يمكن أن يساعد ارتداء الجوارب المريحة على سرعة الاستغراق في النوم لدى البعض، لكنه قد يسبب مشكلات جلدية أو يُضعف تدفق الدم إذا كانت الجوارب ضيقة أو غير نظيفة.

وفي هذا الصدد، تقول الدكتورة إنديرا غوروباغافاتولا، أستاذة طب النوم في كلية بيرلمان للطب بجامعة بنسلفانيا، في تصريح لمجلة «هيلث»: «الهدف هو توفير بيئة في غرفة النوم تتسم بالهدوء والأمان والظلام والبرودة والراحة».

التجربة الشخصية

قد تساعد الجوارب البعض على الشعور بالبرودة والراحة، بينما قد تسبب للآخرين شعوراً بالحرارة وعدم الارتياح. ويمكنك معرفة ما إذا كانت الجوارب تساعدك على النوم أو تعوقه من خلال التجربة الشخصية.

قد ترغب في تجربة ارتداء الجوارب ليلاً إذا كنت تعاني من برودة في قدميك، أو ضعف في الدورة الدموية نتيجة التقدم في العمر أو الإصابة بحالات صحية مثل مرض السكري.

وتضيف الدكتورة غوروباغافاتولا: «يجد بعض الأشخاص الذين يعانون من برودة شديدة في أقدامهم أن هذا الانزعاج يمنعهم من النوم». لذا، فإن ارتداء الجوارب قد يساعد على ضبط درجة حرارة جسمك لتصبح أكثر ملاءمة للنوم المريح.

علاقتها بحرارة الجسم

بالنسبة إلى بعض الأشخاص، قد يؤدي ارتداء الجوارب في أثناء النوم إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى مستوى يسبب شعوراً مزعجاً.

وتقول غوروباغافاتولا: «يشعر البعض بحرارة زائدة عند ارتداء الجوارب، مما يضطرهم إلى الاستيقاظ وخلعها خلال الليل». وهذا النوع من النوم المتقطع يمكن أن يؤثر سلباً على جودة نومك.

وتشير غوروباغافاتولا إلى أن ارتداء الجوارب قد يسبب انزعاجاً يتجاوز مجرد التأثير على درجة حرارة الجسم؛ فاعتماداً على نوع القماش، قد تحتفظ الجوارب بالروائح أو الرطوبة. كما أن الجوارب الضيقة للغاية قد تعوق تدفق الدم أو تسبب تورماً، وهو ما قد يؤدي أيضاً إلى اضطراب النوم.

الفوائد المحتملة

• تسهيل بدء النوم: تدفئة القدمين تحفز توسع الأوعية الدموية الطرفية (vasodilation)، مما يساعد على خفض درجة حرارة الجسم الأساسية ويرسل إشارة للدماغ بالاستعداد للنوم.

• الوقاية من نوبات البرودة: قد يقلل من نوبات ظاهرة رينود (Raynaud's phenomenon) أو الهبَّات الساخنة المرتبطة بانقطاع الطمث.

• تحسين ترطيب الجلد: يساعد ارتداء جورب قطني نظيف، بعد وضع مرطب، على حبس الرطوبة وتخفيف جفاف أو تشقق الكعبين.

المخاطر والقيود

• تقييد الدورة الدموية: الجوارب الضيقة أو ذات المطاط القوي قد تضغط على الأوعية الدموية أو الأعصاب، مسببةً تنميلاً أو ضعفاً في التروية. يزداد هذا الخطر لدى مرضى السكري أو مرض الشرايين المحيطية (peripheral artery disease).

• العدوى الفطرية: حبس الرطوبة أو ارتداء جوارب متسخة أو غير قابلة للتهوية قد يزيد خطر الإصابة بالعدوى الفطرية، مثل سعفة القدم.

• الجوارب الضاغطة (compression stockings): يُنصح بخلعها ليلاً في معظم الحالات إلا إذا أوصى الطبيب بغير ذلك، مثل حالات القرح الوريدية أو ما بعد جراحات الأوردة.

نصائح الاختيار الآمن

• اختر جوارب فضفاضة وناعمة ومصنوعة من ألياف طبيعية تسمح بالتهوية، مثل القطن أو صوف الميرينو الخفيف.

• تأكد من أن القدمين والجوارب جافة ونظيفة تماماً قبل النوم.