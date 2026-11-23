استعاد النصر خدمات أربعة من لاعبيه قبل المواجهة المرتقبة أمام السد القطري، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لمنطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما تأكدت جاهزية عبد الإله العمري، والسنغالي ساديو ماني، والفرنسي كينغسلي كومان، وعبد الرحمن غريب.

وأبدى الأسترالي أنجي بوستيكوغلو، مدرب النصر، ارتياحه للتحضيرات التي سبقت اللقاء، مؤكداً خلال المؤتمر الصحافي أن الفريق أجرى حصة تدريبية أخيرة وصفها بالممتازة، وشهدت عودة عدد من العناصر التي غابت عن صفوفه خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن العمري التحق بالفريق عقب انتهاء مشاركته مع المنتخب السعودي، فيما عاد ماني بعد غياب فرضته ظروف عائلية، في حين تجاوز كومان إصابته وأصبح جاهزاً للمشاركة، إلى جانب غريب الذي ينتظر أن تشكل عودته إضافة للفريق.

وأكد بوستيكوغلو أن النصر يعيش وضعاً جيداً في المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن الفريق يمتلك أولويات واضحة، دون أن يؤثر ذلك في طموحاته بالمنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها.

من جهته، شدد عبد الرحمن غريب على أهمية تجاوز آثار المباراة الماضية، التي خسرها النصر أمام الأهلي في الدوري السعودي، موضحاً أن تلك المواجهة كانت ضمن بطولة مختلفة، وأن تركيز اللاعبين ينصبّ حالياً على تحقيق الفوز في الاستحقاق الآسيوي.

وأشار غريب إلى أن السد يُعد من الأندية الكبيرة، مؤكداً استعداد النصر لخوض المواجهة وتقديم ما يلزم للخروج بنتيجة إيجابية.

ويدخل النصر اللقاء وهو يحتل المركز السابع في ترتيب منطقة الغرب برصيد ست نقاط، متقدماً بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز السادس، وفقاً لما أوردته مصادر إعلامية.