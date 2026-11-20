أظهرت نتائج تجربة سريرية أن لقاحاً تجريبياً جديداً للملاريا حقق فاعلية بلغت 87 في المائة في الوقاية من العدوى، بعدما نجح في حماية الغالبية العظمى من المشاركين الذين تعرضوا عمداً لطفيليات الملاريا الحية في ظروف خاضعة للرقابة.

وأُجريت التجربة، بمشاركة كلية الطب في جامعة واشنطن وشركاء بحثيين، وبرعاية المعهد الوطني للحساسية والأمراض المُعدية، التابع للمعاهد الوطنية الأميركية للصحة، لاختبار لقاح يحمل اسم «PfSPZ-LARC2»، وعُرضت نتائجها، الخميس، خلال الاجتماع السنوي للجمعية الأميركية لطب المناطق المدارية والنظافة في واشنطن.

والملاريا مرض مُعدٍ تُسببه طفيليات تنتقل إلى الإنسان عبر لدغات إناث بعوض «الأنوفيلس» المصابة. وتهاجم الطفيليات الكبد أولاً قبل أن تنتقل إلى خلايا الدم الحمراء، مسببة أعراضاً تشمل الحُمى والقشعريرة والصداع والإرهاق. وقد تتطور الحالات الشديدة إلى مضاعفات تهدد الحياة، خصوصاً لدى الأطفال والنساء الحوامل. ويتسبب المرض في أكثر من 600 ألف وفاة سنوياً حول العالم، وينتشر بصورة أكبر في المناطق المدارية، ولا سيما أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

ويعتمد اللقاح الجديد على طفيليات الملاريا الحية، بعد إضعافها وراثياً لمنعها من استكمال دورة حياتها داخل جسم الإنسان. وطوّر الباحثون السلالة المعدَّلة «PfLARC2» في مختبر بمستشفى سياتل للأطفال، قبل أن تواصل شركة «ساناريا» (Sanaria) تطويرها وتصنيعها ونقلها إلى مرحلة التجارب السريرية.

ويعمل اللقاح على تعريض الجهاز المناعي لمجموعة واسعة من البروتينات التي تنتجها الطفيليات، إذ تدخل الجسم وتنمو بطريقة مشابهة للطفيليات الطبيعية، لكنها تحمل تعديلين جينيين يمنعانها من استكمال النمو، خلال المرحلة التي تقضيها داخل الكبد. ويتيح ذلك للجهاز المناعي التعرف على مكونات الطفيلي وتكوين استجابة دفاعية ضده، دون أن يتمكن من مواصلة دورة حياته.

وأظهرت نتائج التجربة أن اثنين فقط، من بين 15 شخصاً تلقّوا اللقاح، أُصيبا بالعدوى، مقابل جميع المشاركين السبعة الذين حصلوا على دواء وهمي، بعدما عُرّضت المجموعتان لطفيليات الملاريا الحية بعد مرور 12 إلى 16 أسبوعاً على تلقّي آخِر جرعة. وتلقّى جميع المصابين العلاج بسرعة وأمان، في حين أظهر اللقاح سلامة جيدة وقدرة على التحمل لدى المشاركين.

ووفق الباحثين، فإن مِن أبرز نتائج التجربة أن اللقاح وفّر حماية رغم اختلاف السلالة المستخدمة في الاختبار عن تلك التي استُخدمت في تطويره؛ إذ تنحدر سلالة اللقاح من غرب أفريقيا، بينما جاءت سلالة الطفيلي المستخدمة في اختبار العدوى من البرازيل.

وأضافوا أن هذه النتيجة تكتسب أهمية؛ لأن طفيلي الملاريا «المتصورة المنجلية» (Plasmodium falciparum)، المسؤول عن أخطر أشكال المرض، يتميز بتنوع وراثي وجغرافي واسع، ما يجعل توفير حماية ضد سلالات مختلفة عاملاً أساسياً لنجاح أي لقاح على نطاق واسع.

ويرى الباحثون أن هذه النتائج تمثل ثمرة عقود من الأبحاث في بيولوجيا طفيليات الملاريا، والتقدم في تقنيات الهندسة الوراثية، التي أتاحت تعديل جينوم الطفيلي لجعله آمناً للاستخدام البشري، مع الاحتفاظ بقدرته على تحفيز استجابة مناعية وقائية قوية.