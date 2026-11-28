هبط الريال الإيراني إلى مستوى قياسي جديد، السبت، مع اقتراب الدولار من 3 ملايين ريال في السوق الحرة، ودعا النائب الأول للرئيس الإيراني إلى الاستعداد لـ«أسوأ الظروف» وسط ضغوط الحصار البحري الأميركي.

وبلغ سعر الدولار مليونين و989 ألف ريال، بحسب تقارير إيرانية، مقارنة بنحو مليونين و680 ألفاً، الأحد الماضي، أي بارتفاع يقارب 11 في المائة خلال أسبوع، وأكثر من 160 في المائة على أساس سنوي.

وتجاوز سعر اليورو 3 ملايين و260 ألف ريال، والجنيه الاسترليني 3 ملايين و900 ألف، وبلغت الليرة التركية نحو 59 ألف ريال.

وعلّقت منصة «نوبيتكس» الإيرانية لتداول العملات المشفرة التداول على عملة «تيثر» المستقرة المرتبطة بالدولار مؤقتاً، بسبب «التقلبات الحادة في سعر تيثر والهيجان السائد في السوق».

ويحرِم الحصار الأميركي على صادرات النفط، المفروض مجدداً منذ يوليو (تموز) بعد انهيار مسودة تفاهم بين واشنطن وطهران، إيران من ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار شهرياً، بحسب صحيفة «واشنطن بوست».

«حكومة حرب»

وقال النائب الأول للرئيس محمد رضا عارف، خلال اجتماع لمراجعة مخزونات السلع الأساسية والأدوية: «يجب أن نعدّ أنفسنا لأسوأ الظروف، لكن ينبغي أيضاً الحفاظ على هدوء المجتمع».

ووصف الحكومة الحالية بأنها «حكومة حرب»، قائلاً إن أياً من الحكومات السابقة لم يخض حرباً مباشرة مع الولايات المتحدة، وإن استعدادها اليوم «لا يمكن مقارنته إطلاقاً» بما كان عليه في بدايتها.

وأضاف: «أثبتنا أن أيدينا ليست مقيدة أمام الحصار البحري»، مشيراً إلى أن أي قيود على الموانئ الجنوبية ستُعوَّض «عبر المنافذ الحدودية الأخرى»، وأن مخزونات السلع الأساسية «في وضع جيد جداً».

وأعلن عارف، الأربعاء، أن الحكومة تعمل على الحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية لثلاثة أشهر على الأقل.

وأقرّ محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، في رسالة إلى الإيرانيين، الجمعة، بتراجع العائدات، وكتب: «لا ننكر انخفاض الإيرادات النفطية وصعوبة تحويل الموارد من العملات الأجنبية».

وعزا ذلك إلى العقوبات الواسعة والحصار وارتفاع تكاليف التجارة، وقال إن البنك يملك احتياطيات كافية من الأوراق النقدية الأجنبية، ومستعد «للتدخل بفاعلية» في السوق، من دون أن يحدد حجمها.

وأضاف أن البنك وفّر أكثر من 32 مليار دولار لتمويل الواردات الرسمية، لكنه قال إن تحميل العقوبات مسؤولية كل المشكلات «لا يمكن أن يكون بديلاً عن إصلاح السياسات الداخلية».

ودعا إلى ضبط الإنفاق الحكومي ونمو السيولة، ومعالجة الاختلالات المصرفية ونقص الطاقة. ولم توقف الرسالة صعود الدولار في اليوم التالي.

وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد كتب على منصة «إكس»، في 25 أغسطس (آب)، حين تجاوز الدولار مليوني ريال: «الدولار بـ300 ألف تومان في الطريق» (3 ملايين ريال).

وقال بيسنت، الأربعاء، إن إيران لم تتمكن من تحميل ناقلة نفط واحدة منذ بدء عملية «المنبوذ الاقتصادي» في 24 أغسطس.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الاثنين، رصد معاملات بنحو 15 مليار دولار مرتبطة بشبكة «مصرفية الظل» الإيرانية، وفرضت عقوبات على جهات مرتبطة بها، بينها «مركز إيران لتبادل العملات والذهب».

وعزا المدير التنفيذي السابق لـ«بنك صادرات» الإيراني بهاء الدين حسيني هاشمي ارتفاع أسعار العملات إلى الحصار البحري والعقوبات على مركز التبادل.

وقال لوكالة «إيسنا» الحكومية إن الحصار قيّد الصادرات النفطية وغير النفطية، ورفع كلفة الواردات «بشدة»، وإن آثاره «ظهرت الآن» في الأسعار ونسبة التضخم.

إيرانيون يتسوقون في سوق محلية بطهران 27 أكتوبر 2026 (رويترز)

تقنين وتقشف

وأظهرت بيانات مركز الإحصاء الإيراني ارتفاع أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية 88.7 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) على أساس سنوي، وأسعار الغذاء والمشروبات 112.6 في المائة، وبلوغ التضخم السنوي 76.8 في المائة.

وحضّ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، السبت، الإيرانيين على ترشيد استهلاك الغاز والكهرباء والبنزين والديزل، قائلاً إن «العدو يحاول عبر خلق النقص تأجيج الاحتجاجات والمشكلات الاجتماعية».

وتعهد بإدارة الشتاء «بحيث لا نواجه انقطاع الكهرباء والغاز والبنزين وسائر أنواع الوقود التي يحتاج إليها قطاع الإنتاج».

وأعلن بزشكيان، الأحد الماضي، تقنين الكهرباء، محذراً من «صعوبات هذا الشتاء»، وقال إن الانقطاع سيصل إلى ساعتين يومياً، وقد يطول مع اشتداد البرد.

وقيدت السلطات، هذا الشهر، شراء الخبز المدعوم في ثلاث محافظات على الأقل، وشطبت الشهر الماضي ملايين الأشخاص من برنامج للقسائم الغذائية أُطلق في يناير (كانون الثاني).

وقال النائب الإصلاحي أحمد بيكدلي، في ندوة عبر الإنترنت هذا الشهر نقلتها وكالة «نور نيوز»، إن «العمال لا يستطيعون التنفس اليوم»، منتقداً عدم رفع الأجور.

متسوقون في بازار طهران 23 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

«فليجرب»

وقال حسين نجات، نائب قائد مقر «ثأر الله» التابع لـ«الحرس الثوري» والمسؤول عن حماية طهران في الأوقات المتأزمة، إن «العدو لا يملك القدرة على زعزعة الأمن في البلاد»، مضيفاً: «إذا كان يظن أنه يستطيع جعل إيران غير آمنة، فليجرب».

وأعلن نجات الذي كان قائداً لجهاز استخبارات «الحرس الثوري» أن «عشرات العصابات المسلحة اعتُقلت في البلاد»، وأن الوضع الأمني «جيد جداً»، حسب ما أوردت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري».

ولم تُفض الوساطة القطرية - الباكستانية حتى الآن إلى إنهاء الحصار البحري أو إحياء المفاوضات بين طهران وواشنطن.