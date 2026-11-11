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8 طرق لخفض ضغط الدم خلال شهر

يساعد البوتاسيوم الجسم على التخلص من الصوديوم ويقلل الضغط على الأوعية الدموية (بكسلز)
يساعد البوتاسيوم الجسم على التخلص من الصوديوم ويقلل الضغط على الأوعية الدموية (بكسلز)
TT
TT

8 طرق لخفض ضغط الدم خلال شهر

يساعد البوتاسيوم الجسم على التخلص من الصوديوم ويقلل الضغط على الأوعية الدموية (بكسلز)
يساعد البوتاسيوم الجسم على التخلص من الصوديوم ويقلل الضغط على الأوعية الدموية (بكسلز)

يُعرف ارتفاع ضغط الدم باسم «القاتل الصامت»، لأنه غالباً ما لا يسبب أي أعراض.

ووفق تقرير نشرته صحيفة «التلغراف»، يُقاس ضغط الدم بوحدة ملليمتر زئبق (mmHg). ويُسمى الرقم العلوي «الضغط الانقباضي»، وهو الضغط داخل الشرايين عندما ينبض القلب. أما الرقم السفلي فيُسمى «الضغط الانبساطي»، وهو الضغط داخل الشرايين عندما يستريح القلب بين النبضات.

وكلا الرقمين مهم، لكن بالنسبة إلى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عاماً، يكون الرقم العلوي أكثر أهمية. إذ يشير ارتفاع الضغط الانقباضي في هذه الفئة العمرية إلى خطر أكبر للإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب مقارنة بارتفاع الضغط الانبساطي.

ويقول الدكتور كالبا دي سيلفا، استشاري أمراض القلب التداخلية في مستشفى لندن بريدج: «من الناحية المثالية، ينبغي أن يكون ضغط الدم لدى الجميع أقل من 140/90 ملليمتر زئبق».

ويضيف: «مع تقدمنا في العمر، تصبح شراييننا أكثر تصلباً، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم تدريجياً مع مرور الوقت للتعويض عن ذلك».

ومع كل زيادة بمقدار 20 ملليمتر زئبق في ضغط الدم الانقباضي، أو 10 ملليمترات زئبق في الضغط الانبساطي، يتضاعف خطر الوفاة بسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ومع ذلك، من الممكن خفض ضغط الدم خلال شهر من خلال تغييرات بسيطة نسبياً في نمط الحياة. وفيما يلي الطرق التي أثبتت فاعليتها:

1- ممارسة تمارين قبض اليد يومياً

يعرف معظمنا أنه ينبغي ممارسة الرياضة بانتظام، لكننا على الأرجح نعتقد أن التمارين الهوائية، مثل الجري وركوب الدراجات، هي الأكثر فائدة لضغط الدم.

وفي الواقع، تبيّن أن التمارين متساوية القياس، التي تتضمن الثبات في وضعيات معينة تتطلب جهداً معتدلاً لبضع دقائق في كل مرة، تخفض ضغط الدم بنسبة تزيد بنحو 80 في المائة على تأثير التمارين الهوائية.

وخلصت دراسة حديثة، وحللت بيانات أكثر من 200 تجربة شملت 15 ألف شخص، إلى أن التمارين الهوائية خفضت ضغط الدم بمعدل 4.49/2.53 ملليمتر زئبق.

في المقابل، خفضت التمارين متساوية القياس الضغط الانقباضي بمقدار 8.24 ملليمتر زئبق، أي بنسبة تزيد 83 في المائة على تمارين القلب، والضغط الانبساطي بمقدار 4 ملليمترات زئبق، أي بفاعلية أعلى بنسبة 58 في المائة.

وربما يكون أسهل هذه التمارين هو تمرين قبض اليد، الذي يتضمن الضغط على جهاز لقياس قوة القبضة، يمكن أن يقل سعره عن 10 جنيهات إسترلينية، لمدة دقيقتين في كل مرة، بمستوى جهد يبلغ 30 في المائة.

ويمكن ممارسة هذا التمرين يومياً، مرتين لكل يد، لملاحظة نتائج سريعة.

وهناك طريقة أخرى لخفض ضغط الدم، تتمثل في أداء تمرين الجلوس الوهمي مستنداً إلى الحائط 4 مرات، لمدة دقيقتين في كل مرة، 3 مرات أسبوعياً.

2- تناول الشوكولاتة الداكنة بكميات صغيرة

لطالما جرى الترويج للشوكولاتة الداكنة بوصفها خياراً صحياً أكثر من شوكولاتة الحليب، ومن بين فوائدها العديدة قدرتها على خفض ضغط الدم.

ووجدت دراسة جديدة من جامعة ساري أن الاستهلاك المنتظم لمركبات طبيعية تُسمى «فلافان-3-أول»، الموجودة في الكاكاو، أدى إلى انخفاض ضغط الدم، خصوصاً لدى الأشخاص الذين لديهم قراءات مرتفعة.

كما تبيّن أن هذه المركبات تحسن وظيفة البطانة الداخلية للأوعية الدموية، وهي ضرورية لصحة القلب والأوعية الدموية عموماً.

وقد يكون تناول مربع صغير أو مربعين يومياً من الشوكولاتة الداكنة، التي تحتوي على ما لا يقل عن 70 في المائة من الكاكاو، لمدة تتراوح بين أسبوعين و4 أسابيع، كافياً لملاحظة تأثير.

3- تناول الأطعمة المخمرة

تُعرف الأطعمة المخمرة، بما في ذلك الكيمتشي والكفير ومخلل الملفوف والميسو، بفوائدها لصحة الأمعاء. وقد تبيّن أيضاً أنها تؤدي إلى انخفاض ملحوظ في ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.

ويتزايد الاهتمام العلمي بالعلاقة بين ميكروبيوم الأمعاء وضغط الدم.

ووجدت دراسة حديثة شملت أكثر من 20 ألف أميركي أن الأشخاص الذين تناولوا كميات أكبر من الأطعمة المفيدة للأمعاء كانوا أقل عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 13 في المائة.

وأظهرت دراسات أخرى أن الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم يميلون إلى امتلاك تنوع أقل في بكتيريا الأمعاء، وأعداد أقل من البكتيريا المفيدة.

ومن المرجح أن يؤدي إدراج الأطعمة المخمرة والغنية بالألياف، بما في ذلك كميات وفيرة من الفاكهة والخضراوات والحبوب الكاملة، ضمن نظام غذائي متنوع قدر الإمكان، إلى فوائد تنعكس على قراءات ضغط الدم والصحة العامة.

4- التحقق من الملصقات الغذائية

نحتاج جميعاً إلى نحو 4 غرامات من الملح يومياً، وينبغي ألا نتناول أكثر من 6 غرامات، أي ما يعادل ملعقة صغيرة مستوية.

لكن معظمنا يتناول كميات مفرطة من الملح، يأتي 75 في المائة منها من الأطعمة المصنعة.

ويقول الدكتور دي سيلفا: «تقريباً كل ما نتناوله اليوم يحتوي على ملح مضاف».

ويضيف: «التدقيق في نظامك الغذائي، وفهم مصادر الملح الإضافي وتقليلها، سيساعد كثيراً في تغيير ضغط الدم خلال أيام وأسابيع».

وتشمل أبرز الأطعمة المسؤولة عن زيادة استهلاك الملح الوجبات الجاهزة واللحوم المصنعة والوجبات السريعة.

لكن دي سيلفا يشير إلى أنه «حتى الخبز وحبوب الإفطار يمكن أن تحتوي على مستويات مرتفعة من الملح».

ومن المهم قراءة الملصقات الغذائية بعناية، لأن المنتجات المتشابهة التي تصنعها علامات تجارية مختلفة قد تحتوي على كميات متفاوتة جداً من الملح.

ويتيح تطبيق «FoodSwitch» مسح الرموز الشريطية للمنتجات لمعرفة ما إذا كانت تحتوي على مستويات مرتفعة أو متوسطة أو منخفضة من الملح، كما يقترح بدائل صحية أكثر.

5- تناول مزيد من البوتاسيوم والمغنيسيوم

يساعد البوتاسيوم الجسم على التخلص من الصوديوم ويقلل الضغط على الأوعية الدموية، ولذلك من المنطقي إدراج مصادر غذائية غنية به في النظام الغذائي.

وتشمل الأطعمة الغنية بهذا المعدن الخضراوات الورقية والبطاطا الحلوة والمكسرات غير المملحة والبذور والطماطم والأفوكادو والمشمش والفطر.

ووجدت أبحاث حديثة أن تناول الموز، وهو مصدر ممتاز آخر للبوتاسيوم، أكثر فاعلية في خفض ضغط الدم من تقليل استهلاك الملح.

وأظهرت بعض الدراسات أيضاً أن المغنيسيوم يخفض ضغط الدم، رغم أن الأبحاث لم تصل بعد إلى نتائج حاسمة.

لكن الدكتور دي سيلفا يقول: «من الجيد التأكد من حصولك على كمية كافية من المغنيسيوم في نظامك الغذائي».

وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بأن يحصل الرجال على 300 ملليغرام من المغنيسيوم يومياً، مقابل 270 ملليغراماً للنساء.

وتشمل مصادره الجيدة البقوليات والخضراوات الورقية والمكسرات والحبوب الكاملة.

6- شرب شاي الكركديه

تحتوي أزهار نبات الكركديه وأوراقه على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة، وقد استُخدمت لأغراض طبية منذ مئات السنين.

ووجدت مراجعة أُجريت عام 2020، وشملت 7 تجارب، أن الشاي المصنوع من نبات الكركديه خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي بصورة ملحوظة.

ولا يُعتقد أن مضادات الأكسدة تقلل الالتهاب وتحمي البطانة الداخلية للأوعية الدموية فحسب، بل قد يساعد الشاي أيضاً في تثبيط الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE)، وهو بروتين يتسبب في انقباض الأوعية الدموية.

وتُظهر الأبحاث أن متوسط الانخفاض في ضغط الدم الانقباضي الناتج عن شرب كوبين من شاي الكركديه يومياً يبلغ نحو 5 إلى 7 ملليمترات زئبق.

7- إضافة بذور الكتان إلى الطعام

تُظهر الأبحاث أن تناول ما بين 30 و50 غراماً من بذور الكتان يومياً، أي ما يعادل نحو ملعقتين إلى 3 ملاعق كبيرة، يمكن أن يخفض ضغط الدم.

ويُعتقد أن ذلك يعود إلى احتوائها على حمض ألفا لينولينيك (ALA)، وهو نوع من أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تتمتع بتأثير مضاد للالتهابات.

كما تحتوي بذور الكتان على مركبات الإستروجين النباتية والألياف، التي تتمتع بخصائص مضادة للالتهابات، ويُعتقد أن لها تأثيراً إيجابياً في ضغط الدم.

ونظراً إلى أن بذور الكتان الكاملة قد تمر عبر الجسم دون أن تُهضم، فإن البذور المطحونة أكثر فائدة.

ووفقاً للدكتور دي سيلفا، فإن إضافة كمية صغيرة منها إلى الشوفان أو الزبادي أو الحساء أو صلصات الطهي تُعد طريقة سهلة للحصول على فوائدها المرتبطة بضغط الدم.

8- تجربة بعض تقنيات الاسترخاء

على الرغم من أن التوتر من غير المرجح أن يسبب ارتفاعاً طويل الأمد في ضغط الدم، فإن تعلم تقنيات استرخاء فاعلة أمر مهم.

ويقول الدكتور دي سيلفا إن السبب هو أن التوتر «غالباً ما يؤدي إلى نمط حياة غير صحي، مثل التدخين وسوء النوم والتغذية غير الصحية والإفراط في تناول الكحول».

وتشمل التقنيات، التي ثبت أنها تساعد على خفض ضغط الدم بسرعة، غمر القدمين في الماء الدافئ لمدة 15 دقيقة، ما يحفز توسع الأوعية الدموية.

كما أن التنفس بعمق عبر فتحة الأنف اليسرى لمدة تتراوح بين 3 و5 دقائق، مع استخدام إبهام اليد اليمنى لإغلاق فتحة الأنف اليمنى، يُعد ممارسة من ممارسات اليوغا تساعد على تهدئة الجهاز العصبي، وقد ثبت أنها تخفض ضغط الدم.

ويُعتقد أيضاً، خصوصاً في الطب الشرقي، أن تدليك نقاط ضغط معينة، مثل أعلى نقطة في قمة الرأس حيث يوجد انخفاض صغير، باستخدام إصبعين وتحريكهما بصورة دائرية من 30 إلى 50 مرة، يساعد على خفض ضغط الدم بسرعة.

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8 طرق لخفض ضغط الدم خلال شهر

يساعد البوتاسيوم الجسم على التخلص من الصوديوم ويقلل الضغط على الأوعية الدموية (بكسلز)
يساعد البوتاسيوم الجسم على التخلص من الصوديوم ويقلل الضغط على الأوعية الدموية (بكسلز)
TT
TT

8 طرق لخفض ضغط الدم خلال شهر

يساعد البوتاسيوم الجسم على التخلص من الصوديوم ويقلل الضغط على الأوعية الدموية (بكسلز)
يساعد البوتاسيوم الجسم على التخلص من الصوديوم ويقلل الضغط على الأوعية الدموية (بكسلز)

يُعرف ارتفاع ضغط الدم باسم «القاتل الصامت»، لأنه غالباً ما لا يسبب أي أعراض.

ووفق تقرير نشرته صحيفة «التلغراف»، يُقاس ضغط الدم بوحدة ملليمتر زئبق (mmHg). ويُسمى الرقم العلوي «الضغط الانقباضي»، وهو الضغط داخل الشرايين عندما ينبض القلب. أما الرقم السفلي فيُسمى «الضغط الانبساطي»، وهو الضغط داخل الشرايين عندما يستريح القلب بين النبضات.

وكلا الرقمين مهم، لكن بالنسبة إلى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عاماً، يكون الرقم العلوي أكثر أهمية. إذ يشير ارتفاع الضغط الانقباضي في هذه الفئة العمرية إلى خطر أكبر للإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب مقارنة بارتفاع الضغط الانبساطي.

ويقول الدكتور كالبا دي سيلفا، استشاري أمراض القلب التداخلية في مستشفى لندن بريدج: «من الناحية المثالية، ينبغي أن يكون ضغط الدم لدى الجميع أقل من 140/90 ملليمتر زئبق».

ويضيف: «مع تقدمنا في العمر، تصبح شراييننا أكثر تصلباً، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم تدريجياً مع مرور الوقت للتعويض عن ذلك».

ومع كل زيادة بمقدار 20 ملليمتر زئبق في ضغط الدم الانقباضي، أو 10 ملليمترات زئبق في الضغط الانبساطي، يتضاعف خطر الوفاة بسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ومع ذلك، من الممكن خفض ضغط الدم خلال شهر من خلال تغييرات بسيطة نسبياً في نمط الحياة. وفيما يلي الطرق التي أثبتت فاعليتها:

1- ممارسة تمارين قبض اليد يومياً

يعرف معظمنا أنه ينبغي ممارسة الرياضة بانتظام، لكننا على الأرجح نعتقد أن التمارين الهوائية، مثل الجري وركوب الدراجات، هي الأكثر فائدة لضغط الدم.

وفي الواقع، تبيّن أن التمارين متساوية القياس، التي تتضمن الثبات في وضعيات معينة تتطلب جهداً معتدلاً لبضع دقائق في كل مرة، تخفض ضغط الدم بنسبة تزيد بنحو 80 في المائة على تأثير التمارين الهوائية.

وخلصت دراسة حديثة، وحللت بيانات أكثر من 200 تجربة شملت 15 ألف شخص، إلى أن التمارين الهوائية خفضت ضغط الدم بمعدل 4.49/2.53 ملليمتر زئبق.

في المقابل، خفضت التمارين متساوية القياس الضغط الانقباضي بمقدار 8.24 ملليمتر زئبق، أي بنسبة تزيد 83 في المائة على تمارين القلب، والضغط الانبساطي بمقدار 4 ملليمترات زئبق، أي بفاعلية أعلى بنسبة 58 في المائة.

وربما يكون أسهل هذه التمارين هو تمرين قبض اليد، الذي يتضمن الضغط على جهاز لقياس قوة القبضة، يمكن أن يقل سعره عن 10 جنيهات إسترلينية، لمدة دقيقتين في كل مرة، بمستوى جهد يبلغ 30 في المائة.

ويمكن ممارسة هذا التمرين يومياً، مرتين لكل يد، لملاحظة نتائج سريعة.

وهناك طريقة أخرى لخفض ضغط الدم، تتمثل في أداء تمرين الجلوس الوهمي مستنداً إلى الحائط 4 مرات، لمدة دقيقتين في كل مرة، 3 مرات أسبوعياً.

2- تناول الشوكولاتة الداكنة بكميات صغيرة

لطالما جرى الترويج للشوكولاتة الداكنة بوصفها خياراً صحياً أكثر من شوكولاتة الحليب، ومن بين فوائدها العديدة قدرتها على خفض ضغط الدم.

ووجدت دراسة جديدة من جامعة ساري أن الاستهلاك المنتظم لمركبات طبيعية تُسمى «فلافان-3-أول»، الموجودة في الكاكاو، أدى إلى انخفاض ضغط الدم، خصوصاً لدى الأشخاص الذين لديهم قراءات مرتفعة.

كما تبيّن أن هذه المركبات تحسن وظيفة البطانة الداخلية للأوعية الدموية، وهي ضرورية لصحة القلب والأوعية الدموية عموماً.

وقد يكون تناول مربع صغير أو مربعين يومياً من الشوكولاتة الداكنة، التي تحتوي على ما لا يقل عن 70 في المائة من الكاكاو، لمدة تتراوح بين أسبوعين و4 أسابيع، كافياً لملاحظة تأثير.

3- تناول الأطعمة المخمرة

تُعرف الأطعمة المخمرة، بما في ذلك الكيمتشي والكفير ومخلل الملفوف والميسو، بفوائدها لصحة الأمعاء. وقد تبيّن أيضاً أنها تؤدي إلى انخفاض ملحوظ في ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.

ويتزايد الاهتمام العلمي بالعلاقة بين ميكروبيوم الأمعاء وضغط الدم.

ووجدت دراسة حديثة شملت أكثر من 20 ألف أميركي أن الأشخاص الذين تناولوا كميات أكبر من الأطعمة المفيدة للأمعاء كانوا أقل عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 13 في المائة.

وأظهرت دراسات أخرى أن الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم يميلون إلى امتلاك تنوع أقل في بكتيريا الأمعاء، وأعداد أقل من البكتيريا المفيدة.

ومن المرجح أن يؤدي إدراج الأطعمة المخمرة والغنية بالألياف، بما في ذلك كميات وفيرة من الفاكهة والخضراوات والحبوب الكاملة، ضمن نظام غذائي متنوع قدر الإمكان، إلى فوائد تنعكس على قراءات ضغط الدم والصحة العامة.

4- التحقق من الملصقات الغذائية

نحتاج جميعاً إلى نحو 4 غرامات من الملح يومياً، وينبغي ألا نتناول أكثر من 6 غرامات، أي ما يعادل ملعقة صغيرة مستوية.

لكن معظمنا يتناول كميات مفرطة من الملح، يأتي 75 في المائة منها من الأطعمة المصنعة.

ويقول الدكتور دي سيلفا: «تقريباً كل ما نتناوله اليوم يحتوي على ملح مضاف».

ويضيف: «التدقيق في نظامك الغذائي، وفهم مصادر الملح الإضافي وتقليلها، سيساعد كثيراً في تغيير ضغط الدم خلال أيام وأسابيع».

وتشمل أبرز الأطعمة المسؤولة عن زيادة استهلاك الملح الوجبات الجاهزة واللحوم المصنعة والوجبات السريعة.

لكن دي سيلفا يشير إلى أنه «حتى الخبز وحبوب الإفطار يمكن أن تحتوي على مستويات مرتفعة من الملح».

ومن المهم قراءة الملصقات الغذائية بعناية، لأن المنتجات المتشابهة التي تصنعها علامات تجارية مختلفة قد تحتوي على كميات متفاوتة جداً من الملح.

ويتيح تطبيق «FoodSwitch» مسح الرموز الشريطية للمنتجات لمعرفة ما إذا كانت تحتوي على مستويات مرتفعة أو متوسطة أو منخفضة من الملح، كما يقترح بدائل صحية أكثر.

5- تناول مزيد من البوتاسيوم والمغنيسيوم

يساعد البوتاسيوم الجسم على التخلص من الصوديوم ويقلل الضغط على الأوعية الدموية، ولذلك من المنطقي إدراج مصادر غذائية غنية به في النظام الغذائي.

وتشمل الأطعمة الغنية بهذا المعدن الخضراوات الورقية والبطاطا الحلوة والمكسرات غير المملحة والبذور والطماطم والأفوكادو والمشمش والفطر.

ووجدت أبحاث حديثة أن تناول الموز، وهو مصدر ممتاز آخر للبوتاسيوم، أكثر فاعلية في خفض ضغط الدم من تقليل استهلاك الملح.

وأظهرت بعض الدراسات أيضاً أن المغنيسيوم يخفض ضغط الدم، رغم أن الأبحاث لم تصل بعد إلى نتائج حاسمة.

لكن الدكتور دي سيلفا يقول: «من الجيد التأكد من حصولك على كمية كافية من المغنيسيوم في نظامك الغذائي».

وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بأن يحصل الرجال على 300 ملليغرام من المغنيسيوم يومياً، مقابل 270 ملليغراماً للنساء.

وتشمل مصادره الجيدة البقوليات والخضراوات الورقية والمكسرات والحبوب الكاملة.

6- شرب شاي الكركديه

تحتوي أزهار نبات الكركديه وأوراقه على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة، وقد استُخدمت لأغراض طبية منذ مئات السنين.

ووجدت مراجعة أُجريت عام 2020، وشملت 7 تجارب، أن الشاي المصنوع من نبات الكركديه خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي بصورة ملحوظة.

ولا يُعتقد أن مضادات الأكسدة تقلل الالتهاب وتحمي البطانة الداخلية للأوعية الدموية فحسب، بل قد يساعد الشاي أيضاً في تثبيط الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE)، وهو بروتين يتسبب في انقباض الأوعية الدموية.

وتُظهر الأبحاث أن متوسط الانخفاض في ضغط الدم الانقباضي الناتج عن شرب كوبين من شاي الكركديه يومياً يبلغ نحو 5 إلى 7 ملليمترات زئبق.

7- إضافة بذور الكتان إلى الطعام

تُظهر الأبحاث أن تناول ما بين 30 و50 غراماً من بذور الكتان يومياً، أي ما يعادل نحو ملعقتين إلى 3 ملاعق كبيرة، يمكن أن يخفض ضغط الدم.

ويُعتقد أن ذلك يعود إلى احتوائها على حمض ألفا لينولينيك (ALA)، وهو نوع من أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تتمتع بتأثير مضاد للالتهابات.

كما تحتوي بذور الكتان على مركبات الإستروجين النباتية والألياف، التي تتمتع بخصائص مضادة للالتهابات، ويُعتقد أن لها تأثيراً إيجابياً في ضغط الدم.

ونظراً إلى أن بذور الكتان الكاملة قد تمر عبر الجسم دون أن تُهضم، فإن البذور المطحونة أكثر فائدة.

ووفقاً للدكتور دي سيلفا، فإن إضافة كمية صغيرة منها إلى الشوفان أو الزبادي أو الحساء أو صلصات الطهي تُعد طريقة سهلة للحصول على فوائدها المرتبطة بضغط الدم.

8- تجربة بعض تقنيات الاسترخاء

على الرغم من أن التوتر من غير المرجح أن يسبب ارتفاعاً طويل الأمد في ضغط الدم، فإن تعلم تقنيات استرخاء فاعلة أمر مهم.

ويقول الدكتور دي سيلفا إن السبب هو أن التوتر «غالباً ما يؤدي إلى نمط حياة غير صحي، مثل التدخين وسوء النوم والتغذية غير الصحية والإفراط في تناول الكحول».

وتشمل التقنيات، التي ثبت أنها تساعد على خفض ضغط الدم بسرعة، غمر القدمين في الماء الدافئ لمدة 15 دقيقة، ما يحفز توسع الأوعية الدموية.

كما أن التنفس بعمق عبر فتحة الأنف اليسرى لمدة تتراوح بين 3 و5 دقائق، مع استخدام إبهام اليد اليمنى لإغلاق فتحة الأنف اليمنى، يُعد ممارسة من ممارسات اليوغا تساعد على تهدئة الجهاز العصبي، وقد ثبت أنها تخفض ضغط الدم.

ويُعتقد أيضاً، خصوصاً في الطب الشرقي، أن تدليك نقاط ضغط معينة، مثل أعلى نقطة في قمة الرأس حيث يوجد انخفاض صغير، باستخدام إصبعين وتحريكهما بصورة دائرية من 30 إلى 50 مرة، يساعد على خفض ضغط الدم بسرعة.

مواضيع
ضغط الدم أمراض القلب
صحتك

الشوكولاته والقهوة والجبن... هل تحفّز نوبات الصداع النصفي؟

تفويت فنجان قهوتك الصباحي المعتاد قد يصبح بحد ذاته عاملاً محفّزاً لنوبة الصداع (بيكسلز)
تفويت فنجان قهوتك الصباحي المعتاد قد يصبح بحد ذاته عاملاً محفّزاً لنوبة الصداع (بيكسلز)
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الشوكولاته والقهوة والجبن... هل تحفّز نوبات الصداع النصفي؟

تفويت فنجان قهوتك الصباحي المعتاد قد يصبح بحد ذاته عاملاً محفّزاً لنوبة الصداع (بيكسلز)
تفويت فنجان قهوتك الصباحي المعتاد قد يصبح بحد ذاته عاملاً محفّزاً لنوبة الصداع (بيكسلز)

تُعد مراقبة ما تتناوله من أطعمة وتسجيله بدقة أفضل وسيلة لتحديد الأصناف التي قد تحفّز نوبات الصداع النصفي لديك. فمجرد تناول طعام معين قبل حدوث النوبة لا يعني بالضرورة أنه السبب وراءها، بل من المهم تتبّع الأنماط المتكررة وملاحظة ارتباطها بظهور الأعراض، وفقاً لموقع «ويب ميد».

الشوكولاته

غالباً ما تُصنّف الشوكولاته ضمن الأطعمة المحفّزة للصداع النصفي، إلا أن بعض الدراسات تشير إلى أنها قد لا تكون سبباً في حدوثه، بل ربما تسهم في الوقاية منه.

ومن المحتمل أن يشعر بعض الأشخاص برغبة شديدة في تناول الشوكولاته قبيل بدء نوبة الصداع النصفي مباشرة، وهو ما قد يفسّر اكتسابها هذه السمعة السيئة.

القهوة

قد تكون القهوة مفيدة وضارة في الوقت نفسه. فتناول كوب منها بين الحين والآخر، بمعدل مرة أو مرتين أسبوعياً، قد يساعد على الوقاية من الصداع النصفي.

أما إذا كنت معتاداً على شرب القهوة يومياً، فقد لا تحصل على الفائدة نفسها، بل إن تفويت فنجان قهوتك الصباحي المعتاد قد يصبح بحد ذاته عاملاً محفّزاً لنوبة الصداع.

الجبن

هل تفضّل جبن «الشيدر» ذا المذاق الحاد، أم جبن «البري» المعتّق برائحته النفاذة؟

من المرجح أن يحتوي كلا النوعين على مستويات مرتفعة من مادة «التيرامين»، التي ترتبط بتحفيز نوبات الصداع النصفي.

أما الأجبان ذات النكهة المعتدلة، مثل «الموزاريلا» و«الريكوتا»، فلا بأس بتناولها.

السلامي

تحتوي اللحوم المُعالجة أيضاً على مستويات مرتفعة من مادة «التيرامين» المرتبطة بنوبات الصداع النصفي.

لذلك، إذا كنت تشتهي تناول اللحم الأحمر، فيمكنك اختيار شطيرة برغر أو شريحة لحم (ستيك) بدلاً من السلامي.

ونظراً إلى تفاوت حساسية الأشخاص تجاه مادة «التيرامين»، فإذا كنت تعلم أنها لا تؤثر فيك، فلا مانع من طلب شطيرة السلامي.

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صحتك

«متلازمة السوبرماركت»... لماذا يشعر بعض الأشخاص بالدوار أثناء التسوق؟

يعرف تقرير نشره موقع «هاف بوست» على «متلازمة السوبرماركت» (بكسلز)
يعرف تقرير نشره موقع «هاف بوست» على «متلازمة السوبرماركت» (بكسلز)
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«متلازمة السوبرماركت»... لماذا يشعر بعض الأشخاص بالدوار أثناء التسوق؟

يعرف تقرير نشره موقع «هاف بوست» على «متلازمة السوبرماركت» (بكسلز)
يعرف تقرير نشره موقع «هاف بوست» على «متلازمة السوبرماركت» (بكسلز)

قد تتحول رحلة التسوق الأسبوعية إلى تجربة مرهقة لبعض الأشخاص، لا بسبب الازدحام أو طول قوائم المشتريات، بل نتيجة شعور مفاجئ بالدوار والغثيان وفقدان التوازن وسط رفوف المتاجر وإضاءتها الساطعة وممراتها المزدحمة. وتُعرف هذه الحالة باسم «متلازمة السوبرماركت»، وهي ظاهرة ترتبط باضطراب طريقة معالجة الدماغ للمعلومات البصرية والحفاظ على التوازن.

ويعرف تقرير نشره موقع «هاف بوست» على «متلازمة السوبرماركت» أسباب هذه الحالة وأبرز أعراضها، ولماذا تثير بعض البيئات المزدحمة بصرياً الدوار لدى أشخاص دون غيرهم، وكيف يمكن الحد من تأثيراتها ومتى تستدعي تقييماً طبياً.

وترتبط هذه الظاهرة في كثير من الحالات باضطرابات الجهاز الدهليزي، المسؤول عن التوازن والإحساس بالاتجاه والموقع في الفراغ.

ما «متلازمة السوبرماركت» وما أسبابها؟

يشير مصطلح «الدوار الناجم عن المحفزات البصرية»، المعروف أيضاً باسم «متلازمة السوبرماركت»، إلى الشعور بالدوار أو عدم الاتزان عند الوجود في أماكن مليئة بالتفاصيل والحركة، مثل ممرات متاجر البقالة والصيدليات ومحال الملابس.

وأوضح الطبيب روبرت تومسون، المساهم الطبي في مركز «كير بوينت بوسطن» للصحة النفسية، أن المصطلح يصف نمطاً من الأعراض، وليس تشخيصاً طبياً مستقلاً. ومن التفسيرات المحتملة لهذه الحالة حدوث تعارض بين المعلومات التي يتلقاها الدماغ من الجهاز البصري والجهاز الدهليزي، أو الأذن الداخلية، المسؤول عن التوازن.

وأضاف تومسون أن الدماغ قد يعتمد بصورة مفرطة على المعلومات البصرية للحفاظ على التوازن، ما يجعل الممرات المزدحمة والإضاءة القوية والأنماط المتكررة محفزات للدوار وعدم الاستقرار والتشوش والغثيان. وقد يشعر بعض الأشخاص كما لو أنهم يتمايلون أو يتأرجحون، رغم وقوفهم في مكانهم.

وتتطلب زيارة المتاجر من المصابين بهذه الحالة التعامل مع كم كبير من المحفزات البصرية والسمعية؛ فالرفوف المرتفعة والممرات الطويلة وكثرة المتسوقين والأصوات المحيطة، إلى جانب الانحناء وتدوير الرأس ومد اليد لالتقاط المنتجات، قد تجعل تجربة التسوق مرهقة جسدياً.

لماذا يسبب ازدحام المتاجر الدوار وفقدان التوازن؟

يعتمد التوازن على تكامل المعلومات التي تتلقاها الحواس المختلفة، بما فيها الرؤية والإحساس بالسطح الذي تقف عليه، وإشارات الأذن الداخلية. وعندما يختل عمل أحد هذه الأنظمة، قد يضطر الدماغ إلى الاعتماد بصورة أكبر على الحواس الأخرى، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة العبء الحسي وصعوبة الحفاظ على التوازن.

وقال تومسون إن الدوار الناجم عن المحفزات البصرية قد يحدث عندما يبدأ الدماغ في الاعتماد بصورة مفرطة على المعلومات التي توفرها العينان للحفاظ على التوازن، ما يصعّب عليه معالجة الحركة والأنماط البصرية المعقدة في الأماكن المزدحمة.

ولا يعاني الجميع هذه الأعراض بالدرجة نفسها؛ فبعض الأشخاص أكثر حساسية من غيرهم للبيئات الغنية بالمحفزات البصرية. وقد تتراوح الأعراض بين الغثيان والدوار، وأحياناً القيء، وبين الإرهاق والتشوش والشعور بعدم الاستقرار.

وقد تتشابه بعض هذه الأعراض مع أعراض القلق، بل إن القلق قد يزيد حدتها لدى بعض الأشخاص، خصوصاً عندما يصبح الشعور بالدوار والانزعاج الجسدي شديداً.

كيف يمكن الوقاية من «متلازمة السوبرماركت»؟

يمكن أن يساعد تقليل التعرض للمحفزات البصرية المزدحمة في تخفيف الأعراض أثناء التسوق. وينصح تومسون باختيار الأوقات الأقل ازدحاماً لزيارة المتاجر، وتقليل مدة التسوق، وأخذ فترات استراحة عند الحاجة.

لكنه يحذر من أن تجنب المحفزات البصرية لفترات طويلة قد يعيق قدرة الدماغ على التكيف لدى بعض المصابين باضطرابات الجهاز الدهليزي.

وإذا استمرت الأعراض رغم تقليل مدة التسوق وأخذ فترات راحة، فقد يكون من المفيد مراجعة طبيب لتقييم الحالة وتحديد مدى ملاءمة الخضوع لبرنامج إعادة تأهيل الجهاز الدهليزي.

وقال طبيب الأعصاب هانول بهانداري، كبير الاستشاريين في مركز «نيو ووترز ريكفري»، إن العلاج قد يشمل تمارين متخصصة وتعريض المريض تدريجياً للبيئات المزدحمة بصرياً، بهدف تحسين قدرته على تحمل هذه المحفزات بمرور الوقت.

متى يستدعي الدوار تقييماً طبياً عاجلاً؟

إذا بدأ الشعور بالدوار أثناء التسوق، يُنصح بالتوقف عن المشي والجلوس في مكان آمن إلى أن تهدأ الأعراض. وقد يساعد الابتعاد عن الممرات المزدحمة والمشتتات البصرية، متى كان ذلك آمناً، في تخفيف الانزعاج.

لكن إذا استمر الدوار أو تكرر أو لم يكن له سبب واضح، فمن المهم الخضوع لتقييم طبي.

وتستدعي بعض الأعراض المصاحبة للدوار الحصول على رعاية طبية طارئة، خصوصاً ازدواج الرؤية، أو ظهور ضعف مفاجئ، أو صعوبة الكلام، أو صداع شديد ومفاجئ، أو العجز عن المشي بصورة طبيعية.

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