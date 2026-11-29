توعدت طهران، أمس (السبت)، بعمليات لـ«كسر الحصار» البحري الأميركي، وحذّر مقرب من المرشد الإيراني مجتبى خامنئي من التفريط بورقتَي مضيق هرمز والمواد النووية مقابل اتفاق مع واشنطن.

وتوعد نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة كيومرث حيدري بضرب «أي نقطة أو دولة في العالم» تُطلق منها النار على إيران.

وقال قائد بحرية الجيش شهرام إيراني إن «هناك بالتأكيد عمليات في الطريق» لكسر الحصار، وإن المرشد أبلغ القوات المسلحة بمهام «ستُنفذ قريباً»، و«الهدف النهائي» إخراج الأميركيين من غرب آسيا والمحيط الهندي.

وأبدى القائد العام لـ«الحرس الثوري» أحمد وحيدي استعداد بحريتَي الجيش و«الحرس الثوري» لمواجهة «أي تهديد».

وحذّر محمد جمشيدي، المستشار الاستراتيجي في مكتب المرشد، من أن واشنطن تسعى عبر التفاوض إلى انتزاع أدوات الردع الإيرانية تمهيداً لحروب «أثقل وأشد وأوسع».

وقال جمشيدي لوكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، إن تسليم المواد النووية وفتح المضيق قد يجعلان «الخطوة التالية» لواشنطن «عملاً عسكرياً»؛ لأنها لا تزال تسعى إلى تغيير النظام، محذراً من «تقديم النصر إلى العدو».