بدأت، صباح اليوم (الأحد)، في تل أبيب محادثات بين غادي آيزنكوت وبنيامين نتنياهو من أجل التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية في إسرائيل، على ما أعلن حزب «يشار»، بزعامة رئيس الوزراء المكلّف.

وتجري المحادثات في وزارة الدفاع، على أن تبدأ بعرض للوضع الأمني في إسرائيل، وذلك عقب اقتراح رئيس حكومة تصريف الأعمال اتفاقاً للتناوب على رئاسة الوزراء ضمن حكومة وحدة وطنية، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفاد حزب يشار بزعامة آيزنكوت بأن اللقاء بدأ قبل قليل في وزارة الدفاع في تل أبيب، مشيراً إلى أنه سيتخلّله عرض أمني. وكان إعلان سابق أشار إلى أن الاجتماع سيُعقد في فندق يجري فيه آيزنكوت مشاوراته قبل أن يتغيّر المكان.

وقال نتنياهو، مساء السبت، في منشور على «إكس»: «مسؤوليتي كقائد تقتضي بأن أضع كل شيء جانباً... وأوافق على أن يتولى غادي آيزنكوت منصب رئيس الوزراء في البداية، في حين أكون أنا رئيس الوزراء بالتناوب».

وقال نتنياهو إن هذا الاقتراح يأتي في ظل «تحديات» تواجهها الدولة العبرية، لا سيما على الصعيد الأمني.

وسارع آيزنكوت للتأكيد أنه يعتزم اختبار «جدية» حزب الليكود بزعامة نتانياهو، داعياً إياه إلى عقد مفاوضات سريعة.

وقال في بيان: «إذا كان حزب الليكود جاهزاً لوحدة صادقة، أنا مستعد لاختبار جدية نياته خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة».

وكان آيزنكوت أعلن أنه سينجز تشكيلته الحكومية بحلول السادس من ديسمبر (كانون الأول).