تلوّح إيران بتحدي الحصار البحري الأميركي المفروض على موانئها، وسط تقارير عن محاولات لاستئناف التصدير نحو الأسواق الآسيوية وكسر الحصار البحري الأميركي، في وقت يهدد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بإغراق أي سفن تحاول اختراق القيود. وبينما تتصاعد الدعوات في طهران لكسر الحصار، تتزايد معها احتمالات تحول المواجهة الاقتصادية إلى اشتباك بحري، وإن لم يكن قرار التصعيد العسكري قد اتخذ بصورة نهائية حتى الآن.

وبين التهديدات الأميركية بإغراق الناقلات، والإشارات الإيرانية إلى الاستعداد لكسر الحصار، تبدو حركة النفط في الخليج ومضيق هرمز مرشحة لأن تصبح ساحة اختبار جديدة بين الطرفين، خصوصاً إذا انتقلت طهران من التلويح باستئناف التصدير إلى تحريك ناقلات فعلياً عبر خطوط الحصار، وردت واشنطن على ذلك باستخدام القوة العسكرية.

طهران تتوعد باستخدام جميع الوسائل

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، يوم الاثنين، إن بلاده ستستخدم «كل الوسائل المتاحة» للتصدي للحصار البحري الأميركي، معتبراً أن الإجراءات التي تتخذها واشنطن تمثل عدواناً عسكرياً وليست مجرد عقوبات اقتصادية.

وأضاف بقائي، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أن إيران لن تتهاون مع هذه الإجراءات، وأن من حقها، استناداً إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، استخدام الوسائل المتاحة للدفاع عن نفسها.

ووصف الحصار البحري بأنه شكل من أشكال العدوان، في محاولة لتبرير أي تحرك إيراني محتمل لمواجهته. وقال إن استعادة الأمن في مضيق هرمز والمنطقة يمكن أن تتم سريعاً إذا أوفت الولايات المتحدة بالتزاماتها، مضيفاً أن طهران مستعدة لتنفيذ التزاماتها المتعلقة بالمضيق في حال التزام الجانب الأميركي بالشروط ذات الصلة.

وتتمسك إيران بإغلاق مضيق هرمز، وتقول إنها لن تعيد فتحه إلا في حال تلبية مطالبها، التي تشمل وقف العمليات القتالية، ورفع الحصار البحري، وإلغاء العقوبات الأميركية.

ترمب يهدد بإغراق ناقلات النفط

جاءت تصريحات بقائي رداً على تهديد أطلقه ترمب مساء الأحد، خلال مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، بشأن تقارير تتحدث عن استعداد إيران لإرسال قافلة تضم 14 ناقلة نفط من جزيرة خرج باتجاه بحر عُمان، تمهيداً لنقل الخام إلى الأسواق الآسيوية، وفي مقدمتها الصين.

وقال ترمب إنه إذا صحت هذه التقارير، فإن الولايات المتحدة ستغرق الناقلات جميعها، مضيفاً أنها ستلحق بالسفن الإيرانية التي قال إن البحرية الأميركية أغرقتها خلال الحرب.

وتكتسب التحركات المحتملة أهمية بالنظر إلى موقع جزيرة خرج، التي تمثل مركزاً رئيسياً لنحو 90 في المائة من صادرات النفط الإيرانية، ومن شأن نجاح طهران في تحريك ناقلات محملة بالنفط عبر مناطق الحصار أن يشكل تحدياً مباشراً للإجراءات الأميركية، واختباراً لمدى استعداد واشنطن لاستخدام القوة لمنع استئناف الصادرات.

محاولات استئناف صادرات النفط

تأتي تهديدات ترمب في ظل تقارير عن استئناف إيران عمليات تصدير النفط، من خلال نقل شحنات الخام بين ناقلات في عرض البحر قرب جزيرة خرج، في عمليات يُعتقد أنها تستهدف الالتفاف على القيود الأميركية.

وذكر موقع «تانكر تراكرز» الأسبوع الماضي، أن ناقلة جرى تحميلها بالنفط الإيراني في الخليج عبر عملية نقل من سفينة إلى أخرى، وقد تصبح أول سفينة تنجح في تصدير الخام الإيراني منذ إعادة الولايات المتحدة فرض الحصار في يوليو (تموز).

وأشارت بيانات متداولة إلى أن بعض ناقلات النفط توقف أنظمة التعرف الآلي (AIS)، التي تتيح تتبع مواقع السفن ومساراتها، في محاولة لإخفاء تحركاتها ومصدر شحناتها، بما يصعّب على الجهات التي تراقب حركة الملاحة تحديد وجهتها بدقة.

وتحدثت تقارير إعلامية، بينها «يورونيوز»، عن محاولات إيرانية لاستعادة تدفق صادرات النفط باتجاه الأسواق الآسيوية، فيما أشارت «القناة 14» الإسرائيلية إلى استعداد عشرات الناقلات للتحرك نحو الصين واقترابها من خطوط الحصار.

لكن هذه التحركات لا تعني بالضرورة أن طهران حسمت قرارها بخوض مواجهة بحرية مع الولايات المتحدة؛ إذ قد تكون عمليات الحشد وإظهار الاستعداد لتحريك الناقلات جزءاً من اختبار رد الفعل الأميركي، أو محاولة لزيادة الضغوط السياسية على واشنطن قبل الإقدام على خطوات أكثر خطورة.

واشنطن تشدد الحصار

قائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر (يسار) يُحلق فوق مضيق «هرمز» على متن مروحية «سي إتش - 47 شينوك» (سنتكوم)

كانت الولايات المتحدة قد فرضت الحصار البحري على الموانئ الإيرانية في 13 أبريل (نيسان)، قبل أن ترفعه في يونيو (حزيران)، إثر التوصل إلى مسودة تفاهم مع طهران، ثم تعيد فرضه في 14 يوليو بعد انهيار ذلك التفاهم.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) تشكيل فريق عمل يستهدف عرقلة مسارات التجارة الإيرانية عبر البر وبحر قزوين، في خطوة تعكس توسيع نطاق الحصار ليشمل طرقاً بديلة يمكن أن تستخدمها طهران لتجاوز القيود البحرية.

كما شددت واشنطن إجراءاتها لمنع نقل النفط الإيراني من سفينة إلى أخرى في عرض البحر، خصوصاً قرب جزيرة خرج، محذرة من استهداف أي شحنات تستخدم هذه العمليات للالتفاف على الحصار.

وتراجعت صادرات النفط الإيرانية التي يمكن تتبعها إلى مستويات تقارب الصفر خلال الأشهر الماضية، وفق التقارير المتداولة.

ووصف ترمب الحصار بأنه «جدار فولاذي لا يمكن اختراقه»، في تأكيد على تشدد الإدارة الأميركية في منع أي حركة شحن من وإلى الموانئ الإيرانية، وعلى أن واشنطن لن تسمح لطهران باستعادة عائداتها النفطية عبر مسارات بديلة.

دعوات إيرانية لتحدي الحصار

المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية إسماعيل بقائي خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - الخارجية الإيرانية)

في موازاة التحركات المرتبطة بناقلات النفط، تتصاعد داخل إيران الدعوات إلى تحدي الحصار، سواء عبر وسائل الإعلام المقربة من «الحرس الثوري»، أو تصريحات المسؤولين السياسيين والعسكريين. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده تسعى إلى مواصلة تصدير النفط واستمرار المفاوضات، مؤكداً ضرورة كسر الحصار البحري.

ونشرت وكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، في 19 نوفمبر، مقالاً يدعو إلى إرسال ناقلات النفط عبر منطقة الحصار، محذراً من أن منعها قد يؤدي إلى استهداف منشآت نفطية في دول الخليج. وفي اليوم نفسه، قال حسين محبي، المتحدث باسم «الحرس الثوري»، خلال تجمع في طهران، إن إيران لن تسمح باستمرار الحصار البحري والبري والجوي المفروض عليها.

وامتدت هذه التحذيرات إلى منصات التواصل الاجتماعي؛ إذ نشر صحافي مرتبط بـ«الحرس الثوري» على منصة «إكس»، تحذيراً من أن اعتراض ناقلات النفط الإيرانية قد يؤدي إلى انفجارات في منشآت نفطية خليجية، موضحاً أن ما أورده يمثل تحليلاً شخصياً. وأرفق المنشور تقريراً لوكالة «فارس» وصورة من ملحمة «الشاهنامه» تظهر البطل الأسطوري فريدون وهو يدافع عن السفن، في إشارة رمزية إلى المواجهة البحرية المحتملة.

طهران أمام اختبار صعب

في خضم التكهنات بشأن احتمال محاولة طهران كسر الحصار، تداولت بيانات موقع «مارين ترافيك»، مؤخراً، إشارة إلى ناقلة إيرانية باسم «خات شيكان» (Khat-Shekan)، قيل إنها تبحر عبر مضيق هرمز. غير أن شركة «تانكر تراكرز» المتخصصة في تتبع ناقلات النفط نفت صحة هذه المعلومات، ووصفتها بأنها بيانات مزيفة، مؤكدة أن إشارات نظام التعرف الآلي المنسوبة إلى السفينة غير صحيحة، وأن صور الأقمار الاصطناعية لا تقدم أي دليل على وجودها أو تحركاتها.

وأشارت الشركة إلى أن إيران تدرك المخاطر المرتبطة بإرسال ناقلات نفط عملاقة في ظل الظروف الحالية، خصوصاً بعد تعرض عدد من السفن لإطلاق نار خلال الأشهر الماضية. ويعكس هذا التضارب حجم التحديات التي تواجه مراقبة حركة النفط الإيراني، في ظل استخدام وسائل التمويه وتعطيل أنظمة التتبع.

وفي ظل الضغوط المتزايدة على صادرات النفط الإيرانية، تبدو طهران أمام اختبار صعب يتمثل في كيفية التعامل مع الحصار البحري الأميركي، بين مواصلة الالتزام به وتحمّل خسائره الاقتصادية، والمجازفة بمحاولة كسره بما قد يفتح الباب أمام مواجهة عسكرية أوسع في منطقة الخليج.