تستعد كرة القدم النسائية لدخول مرحلة اقتصادية جديدة، مع اقتراب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من اعتماد استضافة الولايات المتحدة والمكسيك وكوستاريكا وجامايكا لنهائيات كأس العالم للسيدات 2031، في نسخة يراهن منظموها على تحويلها إلى أكبر حدث رياضي نسائي في التاريخ، بإيرادات مستهدفة تصل إلى 4 مليارات دولار.

ومن المقرر أن يصادق مؤتمر «فيفا» الاستثنائي في زيوريخ، يوم الاثنين، على الملف المشترك للدول الأربع، عبر تصويت الاتحادات الأعضاء الـ211، في خطوة تمهد لتنظيم نسخة استثنائية من البطولة، ستكون الأولى التي تشهد مشاركة 48 منتخباً، بدلاً من 32، مع ارتفاع عدد المباريات من 64 إلى 104.

وتكشف الأرقام الواردة في ملف الترشح عن طموحات مالية ضخمة، إذ يستهدف المنظمون تحقيق 1.4 مليار دولار من العقود التجارية، و1.25 مليار دولار من إيرادات المباريات، إلى جانب مليار دولار من حقوق البث التلفزيوني، في قفزة كبيرة مقارنة بالنسخة الماضية التي أُقيمت في أستراليا ونيوزيلندا عام 2023، وحققت إيرادات بلغت 570 مليون دولار، وكانت أول نسخة تحقق التعادل المالي، وفقاً لصحيفة «الغارديان» البريطانية.

وتستند هذه التوقعات إلى الزخم الذي خلّفته كأس العالم للرجال 2026 في أميركا الشمالية، بعدما رفع رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو توقعات إيرادات دورة 2023-2026 من 11 مليار دولار إلى 15 ملياراً، مدفوعة بصورة رئيسية بعوائد البطولة، وهو ما عزّز ثقة الاتحاد الأميركي لكرة القدم بقدرة السوق المحلية على استيعاب نسخة نسائية تحقق أرقاماً غير مسبوقة.

وقالت نائبة رئيس الاتحاد الأميركي لكرة القدم للاستراتيجية، إيميلي كوسلر، إن السوق الأميركية تمتلك مقومات استثنائية، وإن المنظمين يتوقعون أن تكون نسخة 2031 أكبر حدث رياضي نسائي في التاريخ، مشيرة إلى أن النجاح التجاري المنتظر يستند إلى حجم السوق والاهتمام المتزايد بكرة القدم النسائية.

وعلى مستوى البنية التحتية، يراهن الملف على إقامة معظم المباريات في ملاعب كرة القدم الأميركية، حيث تضم القائمة الأولية 20 ملعباً، بينها 14 في الولايات المتحدة، وأربعة في المكسيك، وملعب في كل من جامايكا وكوستاريكا، وتتجاوز سعة 13 ملعباً منها 60 ألف متفرج.

ويستهدف المنظمون بيع 4.5 مليون تذكرة، بمتوسط حضور يبلغ 43 ألف متفرج للمباراة الواحدة، بما يوفّر نحو 550 مليون دولار من مبيعات التذاكر، مقارنة بـ43 مليون دولار فقط حققتها نسخة 2023 من بيع 1.8 مليون تذكرة. كما يتوقع الملف تحقيق 300 مليون دولار من مبيعات الضيافة، و400 مليون دولار من الإيرادات الأخرى المرتبطة بأيام المباريات، بما يشمل المنتجات التجارية ومواقف السيارات والنقل.

وتبرز أسعار التذاكر باعتبارها أحد الملفات الحساسة في البطولة، خصوصاً مع الطموحات المالية المرتفعة. ويقترح ملف الترشح أن تتراوح أسعار تذاكر دور المجموعات بين 35 و120 دولاراً، فيما تتراوح أسعار تذاكر المباراة النهائية بين 120 و600 دولار، في محاولة لتحقيق التوازن بين تعظيم الإيرادات وإبقاء البطولة متاحة أمام الجماهير. غير أن القرار النهائي سيبقى بيد «فيفا»، الذي قد يتجه إلى رفع الأسعار، خصوصاً أن تقرير التقييم أشار إلى إمكانية تجاوز إيرادات التذاكر والضيافة التوقعات الأولية، استناداً إلى تجربة «مونديال 2026».

أما تجارياً فيتوقع المنظمون تحقيق 1.4 مليار دولار، مستفيدين من حجم السوق الأميركية وإمكانية إبرام اتفاقيات رعاية خاصة بالمدن المستضيفة. ويأتي ذلك بعد أن بدأ «فيفا» بيع حقوق الرعاية الخاصة بمونديال السيدات بصورة منفصلة عن بطولة الرجال في نسخة 2023، التي شهدت 30 شراكة جديدة بقيمة 110 ملايين دولار، قبل أن ترتفع قيمة حقوق البث التلفزيوني المبيعة لنسخة البرازيل 2027 إلى 424 مليون دولار، مقارنة بـ270 مليوناً في 2023.

ويطمح ملف 2031 إلى تجاوز حاجز المليار دولار من حقوق البث، مدعوماً بتوقعات بارتفاع عدد المشاهدين عالمياً بنسبة 58 في المائة مقارنة بنسخة البرازيل، نتيجة زيادة عدد المباريات وتحسن توقيت بثها بالنسبة إلى الجمهور في أميركا الشمالية.

لكن الطريق نحو هذه الإيرادات لا يخلو من تحديات، إذ لا تزال مطالب «فيفا» المالية والضريبية، إلى جانب تكاليف النقل والأمن والخدمات اللوجستية، من أبرز الملفات التي أثارت خلافات خلال الاستعدادات لمونديال الرجال 2026. كما شهدت المدن المستضيفة خلافات بشأن تمويل مناطق المشجعين وتكاليف مواقف السيارات والنقل العام، وهي ملفات يأمل المنظمون التعامل معها بصورة أكثر مرونة في نسخة السيدات.

وفي هذا السياق، تسعى الاتحادات المنظمة إلى الحصول على مساحة أكبر للتحكم في الاتفاقيات التجارية المحلية، خصوصاً أن المدن المرشحة لم توقع حتى الآن عقوداً ملزمة لمجرد دخولها المنافسة، بما يمنحها هامشاً أوسع للتفاوض مقارنة بما حدث في التحضيرات السابقة.

وبين طموحات الوصول إلى 4 مليارات دولار، والتحدي المتمثل في الحفاظ على أسعار مناسبة للجماهير، تبدو نسخة 2031 اختباراً اقتصادياً مهماً لمستقبل كرة القدم النسائية، وفرصة أمام «فيفا» لنقل البطولة إلى مستوى تجاري جديد، دون أن تتحول المكاسب المالية إلى عائق أمام اتساع قاعدتها الجماهيرية.