هل تعاني من صداع في الجانب الأيمن؟ إليك ما قد يعنيه

الصداع النصفي يُعد ضمن أكثر أسباب الصداع شيوعاً عندما يتركز الألم في جانب واحد من الرأس (بيكسلز)

يُعد الصداع من أكثر أنواع الألم شيوعاً بين الناس، وتختلف نوباته من حيث مدتها وتكرارها وموضع الألم في الرأس.

وقد يتركز الصداع في الجانب الأيمن من الرأس لأسباب متعددة، بعضها يؤثر في جانب واحد فقط، بينما قد يمتد بعضها الآخر إلى جانبي الرأس.

وفيما يلي أبرز الأسباب والحالات المرتبطة بالصداع في الجانب الأيمن من الرأس، وأنواع الصداع التي قد تسبب هذا الألم، وفقاً لموقع «ميديكال نيوز توداي».

حالات تسبب الصداع في جانب واحد من الرأس

قد ينجم الصداع في الجانب الأيمن من الرأس عن عدد من الحالات، أبرزها:

- التهاب الشرايين الصدغية (Temporal arteritis): وهو التهاب يصيب الشريان الصدغي، ويقتصر عادة على جانب واحد من الرأس. وقد تصاحبه أعراض أخرى، مثل التعب وألم الفك والشعور بألم عند لمس منطقة الصدغين.

- ألم العصب ثلاثي التوائم (Trigeminal neuralgia): يسبب هذا الاضطراب ألماً شديداً في الوجه والرأس، ويؤثر عادة في جانب واحد فقط في كل مرة. وينجم عن خلل يصيب العصب ثلاثي التوائم الموجود عند قاعدة الدماغ.

- صداع الجيوب الأنفية: يشيع هذا النوع من الصداع لدى الأشخاص الذين يعانون من انحراف الحاجز الأنفي، ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بصداع يتركز في جانب واحد من الرأس.

حالات قد تؤثر في جانبي الرأس

غالباً ما يؤثر ألم العصب القذالي (Occipital neuralgia) في جانبي الرأس، لكنه قد يسبب أحياناً أعراضاً تقتصر على جانب واحد.

وينشأ هذا الألم نتيجة تضرر الأعصاب القذالية أو التهابها، وهي الأعصاب التي تمتد من أعلى الحبل الشوكي إلى فروة الرأس.

وتشمل أعراضه الشعور بألم حاد في مؤخرة الرأس والرقبة، إلى جانب الحساسية تجاه الضوء.

وهناك أسباب أخرى قد تؤدي إلى صداع يشمل الرأس بالكامل أو يتركز في جانب واحد منه، منها:

- الحساسية.

- تمدد الأوعية الدموية، الناتج عن ضعف أو بروز في جدار أحد الشرايين.

- التعب.

- إصابات الرأس.

- العدوى، بما في ذلك التهابات الجيوب الأنفية.

- تقلبات مستويات السكر في الدم نتيجة تفويت الوجبات.

- الجفاف.

- الشد العضلي أو وجود عقد عضلية في الرقبة.

- الأورام.

استخدام الأدوية

قد يظهر الصداع بوصفه أثراً جانبياً لبعض الأدوية، سواء تلك التي تُصرف بوصفة طبية أو المتاحة من دون وصفة.

كما قد ينجم عن الإفراط في استخدام الأدوية، بما في ذلك مسكنات الألم التي تُصرف من دون وصفة طبية، مثل:

- الأسيتامينوفين (تايلينول).

- الأسبرين.

- الإيبوبروفين (موترين، أدفيل).

الصداع قد يظهر بوصفه أثراً جانبياً لبعض الأدوية سواء تلك التي تُصرف بوصفة طبية أو المتاحة من دون وصفة (بيكسلز)

ما أنواع الصداع التي قد تصيب الجانب الأيمن من الرأس؟

يوجد أكثر من 200 نوع من الصداع، يُصنَّف بعضها ضمن أنواع الصداع الأولي، التي يكون فيها الصداع هو العرض الرئيسي، بينما يندرج بعضها الآخر ضمن أنواع الصداع الثانوي، التي يظهر فيها الألم بوصفه عرضاً لحالة مرضية أخرى.

ويُعد الصداع النصفي (الشقيقة) والصداع العنقودي من أكثر أسباب الصداع شيوعاً عندما يتركز الألم في جانب واحد من الرأس. كما قد يسبب الصداع التوتري ألماً يقتصر على جانب واحد لدى بعض الأشخاص.

الصداع النصفي (الشقيقة)

يعتقد الباحثون أن العوامل الوراثية تؤدي دوراً في الإصابة بالصداع النصفي، الذي قد يسبب أعراضاً شديدة، أبرزها الشعور بألم نابض في الرأس.

ولا يشترط أن يظهر الصداع النصفي في الجانب نفسه خلال كل نوبة؛ لذلك، فإن تكرار الصداع في جانب واحد فقط، من دون أن ينتقل إلى الجانب الآخر، قد يشير إلى وجود مشكلة صحية خطيرة، مثل الورم.

وغالباً ما يصاحب الألم النابض الشديد عدد من الأعراض الأخرى، منها:

- تشوش الرؤية.

- الغثيان.

- الحساسية تجاه الضوء.

- الحساسية تجاه الأصوات.

- القيء.

الصداع العنقودي

يُعد الصداع العنقودي نوعاً نادراً لكنه شديد الألم، ويحدث على شكل نوبات دورية.

ويتميز بألم حاد يتركز عادة حول إحدى العينين، وقد يمتد إلى مناطق أخرى من الرأس والوجه، وكذلك الرقبة والكتفان.

وعادة ما يعاني المصابون به من نوبات متكررة تستمر على مدى أسابيع أو أشهر، تعقبها فترة من الهدوء تختفي خلالها الأعراض.

وتشمل الأعراض الأخرى للصداع العنقودي:

- تعرّق الوجه.

- شحوب البشرة أو احمرارها.

- احمرار العينين أو زيادة إفراز الدموع.

- الشعور بالتململ أو عدم الارتياح.

- احتقان الأنف أو سيلانه.

- تورّم المنطقة المحيطة بالعين المصابة.

الصداع التوتري

يُعد الصداع التوتري أكثر أنواع الصداع شيوعاً، إذ يصيب نحو شخص واحد من كل 5 أشخاص.

وقد يعاني بعض الأشخاص من الصداع التوتري المزمن، الذي يتكرر لأكثر من 15 يوماً في الشهر، ويستمر فيه الألم لساعات، أو يظهر ويختفي بصورة متقطعة.

وعادة ما يؤثر هذا النوع من الصداع في جانبي الرأس، لكن الأعراض قد تقتصر على جانب واحد لدى بعض المصابين.

وتشمل أبرز علاماته:

- الشعور بألم خفيف ومستمر.

- الحساسية أو الألم عند لمس فروة الرأس.

- تشنج عضلات الكتفين والرقبة أو الشعور بألم فيهما.

- الإحساس بضغط أو شد في منطقة الجبهة أو جانبي الرأس أو مؤخرته.