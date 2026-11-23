هل استمتعت بكأس العالم 2026؟ وهل تشعر بالفضول لاكتشاف عالم كرة القدم خارج حدود تلك البطولة؟

مرحباً بك في نشرة «عطلة نهاية الأسبوع الكروية» من شبكة «The Athletic».

سنناقش هنا أبرز القضايا التي تفرض نفسها بعد كل جولة من المباريات، إلى جانب اللحظات الأكثر طرافة، والحكايات التاريخية الغريبة، والقصص المهمة التي ربما فاتتك، وغير ذلك الكثير.

أنا مشجع حديث العهد نسبياً بكرة القدم، أحاول اصطحاب مشجعين جدد مثلي في رحلة لاكتشاف اللعبة. لكن الجميع مرحب بهم!

هذا الأسبوع، إذا كنت من المتابعين القدامى لكرة القدم، فقد ترغب في الانتقال مباشرة إلى الجزء الذي نناقش فيه ما إذا كانت التغييرات التي طرأت على دوري أبطال أوروبا مفيدة للعبة أم لا.

ونريد أن نسمع رأيك أيضاً!

دوري أبطال أوروبا... قمة كرة القدم بين الأندية

إذا كانت هناك بطولة تتربع على عرش المنافسات الدولية للأندية، فهي بلا شك دوري أبطال أوروبا، الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا».

ولا توجد بطولة أميركية يمكن مقارنتها بها بصورة مباشرة، وإن كنت واثقاً بأن قراءنا في قسم التعليقات سيقترحون عدداً من المقارنات.

ربما تشبه انتقال فريق مدرسي من الفوز ببطولة الولاية إلى المنافسة على البطولة الوطنية، أو الفارق في الرياضة الجامعية بين الفوز ببطولة المؤتمر والفوز بالبطولة الوطنية.

سألت صديقاً مهووساً بدوري أبطال أوروبا عن رأيه، فأجاب بحماس: «إنها أفضل صورة يمكن أن تقدمها كرة القدم، سواء من حيث الجودة أو المتعة».

ولمن لا يعرف الكثير عن البطولة، إليكم شرحاً سريعاً.

تتنافس الأندية الأوروبية على ألقاب الدوريات المحلية في بلدانها، مثل الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكنها تتنافس أيضاً على التأهل إلى البطولات القارية التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وتأتي بطولة دوري أبطال أوروبا على قمة الهرم، تليها بطولتا الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.

والتأهل إلى البطولات الأوروبية يعني خوض عدد أكبر من المباريات، لكنه يعني أيضاً الحصول على أموال أكثر ومكانة رياضية أعلى.

وتجمع دوري أبطال أوروبا أفضل أندية القارة وأكبر نجومها في مواجهات من العيار الثقيل.

وهنا يمكنك تخيل رمز تعبيري بعينين على شكل علامتي دولار!

عندما قرر يويفا تغيير قواعد اللعبة

في عام 2024، وبعد كثير من الجدل والضغوط والمناقشات القانونية، أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تغييرات جذرية على نظام دوري أبطال أوروبا.

وبطبيعة الحال، أثارت هذه الخطوة ردود فعل واسعة.

هل تتذكرون عندما استُحدثت التصفيات النهائية لكرة القدم الأميركية الجامعية عام 2014؟

ثم عندما توسعت البطولة هذا العام إلى 24 فريقاً، فأصيب عالم الرياضة على الإنترنت بما يشبه الانهيار الجماعي من شدة الجدل؟

الأمر هنا مشابه إلى حد كبير.

اتهم منتقدون الاتحاد الأوروبي بأن الإصلاح لم يكن سوى محاولة فجة لجني مزيد من الأموال.

ورأى آخرون أنه خطوة نحو إنشاء دوري سوبر مغلق يستبعد الأندية الأقل نفوذاً.

كما اتُّهم يويفا بالتخلي عن مسؤوليته في حماية اللاعبين والرياضة، وبالمبالغة في إعطاء الأولوية للقيمة الترفيهية.

وذهب بعض المنتقدين إلى أن دوري أبطال أوروبا أصبحت «أميركية» أكثر من اللازم.

أي أنها باتت تركز بصورة مفرطة على الأموال والنجوم والمواجهات الكبرى، على حساب نظام تنافسي واضح ومتوازن ومنطقي.

لكن ما حقيقة كل هذا الجدل؟

ما الذي تغير بالفعل؟

وهل النظام الجديد أفضل أم أسوأ، أم أنه مختلف فحسب؟

دعونا نفكك المسألة.

أولاً: كيف كانت دوري أبطال أوروبا تُلعب قبل التغيير؟

حتى إذا لم تكن معتاداً على أنظمة البطولات، فإن تذكُّر شكل المنافسة في كأس العالم سيساعدك على فهم النظام القديم.

قبل موسم 2024-2025، كان 32 نادياً يتأهلون سنوياً إلى دوري أبطال أوروبا، وفقاً لنتائجهم المحلية والقارية في الموسم السابق.

وكانت البطولة تتضمن مرحلة مجموعات، يواجه فيها كل فريق منافسيه مرتين، قبل الانتقال إلى الأدوار الإقصائية.

وبلغ إجمالي مباريات البطولة 125 مباراة.

اختيار الفرق وتوزيعها:

- تقسيم الأندية الـ32 إلى 8 مجموعات، تضم كل منها 4 فرق.

- إجراء القرعة اعتماداً على 4 مستويات، بحيث تضم كل مجموعة فريقاً من كل مستوى.

- يضم المستوى الأول أقوى الفرق، التي لا تتواجه فيما بينها خلال مرحلة المجموعات.

- لا يُسمح بوجود فريقين من الاتحاد الوطني نفسه، أي من البلد نفسه، في مجموعة واحدة.

يخوض كل فريق 6 مباريات، بمواجهة الفرق الثلاثة الأخرى في مجموعته ذهاباً وإياباً.

ويحصل الفريق على 3 نقاط للفوز، ونقطة للتعادل، ولا شيء عند الخسارة.

وكانت نتائج المواجهات المباشرة المعيار الأساسي للفصل بين الفرق المتساوية في النقاط.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الستة عشر.

أما صاحب المركز الثالث، فينتقل إلى الملحق الإقصائي للدوري الأوروبي.

ويودع صاحب المركز الرابع المنافسات القارية.

في دور الستة عشر، يواجه متصدرو المجموعات أصحاب المركز الثاني، مع منع مواجهة فريقين من المجموعة نفسها أو من الدوري المحلي نفسه.

وبداية من الدور ربع النهائي، يصبح من الممكن أن يواجه أي فريق أي منافس آخر.

وتُحسم مواجهات دور الستة عشر وربع النهائي ونصف النهائي بمباراتين، ذهاباً وإياباً، وفقاً للنتيجة الإجمالية.

أما النهائي، فيُقام من مباراة واحدة تحسم هوية البطل.

ثانياً: كيف يعمل النظام الجديد؟

اعتباراً من موسم 2024-2025، ارتفع عدد الأندية المشاركة من 32 إلى 36 نادياً.

كما زاد إجمالي عدد المباريات إلى 189 مباراة.

وأُلغيت مرحلة المجموعات التقليدية، لتحل محلها مرحلة دوري موحدة، تتنافس فيها جميع الفرق ضمن جدول ترتيب واحد قبل الانتقال إلى الأدوار الإقصائية.

ويزيد هذا النظام فرص اصطدام الأندية الكبرى بعضها ببعض في مراحل مبكرة.

يعتمد النظام على ما يُعرف بـ«النموذج السويسري»، الذي يجمع الأندية الـ36 في جدول ترتيب موحد، دون مجموعات منفصلة.

وتُقسم الفرق إلى 4 مستويات، يضم كل منها 9 أندية.

ويواجه كل فريق منافسين اثنين من كل مستوى، بما في ذلك المستوى الذي ينتمي إليه.

يخوض كل فريق 8 مباريات أمام 8 منافسين مختلفين.

وتُقام 4 مباريات على أرضه و4 خارج ملعبه.

ويصبح فارق الأهداف المعيار الأول للفصل بين الفرق المتساوية في النقاط، ما يمنح كل هدف أهمية إضافية.

وتتأهل الفرق الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الستة عشر.

أما الفرق التي تحتل المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين، فتخوض مواجهات فاصلة من مباراتين لتحديد أصحاب المقاعد الثمانية المتبقية في دور الستة عشر.

ويمكن اعتبار ذلك بمثابة دور إقصائي تمهيدي إضافي.

وتودع الفرق التي تحتل المراكز من الخامس والعشرين إلى السادس والثلاثين البطولة.

كما كان الحال في النظام القديم، تُقام مواجهات دور الستة عشر وربع النهائي ونصف النهائي بنظام الذهاب والإياب.

ويُقام النهائي من مباراة واحدة على ملعب محايد.

لكن الفرق المنتمية إلى البلد نفسه أصبح بإمكانها مواجهة بعضها في المراحل الإقصائية المبكرة.

لماذا تغير النظام؟ الإجابة المعتادة: المال!

مباريات أكثر تعني أموالاً أكثر.

إضافة 64 مباراة إلى البطولة تعني زيادة كبيرة في عدد المباريات المتاحة للبيع إلى القنوات التلفزيونية ومنصات البثّ.

وقد ارتفع إجمالي الأموال الموزعة على الأندية في صورة جوائز بأكثر من 20 في المائة.

مواجهات كبرى أكثر تعني أموالاً أكثر.

يسمح النظام الجديد للأندية الكبيرة بمواجهة بعضها بعضاً في مرحلة مبكرة.

وهذا يعني عائدات أكبر من حقوق البث والرعاية والتذاكر.

مباريات أكثر على أرضك تعني أموالاً أكثر.

أصبح كل نادٍ يضمن خوض 4 مباريات على ملعبه بدلاً من 3 مباريات.

وقد يضيف ذلك ملايين إلى إيرادات التذاكر والضيافة والخدمات المرتبطة بالمباريات.

ما التأثير الحقيقي للنظام الجديد؟

يؤثر النظام الجديد في البطولة من جوانب عدة، بعضها إيجابي، وبعضها سلبي.

أعباء اللاعبين وإدارة قوائم الفرق: تؤدي المباريات الإضافية إلى زيادة الضغوط البدنية على اللاعبين، كما يتسبب امتداد الجدول الزمني في تقليص فترة الراحة الشتوية.

حدة المنافسة: مع تحول فارق الأهداف إلى معيار حاسم، لم يعد من السهل على الفرق الاكتفاء بالدفاع المتكتل أو إراحة اللاعبين الأساسيين. فكل فريق يحتاج إلى مواصلة الهجوم والتسجيل.

مباريات أقل بلا أهمية تنافسية: في النظام القديم، كان بعض الفرق يضمن التأهل قبل الجولة الأخيرة، فتتحول مبارياته المتبقية إلى مواجهات لا تؤثر نتيجتها في الترتيب النهائي.

سفر الجماهير: مع اضطرار الفرق لخوض 4 مباريات خارج أرضها في المرحلة الأولى وحدها، أصبح على المشجعين الذين يرافقون أنديتهم تنظيم عدد أكبر من الرحلات.

هل النظام الجديد جيد فعلاً؟

الإجابة مسألة رأي.

المزايا: إثارة أكبر وتنوع في المنافسين

1. المزيد من الأموال

نعم، الأموال مرة أخرى، كما أوضحنا بالفعل!

2. مواجهات نارية منذ البداية

أصبحت المباريات الكبرى تتوالى دون توقف تقريباً.

باريس سان جيرمان أمام برشلونة في أكتوبر (تشرين الأول)؟ رائع!

وبايرن ميونيخ أمام آرسنال لعامين متتاليين؟ هذا ما حدث بالفعل!

والفرق التي تقدم كرة ممتعة تميل إلى اللعب بحرية أكبر، لأنها تدرك أن الخسارة في مباراة واحدة لا تعني بالضرورة نهاية مشوارها.

3. تنوع أكبر

بدلاً من مواجهة 3 أندية مرتين، يواجه كل فريق 8 منافسين مختلفين.

وهذا يقلل الشعور بالتكرار.

4. توازن أكبر بين مستويات الفرق

في النظام القديم، لم تكن فرق المستوى الأول يواجه بعضها بعضاً خلال مرحلة المجموعات.

أما الآن، فيواجه كل فريق، من حيث المبدأ، مزيجاً متشابهاً من المنافسين المنتمين إلى المستويات الأربعة.

5. جولة أخيرة شديدة الإثارة

وداعاً للمباريات التي لا تحمل أي أهمية!

تُقام المباريات الثماني عشرة في الجولة الأخيرة بالتوقيت نفسه.

وتكون لمعظمها انعكاسات على التأهل المباشر أو ترتيب الفرق ومسارها في الأدوار التالية.

6. مكافأة حقيقية لأصحاب المراكز الأولى

تتجنب الفرق الثمانية الأولى خوض الملحق الإقصائي، وتتأهل مباشرة إلى دور الستة عشر.

7. مشاركة أندية أكثر

4 أندية إضافية، على وجه الدقة.

العيوب: مباريات أقل قيمة ولاعبون أكثر إرهاقاً

1. «لا شيء مهم حقاً في مرحلة الدوري»

هناك 3 إلى 5 فرق لا تملك فرصة واقعية للتأهل.

وفي المقابل، توجد أندية يُتوقع دائماً أن تنهي المرحلة ضمن الثمانية الأوائل.

ثم تأتي بقية الفرق.

ومع زيادة عدد المباريات، تراجعت فرص الأندية الصغيرة المكافحة في تحقيق مفاجأة والتأهل.

2. المواجهات الكبرى تبدو أحياناً وكأنها مباريات استعراضية

أصبح غياب المخاطرة الحقيقية بالنسبة إلى الفرق الكبرى أكثر وضوحاً.

فالهزيمة المبكرة لا تهدد غالباً استمرارها في البطولة.

وتعرف هذه الأندية أنها تستطيع تعويض النقاط المفقودة لاحقاً أمام منافسين أقل قوة.

3. فقدان المباريات الكبرى لندرتها

ينبغي أن تكون مواجهة ريال مدريد وآرسنال حدثاً استثنائياً يستحق الانتظار.

لكن هل يؤدي تكرار هذه المباريات إلى تقليل قيمتها؟

ربما يجذب ذلك مشجعين جدداً، لكن إلى متى سيواصلون المتابعة؟ وهل يهتمون فعلاً؟

4. ازدحام المباريات واستنزاف اللاعبين

تُحشر مباريات أكثر في عدد أقل من الأسابيع.

واللاعبون يحتاجون إلى الراحة.

هل شاهدتم أداء آرسنال مؤخراً؟

ستجد الأندية التي تنافس في دوريات محلية شديدة القوة، وعلى رأسها الدوري الإنجليزي الممتاز، صعوبة أكبر مقارنة بالأندية التي تلعب في دوريات أقل تنافسية.

5. اتساع الفجوة المالية

تملك الأندية الكبيرة والغنية قوائم عميقة تسمح لها بتدوير اللاعبين وإراحة النجوم.

أما الزيادة الكبيرة في المكافآت المالية، فستعزز هيمنة الأندية المعتادة على المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

6. النظام يحتاج إلى أن يكون أكثر وضوحاً!

هل تتذكرون الحسابات المعقدة التي اضطررتم إلى إجرائها خلال كأس العالم هذا العام لفهم احتمالات التأهل؟

الأمر هنا أشبه بالمشهد الشهير لتشارلي كيلي أمام لوحة التحقيقات المليئة بالأوراق والخيوط المتشابكة، لكن بدرجة مضاعفة مرات لا حصر لها!

في مجموعة تضم 4 فرق، يستطيع المشجع أن يعرف بسهولة من يحتاج إلى الفوز حتى يتأهل.

أما جدول الترتيب الجديد، فيجعل فهم الاحتمالات أكثر تعقيداً.

وبالتأكيد، هناك جوانب أخرى كثيرة تستحق النقاش المتعمق، لكن هذه مجرد بداية.

نريد أن نعرف آراءكم.

هل تحبون النظام الجديد؟ هل تكرهونه؟ أم أنكم لم تحسموا موقفكم بعد؟