بالاستماع إليها من قبل».

وخلال حفل الافتتاح الذي أقيم في الحي الثقافي (كتارا) قدم الشيخ ثاني بن حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «صندوق قطر للتنمية»، جائزة «التميز الإبداعي» إلى المخرجة والممثلة الهندية ننديتا داس، والفنان السوري تيم حسن.

تكريم الفنانة الهندية ننديتا داس بمهرجان الدوحة (إدارة المهرجان)

وشهد حفل الافتتاح حضور شخصيات بارزة، من بينهم حسن عبد الله الذوادي رئيس لجنة الأفلام في المدينة الإعلامية بقطر، والدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية، وحمد عمر المناعي الرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية بقطر، والمهندس عبد العزيز المولوي الرئيس التنفيذي لـ«زوروا قطر»، كما حضر سفراء أكثر من 18 دولة لدى قطر.

وقالت فاطمة حسن الرميحي، مديرة المهرجان والرئيسة التنفيذية لمؤسسة «الدوحة للأفلام» في كلمتها: «قدمت مؤسسة (الدوحة للأفلام) منذ انطلاقتها قبل 16 عاماً الدعم لصناع الأفلام محلياً وعالمياً، ومنحت الأصوات المهمة منصة لتروي قصصها بنفسها وتوصلها إلى العالم. حتى في أصعب الأوقات واصلنا الوقوف إلى جانب صناع الأفلام، ودعم القصص التي تستحق أن تُروى وتبقى في ذاكرة الجمهور».

المهرجان يحتفي ببرامج سينمائية متنوعة (إدارة المهرجان)

وأضافت الرميحي أن «المؤسسة تفتخر بدعم الفيلم الطويل الأول للمخرجة سارة إسحاق (المحطة) الذي يجسد شجاعة صناع الأفلام على سرد القصص التي يحاول الآخرون طمسها؛ فالفيلم ينسل بين الرصاص والقذائف خارجاً من أروقة حرب عبثية، ويعبر الحدود ليخاطب الجمهور في كل مكان».

وحاز فيلم «المحطة»، وهو العمل الروائي الطويل الأول للمخرجة اليمنية - الاسكوتلندية سارة إسحاق، إنتاج مشترك بين اليمن والأردن وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج وقطر، إشادات جماهيرية ونقدية كبيرة خلال عرضه الأول بمنطقة الشرق الأوسط في مهرجان الدوحة.

وتعليقاً على عرض الفيلم في افتتاح المهرجان، أعرب الناقد الفني السعودي أحمد العياد عن سعادته بهذا الاختيار، مؤكداً أنه شاهد الفيلم في «أسبوع النقاد» في «كان السينمائي»، وأن أكثر ما بقي معه هو «خفّته وسط كل هذا الثقل».

وأضاف العياد لـ«الشرق الأوسط»: «الحرب حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية، والضحك يأتي من طريقة الشخصيات في الكلام والتعامل مع ما تمر به، وهنا أعجبتني كتابة سارة إسحاق؛ ففي جملة عابرة تضحكك إحدى الشخصيات، وفي الجملة نفسها تفهم شيئاً عن علاقتها بمن أمامها، إلى جانب جمعها بين أجيال مختلفة من الفنانات لكل منهن إيقاعه وطريقته في المزاح»، على حد تعبيره.