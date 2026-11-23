قال غادي آيزنكوت، المكلّف تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة الاثنين، إنه لا يرى ضرورة لتنفيذ عملية عسكرية سريعة ضد إيران، في موقف يتعارض مع تصريحات لرئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو حذّر فيها من التقليل من أهمية «التهديدات الخطيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وجاءت تصريحات السياسيين قبل ساعات من اجتماع وفدي حزبيهما للمرة الثالثة، لبحث إمكان تشكيل ائتلاف حكومي، وذلك غداة جولة مباحثات لم تحقق أي اختراق. وأمام رئيس الأركان الإسرائيلي السابق آيزنكوت مهلة حتى السادس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، قابلة للتمديد 14 يوماً، لتشكيل حكومة تحل محل حكومة نتنياهو، إذ إن أياً منهما لم يحقق غالبية 61 مقعداً من أصل 120 في انتخابات أكتوبر (تشرين الأول).
وتأتي الجولة الثالثة من المباحثات في ظل انقسامات داخل التكتل الواسع الذي يقوده آيزنكوت، بشأن إمكان التحالف مع الأحزاب الحريدية (اليهود المتشددين)، أو القوائم العربية، أو تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حزب «الليكود» بزعامة نتنياهو. ويواصل نتنياهو الدفع في اتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية يرى أنها ضرورية لضمان أمن إسرائيل.
وفي إحاطة صحافية في البرلمان (الكنيست) الاثنين، قال آيزنكوت إن «التهديد الإيراني هو الأخطر على دولة إسرائيل». وأضاف: «لكنني لا أرى في هذه اللحظة وجود تهديد مباشر ووشيك على دولة إسرائيل يستدعي التحرك قبل تشكيل الحكومة».
في المقابل، شدد نتنياهو على ضرورة الوحدة «في مواجهة التهديدات الكبيرة التي تحيط بنا». وأضاف في تصريحات أدلى بها في الكنيست: «إن كل من يستخف بهذه التهديدات المباشرة والخطيرة والجسيمة التي تحيط بنا، أو يقلل من شأنها، إنما يفعل ذلك لأسباب سياسية».
ومن المقرر أن يلتقي وفدا حزب «يشار» الوسطي بزعامة آيزنكوت، وحزب «الليكود» اليميني مساء الاثنين، في جولة ثالثة من المفاوضات، وفق ما أكد متحدث باسم «الليكود» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وكان ممثلو الحزبين عقدوا الأحد اجتماعاً استمر قرابة أربع ساعات، عرضوا خلاله مواقفهم بشأن «مجموعة من القضايا الجوهرية»، من دون مؤشرات إلى تحقيق اختراق في المفاوضات.
«محادثات صورية»
اعتبر حزب «يشار» السبت إجراء هذه المباحثات «التزاماً حقيقياً بتشكيل أوسع حكومة ممكنة»، موضحاً أن آيزنكوت طلب من ممثليه بحث جميع الخيارات والاحتمالات المطروحة. لكن حزب «الليكود» سرعان ما وضع شروطاً عدة لمشاركته في حكومة وحدة وطنية، وهي الصيغة التي يدفع باتجاهها نتنياهو الذي يخوض معركة لضمان مستقبله السياسي.
ويطالب «الليكود» خصوصاً بوقف «جميع الهجمات الشخصية، والتحريض على الكراهية» التي تستهدف، بحسب قوله، رئيس الوزراء المنتهية ولايته وحكومته، فضلاً عن الالتزام بتشكيل ائتلاف حكومي يضم «جميع الأحزاب التي تؤيد وجود دولة إسرائيل بوصفها الدولة القومية للشعب اليهودي»، مع استبعاد مشاركة الأحزاب العربية. ويملك تكتل آيزنكوت 48 مقعداً في الكنيست، لكنه لا يزال منقسماً بشأن الاستراتيجية الواجب اتباعها لتشكيل ائتلاف حكومي.
وفي حال تعذّر الوصول إلى غالبية 61 نائباً، قد يتمكن آيزنكوت من تشكيل حكومة أقلية. من جهته، دعا زعيم حزب «الديمقراطيون»، اليساري يائير غولان الاثنين، إلى وضع حد لما وصفه بـ«المحادثات الصورية مع (الليكود)». ويسعى نتنياهو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، قد تتضمن تناوباً على منصب رئيس الوزراء بينه وبين آيزنكوت، وهو ترتيب سبق أن شهدته إسرائيل. وسيوفر اتفاق كهذا لنتنياهو الحصانة السياسية التي تمنحه إياها المناصب الحكومية، ولا سيما أنه يواجه تهم فساد، فضلاً عن معارضته تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تتحرى الإخفاقات الأمنية أثناء هجوم «حماس» على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
وكان آيزنكوت ركز في حملته الانتخابية على رفض بقاء نتنياهو في السلطة، كما استبعد الانضمام إلى ائتلاف حكومي بقيادته. وأعلن آيزنكوت الأسبوع الماضي استعداده لطرح تشكيل حكومة طوارئ وطنية من دون غالبية برلمانية للتصويت في الكنيست، وذلك إذا فشلت الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة موسعة تضم أطرافاً سياسية متعددة.