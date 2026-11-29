أوضحت وزارة المالية السورية أن الرقم المتداول بشأن بلوغ عجز الموازنة العامة لعام 2026 نحو 2.8 مليار دولار غير صحيح، مؤكدة أن العجز المقدّر يبلغ نحو 1.8 مليار دولار، استناداً إلى تقديرات متحفظة، وأن الأرقام المتداولة بشأن الرواتب والمعاشات والقروض التنموية لا تستند جميعها إلى إعلانات أو مصادر رسمية.

وأكدت الوزارة في بيان أن العجز الوارد في الموازنة المنشورة لعام 2026 يستند إلى تقديرات متحفظة، وأنه لا يمثل النتيجة النهائية للأداء المالي، إذ يظل خاضعاً لنتائج التنفيذ الفعلي حتى إقفال السنة المالية. وكانت الموازنة قد قدرت الإيرادات بنحو 8.716 مليار دولار، والنفقات بنحو 10.516 مليار دولار، بعجز يناهز 1.8 مليار دولار.

توضيح من وزارة المالية بشأن أرقام ومعلومات اقتصادية ومالية متداولة#الجمهورية_العربية_السورية #وزارة_المالية pic.twitter.com/YhCs1pt6vE — وزارة المالية السورية (@SyrMOfF) November 29, 2026

وفي توضيحها، أشارت وزارة المالية إلى أن تقرير الأداء المالي المنشور عن النصف الأول من عام 2026 أظهر عجزاً بنحو مليار دولار، لكنها لفتت إلى أن إيرادات الدولة لا تتوزع بالتساوي بين نصفي السنة، وفق نمط التحصيل المعتاد خلال السنوات السابقة؛ إذ تتحقق عادة ما بين 30 و35 في المائة من الإيرادات في النصف الأول، مقابل نحو 65 إلى 70 في المائة في النصف الثاني.

وربطت الوزارة توقعها بأن يأتي العجز الفعلي في نهاية العام دون المستوى المقدّر في الموازنة بتحسن الإيرادات، إلى جانب الإجراءات الحكومية الرامية إلى ضبط الإنفاق وترشيده. وشددت على أن هذه التوقعات تظل تقديرات تستند إلى فرضيات ومصادر محددة، ولا ينبغي التعامل معها بوصفها نتائج مالية رسمية أو نهائية.

وفيما يتعلق بما جرى تداوله بشأن زيادة الرواتب والمعاشات وتحديد حد أدنى جديد للأجور، أوضحت الوزارة أن الأرقام والنسب المتداولة لا تستند إلى إعلان رسمي صادر عنها أو عن الحكومة. وأكدت في المقابل أن خيارات تحسين الرواتب والمعاشات لا تزال قيد الدراسة، بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والجهات المعنية الأخرى، مع مراعاة ارتباط هذا الملف المباشر بالظروف المعيشية للعاملين والمتقاعدين.

نفي فوائد سنوية على قروض صندوق التنمية

وفي ملف القروض الموقعة مع الصندوق السيادي للتنمية، نفت وزارة المالية صحة ما تداولته بعض المنصات بشأن ترتيب فوائد سنوية قدرها 3 في المائة على هذه القروض. وأكدت أنها قروض تنموية ميسّرة لا تستحق فوائد، وإنما تترتب عليها رسوم إدارية بسيطة، ووصفتها بأنها قريبة من القروض الحسنة من حيث عدم ترتيب فوائد عليها.

وشددت الوزارة على أن توجه الدولة يقوم على ضبط المديونية وتجنب الاقتراض غير المبرر، وحصره في الأغراض التنموية وبشروط ميسّرة للغاية، موضحة أن الاتفاقيات المتعلقة بهذه القروض ستُعرض على مجلس الشعب لاستكمال إجراءات اعتمادها وفق الأصول.