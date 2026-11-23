قالت طاجيكستان، الاثنين، إنها انسحبت من المحكمة الجنائية الدولية في اليوم نفسه الذي زار فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين البلاد الأسبوع الماضي، علماً بأنه مطلوب لدى المحكمة التي مقرها لاهاي.

والرئيس الروسي مطلوب لدى المحكمة منذ عام 2023، إلى جانب مفوضة حقوق الطفل لديه ماريا لوفوفا-بيلوفا، على خلفية «الترحيل غير القانوني» لأطفال أوكرانيين.

وتوجّه بوتين الذي يشن حرباً على أوكرانيا منذ 2022، إلى طاجيكستان الأسبوع الماضي آتياً من شنجن الصينية، بعدما عقد قمة مع نظيرَيه الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ. وأعلن القادة الثلاثة أنهم يريدون حماية الحصانة التي يتمتع بها مسؤولو الدول.

ونشرت دوشانبي إعلاناً رسمياً بالانسحاب من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، موضحة أن الخطوة «دخلت حيز التنفيذ في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026»، وهو اليوم الذي شهد زيارة بوتين للبلاد.

ويُتوقع نظرياً من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية توقيف بوتين في حال وطئت قدماه أراضيها، تنفيذاً لمذكرة التوقيف الصادرة بحقه. وتُعد طاجيكستان حليفاً مقرباً لروسيا. وكانت دوشانبي وقّعت على نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية عام 1998، قبل أن تصادق عليه في عام 2000.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية، في بيان، إنها «تأسف» لقرار طاجيكستان. وأضافت المحكمة أن «قرارات الدول الأطراف بالانسحاب من نظام روما الأساسي قد تقوّض السعي الجماعي لتحقيق العدالة وتُضعف الجهود العالمية الرامية إلى وضع حد للإفلات من العقاب».

وتابعت: «تقف المحكمة الجنائية الدولية في صلب النظام الدولي للمساءلة، وتعتمد فاعليتها على دعم مستدام وواضح لا لبس فيه من المجتمع الدولي».

ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، قلّص بوتين نطاق رحلاته الخارجية إلى حد كبير. وكان الكرملين قد وصف مذكرة التوقيف الصادرة بحق بوتين بأنها «غير قانونية»، معتبراً أن اعتقاله سيُعدّ بمثابة «إعلان حرب».

وفي عام 2024، زار بوتين منغوليا، وهي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، من دون أن يتم توقيفه.