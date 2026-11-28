دحضت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، الجمعة، ادعاءات البحرية الإيرانية بشأن استعادة ناقلتين وإصابة «أبراهام لينكولن» وفرض رسوم على عبور هرمز، قائلة إن إيران «لم تعد تملك بحرية».

ووصفت «سنتكوم» ما قاله قائد بحرية الجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني خلال الساعات الـ24 الماضية بأنه «ادعاءات كاذبة متعددة»، وردّت عليها واحداً تلو الآخر.

وقالت في منشور على منصة «إكس»، إن رواية إيراني عن استعادة بحرية «الحرس الثوري» ناقلتين «سرقهما» الجيش الأميركي، «عندما كان الجنود الأميركيون على متنهما نائمين»، بأنها «كذبة ملفقة أخرى».

ونفى البيان إصابة حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» في اليوم الأول من عملية «الغضب الملحمي»، قائلاً إن مجموعتها الضاربة «كانت محمية جيداً ولم تصب»، موضحاً أن المجموعة أنجزت «انتشاراً قتالياً ناجحاً تاريخياً» في الشرق الأوسط، قبل أن تعود بسلام إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي.

An Iranian military commander made multiple FALSE claims concerning U.S. Forces over the past 24 hours: CLAIM: The U.S. military stole two Iranian oil tankers and the IRGC’s navy retook the vessels while American troops on board slept.✅ FACT: Iran no longer has a navy. The... pic.twitter.com/xWqvXKZEW4 — U.S. Central Command (@CENTCOM) November 28, 2026

ونفت «سنتكوم» أن تكون تتقاضى 2.5 مليون دولار من السفن العابرة لمضيق هرمز، قائلة إنه «لا توجد رسوم على السفن العابرة».

وقالت «سنتكوم» إن القوات الأميركية وشركاءها الإقليميين «يسيطرون على مضيق هرمز»، مشددة على أن «آلاف السفن ومليارات براميل النفط الخام» عبرته «بحرية وأمان تحت الحماية الأميركية»، رغم «العدوان الإيراني غير المبرر».

رواية إيراني

وزعم من منبر صلاة الجمعة في طهران أن قوات كوماندوز بحرية «استعادت» ناقلتي نفط إيرانيتين من القوات الأميركية، «عندما كان الأميركيون نائمين». ولم يحدد هوية الناقلتين، ولا مكان احتجازهما أو موعد استعادتهما، ولم يقدم دليلاً على وقوع العملية.

وروى إيراني أن صاروخاً «لم يختبر» أطلقته بحرية الجيش في اليوم الأول من الحرب «أصاب» «أبراهام لينكولن»، ما دفع الأميركيين، بحسب زعمه، إلى طلب المساعدة من موانئ مجاورة لنقل جرحى وقتلى وإجراء إصلاحات، كي يواصلوا طلعاتهم.

سفن إيرانية ترسوا قبالة مضيق هرمز السبت (أرنا)

وقال إن «العدو» حشد إمكاناته «المأهولة وغير المأهولة» في البحر والجو، لكنه لم يتمكن من تمرير «سفينة واحدة» من المضيق، مضيفاً: «الأمر هو أن يبقى مضيق هرمز مغلقاً».

وتتباين تصريحات إيراني مع أرقام قدمتها هيئات مستقلة عن عبور السفن من مضيق هرمز رغم الهجمات الإيرانية المتكررة. وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الجمعة بعبور 114 سفينة بمساعدة أميركية بين 19 و21 نوفمبر (تشرين الثاني).

«عمليات في الطريق»

وفي وقت لاحق، قال إيراني للتلفزيون الرسمي، السبت، إن «هناك بالتأكيد عمليات في الطريق» لكسر الحصار، وإن الهدف النهائي «إخراجهم من كامل منطقة غرب آسيا» والمحيط الهندي.

وأضاف أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أبلغ القوات المسلحة بمهام «ستُنفذ قريباً»، وتوعد في حفل تخرج بمشهد، قرب قبر المرشد السابق علي خامنئي، بـ«رد ساحق» على الأعداء.

ولم يقدم تفاصيل عن موعد العمليات أو طبيعتها.

وتُعد إطلالتا إيراني، الجمعة والسبت، ظهوراً نادراً له، بعد أنباء عن إصابته في الحرب الأخيرة.

وقُتل نظيره في بحرية «الحرس الثوري»، الوحدة الموازية لبحرية الجيش، علي رضا تنغسيري، بضربة جوية إسرائيلية خلال وجوده في مقر سري ببندر عباس، وعُيّن علي عظمائي خلفاً له.

الحصار والوساطة

وأعلنت «سنتكوم» أن طائرة عسكرية أميركية عطّلت، الخميس، سفينة الشحن «باسيفيك آرتشر» في خليج عُمان بذخائر دقيقة، بعدما حاولت اختراق الحصار إثر مغادرتها بندر عباس.

CENTCOM disabled a commercial vessel in the Gulf of Oman, Nov. 26, after the crew attempted to run the U.S. naval blockade, despite multiple warnings, following departure from Bandar Abbas.A U.S. military aircraft launched precision munitions that struck the stern of... pic.twitter.com/uD2orCew6b — U.S. Central Command (@CENTCOM) November 27, 2026

وأعلن «الحرس الثوري»، الجمعة، أن ناقلة نفط انفجرت بلغم شمال جزيرة غنم العُمانية، وأن مقاتلة «إف-16» أميركية ابتعدت بعد نيران تحذيرية قرب جزيرة هنغام، في روايتين لم يتسنَّ التحقق منهما.

وفرضت واشنطن الحصار على الموانئ الإيرانية في أبريل (نيسان)، رداً على إغلاق طهران مضيق هرمز بعد اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط)، ثم رفعته في يونيو (حزيران) وأعادت فرضه في يوليو (تموز).

وتربط طهران عودة الملاحة في المضيق إلى طبيعتها برفع الحصار وإنهاء الحرب، ولم تحقق الوساطة القطرية والباكستانية حتى الآن اتفاقاً بين الطرفين.