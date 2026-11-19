طوَّر فريق من الباحثين من جامعة كاليفورنيا الأميركية في سانتا كروز تقنية جديدة لاستخلاص كميات صغيرة من الطاقة من نبات التين الشوكي، مستفيدين من الآلية التي يتبعها هذا النبات في عملية التمثيل الضوئي للحفاظ على المياه.

ويأمل الباحثون أن يصبح هذا المصدر المتجدد للطاقة وسيلةً لتشغيل أجهزة الاستشعار في المزارع، التي تُستخدم لمراقبة ظروف المحاصيل في ظل الضغوط الناجمة عن التغير المناخي.

وتستعرض الدراسة المنشورة، الخميس، في دورية «Plants, People, Planet»، منهجية الفريق في توليد الطاقة من نبات التين الشوكي.

تقول تشارلي تشيسني، الحاصلة على درجة الدكتوراه في الدراسات البيئية، التي قادت المشروع: «اتسم المشروع بطابع طريف ومبتكر في التعامل مع قضية بالغة الجدية. لقد كانت طريقة ممتعة لاستكشاف حلول مناخية تضع الإبداع في المقام الأول».

قاد المشروع كلٌّ من تشيسني ومايكل لويك، أستاذ الدراسات البيئية الذي يدرس فسيولوجيا نبات التين الشوكي وبيئته منذ نحو 40 عاماً. يقول لويك: «يبدو أنني كنت مفتوناً بهذا النبات منذ زمن بعيد جداً».

ولتحويل نبات التين الشوكي إلى مولدات للطاقة، استغل الباحثون طريقته المتخصصة في التمثيل الضوئي، التي تُعرف بـ«التمثيل الضوئي الحمضي». ويستخدم هذا النبات، إلى جانب نباتات أخرى مثل الصبار، هذه الآلية للحفاظ على المياه، مما يساعدها على البقاء في الظروف الحارة والجافة. وتقوم النباتات التي تتبع هذا النمط بتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى سكر على مدار 24 ساعة، مستفيدةً من انخفاض درجات الحرارة ليلاً، في حين تقتصر عملية التمثيل الضوئي في النباتات الأخرى على فترات وجود ضوء الشمس.

تفتح نباتات أخرى مساماً صغيرة في أوراقها خلال النهار لامتصاص ثاني أكسيد الكربون واستخدام ضوء الشمس لتحويله إلى سكر، لكن فتح هذه المسام يؤدي إلى فقدان الماء. وللحفاظ على هذا المورد الثمين، لا يمتص التين الشوكي ثاني أكسيد الكربون إلا ليلاً، حيث يحوّله إلى مركب كيميائي يُعرف بحمض الماليك.

وعند شروق الشمس وسقوط أشعتها على نبات التين الشوكي، تبدأ عملية التمثيل الضوئي في تفكيك حمض الماليك، ولكن في الجانب المعرض للضوء فقط. ويعود ذلك إلى أن النبات يمتلك سيقاناً سميكة وغير شفافة، وهي استراتيجية أخرى للحفاظ على الماء، بحيث تقتصر عملية التمثيل الضوئي على الطبقة الخارجية التي لا يتجاوز سمكها ملليمترين من كل جانب. ويؤدي هذا التباين في درجة الحموضة بين الجانب المعرض للشمس والجانب المظلل إلى نشوء تدرج في تركيز أيونات الهيدروجين (pH)، مما يولد فرق جهد كهربائياً تمكّن الباحثون من استغلاله.

وقادت المعرفة الواسعة التي يمتلكها لويك حول نبات التين الشوكي إلى توقع إمكانية توليد الكهرباء منه. ولإثبات ذلك وقياسه، شرع لويك وتشيسني وفريقهما في إجراء تجارب على نباتات الصبار في مزارع جامعة كاليفورنيا في سانتا كروز، وفي البيوت الزجاجية والمختبرات التابعة لها.

تقول تشيسني: «لقد كان هذا نموذجاً رائعاً لمشروع متعدد التخصصات بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وهذا بالضبط ما نحتاج إليه عند البحث عن حلول لقضايا المناخ».

وبعد سنوات من التجارب، وجد الفريق أن ألواح التين الشوكي الشمسية يمكنها توليد ما يصل إلى نصف فولت من الطاقة، تُستخلص عبر قطب كهربائي موصول بالنبات. وعمل الفريق على زيادة الجهد الكهربائي من خلال إضافة أسلاك متعددة لجمع الطاقة وربط سيقان الصبار بعضها ببعض. ومن خلال ربط ثمانية سيقان، تمكنوا من توليد 4.5 فولت من الكهرباء. وللمقارنة، تولد البطارية العادية من نوع (AA) 1.5 فولت.

ويتصور الفريق إمكانية استخدام الكهرباء المستمدة من نبات التين الشوكي لتشغيل مستشعرات زراعية منخفضة الاستهلاك للطاقة، وهي أدوات يزداد الطلب عليها في ظل الضغوط المتنامية التي تواجه المحاصيل نتيجة التغير المناخي.