في مواجهة أحد أكثر أنواع السرطان شراسة، قد تحمل حبة دواء صغيرة أملاً كبيراً لآلاف المرضى. فقد أظهرت تجربة سريرية مبكرة لعقار جديد يُعرف باسم «داراكسونراسيب» (Daraxonrasib) نتائج لافتة لدى مرضى سرطان البنكرياس المتقدم، بعدما ساعد على تقليص الأورام لدى عدد كبير منهم، بل اختفت علامات المرض في صور الأشعة لدى بعض المشاركين.
وشملت التجربة 61 مريضاً وصل السرطان لديهم إلى مرحلة متقدمة وانتشر إلى أعضاء أخرى في الجسم. وتلقى جميع المشاركين العقار الجديد في صورة أقراص يومية، إلى جانب العلاج الكيميائي، في محاولة للسيطرة على المرض وإبطاء انتشاره.
وأظهرت النتائج توقف نمو الأورام لدى نحو 90 في المائة من المرضى، فيما شهد أكثر من 60 في المائة منهم انكماشاً في حجمها. وكانت المفاجأة أن الفحوص التصويرية لم تعد تُظهر علامات واضحة للسرطان لدى نحو 8 في المائة من المشاركين، أي ما يقارب مريضاً من كل 12.
وتكمن أهمية هذا التطور في أن العقار يستهدف طفرات جينية تُعرف باسم «RAS»، وهي تغيرات داخل الخلايا تساعد على نمو الأورام وانتشارها، وتوجد لدى نسبة كبيرة من المصابين بسرطان البنكرياس. وظلت هذه الطفرات لسنوات طويلة من الأهداف التي يصعب التعامل معها بالأدوية، بسبب طبيعتها المعقدة. وفقاً لشبكة «بي بي سي» البريطانية.
ووصف خبراء في مؤسسة «أبحاث السرطان البريطانية» النتائج بأنها من أبرز التطورات التي شهدها علاج سرطان البنكرياس منذ عقود. كما أشار الدكتور وونغكي بارك، من مركز «ميموريال سلون كيترينغ» للسرطان في الولايات المتحدة، إلى أن الباحثين بدأوا يلاحظون استجابات أقوى للعلاج واستمرار السيطرة على المرض لفترات أطول.
لكن الحماس لهذه النتائج لا يعني أن العقار أصبح علاجاً نهائياً. فاختفاء الورم من صور الأشعة لا يثبت بالضرورة القضاء على جميع الخلايا السرطانية، كما أن متابعة المرضى، التي استمرت نحو 18 شهراً في المتوسط، لا تزال غير كافية للحكم على مدى استمرار التحسن أو احتمال عودة المرض.
وتبرز أهمية هذه النتائج إذا عرفنا أن سرطان البنكرياس غالباً ما يُكتشف بعد انتشاره، عندما تكون فرص العلاج محدودة. وتشير بيانات «أبحاث السرطان البريطانية» إلى تسجيل نحو 11 ألفاً و500 إصابة جديدة به سنوياً في المملكة المتحدة، مقابل نحو 10 آلاف و200 وفاة.
ولا يتوقف الاهتمام بالعقار عند البنكرياس، فطفرات «RAS» تظهر أيضاً في أنواع أخرى من السرطان، بينها سرطان الرئة والمبيض، ما يفتح الباب أمام أبحاث لدراسة إمكانات استخدام النهج العلاجي نفسه في مواجهتها.
وبينما لا يزال الطريق إلى علاج شافٍ طويلاً، فإن نجاح دواء كان يستهدف طفرة جينية استعصى التعامل معها لعقود يقدم بارقة أمل حقيقية. وربما لا تكون الحبة اليومية نهاية المعركة مع سرطان البنكرياس، لكنها قد تمثل بداية مرحلة مختلفة في مواجهته.