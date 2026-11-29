حذّر صندوق النقد الدولي من أن مسار التحول الاقتصادي في تركيا نحو تضخم منخفض واستقرار مالي أكثر رسوخاً، لا يزال غير مكتمل، رغم التقدم الذي أحرزته السلطات في برنامج الاستقرار الاقتصادي، مشيراً إلى أن الصدمات التي شهدها الاقتصاد خلال عام 2026، بفعل تداعيات الصراع في الشرق الأوسط والضغوط التي تعرض لها قطاع صناديق الاستثمار في سبتمبر (أيلول)، كشفت عن مواطن ضعف وأدت إلى تراجع جزء من الاحتياطيات التي أعيد بناؤها خلال السنوات الماضية.

وقال خبراء الصندوق، في البيان الختامي لبعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، إن استجابة السلطات ساعدت على الحد من انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي، إلا أن استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة يُبرز الحاجة إلى سياسات منسَّقة لترسيخ تراجعه وإعادة بناء الاحتياطيات الخارجية.

وأوضح البيان أن ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع الطلب الخارجي أديا إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.3 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام. ورغم أن تشديد السياسة النقدية أسهم في خفض التضخم من 32.6 في المائة في مايو (أيار) إلى 29.8 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، فإن عجز الحساب الجاري اتسع إلى 2.2 في المائة من الناتج خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر، مقارنةً بـ1.9 في المائة في 2025.

الاحتياطيات تحت الضغط

كانت الاحتياطيات من أبرز مؤشرات الضغوط التي رصدها الصندوق، إذ تراجعت إلى 142 مليار دولار في 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، بانخفاض 42 مليار دولار مقارنةً بنهاية 2025، نتيجة مبيعات النقد الأجنبي لتغطية تدفقات رؤوس الأموال الخارجة، إلى جانب انخفاض أسعار الذهب وتراجع شهية المخاطرة عالمياً.

جاء ذلك في أعقاب الضغوط التي شهدها قطاع صناديق الاستثمار في سبتمبر، والتي دفعت السلطات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة في السيولة والرقابة. وأشار الصندوق إلى أن هذه التدابير حالت دون انتقال الضغوط إلى بقية النظام المصرفي، وساعدت على الحفاظ على الثقة بالليرة التركية.

وفي 26 نوفمبر، علّق البنك المركزي مؤقتاً مزادات إعادة الشراء لأجل أسبوع، في خطوة رفعت سعر التمويل الفعلي بنحو 300 نقطة أساس. وأظهرت بيانات أوردتها «رويترز» تراجع صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 17.1 مليار دولار خلال الأسبوع السابق، إلى 24.19 مليار دولار، وهو ثاني أكبر انخفاض أسبوعي مسجل وأدنى مستوى منذ مايو 2024.

وتزامن ذلك مع زيادة تدخلات البنك المركزي في سوق الصرف، إذ رفع مزادات مبادلة النقد الأجنبي بالليرة من 500 مليون دولار يومياً إلى 6 مليارات دولار يوم الخميس. وقال متعاملون لـ«رويترز» إن مبيعات النقد الأجنبي تجاوزت 10 مليارات دولار خلال الأسبوع، وإن صافي الاحتياطيات باستثناء عمليات المبادلة أصبح سلبياً.

النمو والتضخم

ويتوقع خبراء الصندوق ارتفاع النمو الاقتصادي من 2.7 في المائة في 2026 إلى 3.6 في المائة في 2027، مع تراجع أسعار الطاقة وتحسن الطلب الخارجي، على أن يبلغ متوسط النمو نحو 4 في المائة على المدى المتوسط.

وفي المقابل، يرجح الصندوق تراجع التضخم إلى 23.7 في المائة بنهاية 2027، من 29.9 في المائة في 2026، لكنه حذّر من أن ربط الأجور والأسعار بمعدلات التضخم السابقة وارتفاع التوقعات التضخمية قد يبقيانه عند مستويات مرتفعة على المدى المتوسط.

وتستند التوقعات إلى افتراض عودة الملاحة عبر مضيق هرمز تدريجياً إلى طبيعتها خلال العام المقبل، واستقرار أسعار الفائدة وفق مسار قريب من توقعات الأسواق. لكن الصندوق حذّر من أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط أو تصعيده قد يرفع أسعار الطاقة ويضغط على السياحة والصادرات والتمويل الخارجي، بما يُضعف النمو ويزيد التضخم.

دعوة إلى تشديد السياسة النقدية

ودعا الصندوق إلى الإبقاء على السياسة النقدية عند مستويات تقييدية كافية لتسريع خفض التضخم وإعادة ترسيخ توقعاته، مشيراً إلى أن تحقيق المستهدفات المرحلية يتطلب موقفاً نقدياً أكثر تشدداً مما تعكسه توقعات الأسواق، مع جعل سعر الفائدة الأداة الرئيسية للسياسة النقدية.

كما شدد على أهمية الحفاظ على استقلالية البنك المركزي وتبسيط الإطار النقدي تدريجياً، وتقليص التدابير الموجهة التي تؤثر في توزيع الائتمان. ودعا إلى الانتقال نحو مرونة أكبر في سعر صرف الليرة بعد إحراز تقدم واضح في خفض التضخم وتعزيز مصداقية السياسات.

وفي المالية العامة، رأى الصندوق أن تركيا تحتاج إلى ضبط مالي إضافي يعادل نحو 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2027-2029، إلى جانب تشديد القيود على الإنفاق خارج الموازنة، بما يشمل ضمانات الائتمان والإقراض المدعوم. وأوصى بتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة الإنفاق واستهداف دعم الطاقة بصورة أفضل.

مخاطر في القطاع المالي

وعلى صعيد القطاع المالي، قال الصندوق إن النظام المصرفي أظهر قدرةً على الصمود، وإن الهوامش الرأسمالية لا تزال أعلى من المتطلبات التنظيمية، رغم تراجعها بعد انتهاء إجراءات التخفيف الرقابي في يناير (كانون الثاني) 2026. واستقرت حصة الودائع بالليرة عند نحو 60 في المائة.

لكنه حذّر من ارتفاع المخاطر المرتبطة بجودة الأصول والقطاع المالي غير المصرفي، في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض وضعف الطلب، مشدداً على ضرورة تعزيز الرقابة على صناديق الاستثمار، لا سيما فيما يتعلق بالسيولة وتقييم الأصول وتركز الانكشافات وحماية المستثمرين.

وأكد الصندوق أن تحسين بيئة الاستثمار والمنافسة، وزيادة مشاركة القوى العاملة، وتقليص الاقتصاد غير الرسمي، وتطوير المهارات وتوسيع استخدام التقنيات الحديثة، تمثل عناصر أساسية لرفع الإنتاجية وتعزيز النمو المستدام.