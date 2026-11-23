قاد درايموند غرين فريق «غولدن ستيت واريرز» إلى الفوز على بوسطن سلتيكس 88-87، الأحد، على ملعب «تشيس سنتر»، منهياً سلسلة من خمس هزائم متتالية، ثم رد بسخرية على انتقادات المحلل إيدي جونسون.

وسجل غرين 9 نقاط، وهي الأعلى له هذا الموسم، جاءت كلها في الربع الأول عبر ثلاث ثلاثيات. وأنهى المباراة بست متابعات وثلاث تمريرات حاسمة، وأسهم في تحديد جايسون تيتوم بأربع نقاط فقط في الشوط الثاني، بعدما سجل النجم 23 من نقاطه الـ27 في الشوط الأول. وأجبر غرين تيتوم على تسديدتين صعبتين في آخر 30 ثانية، منها تسديدة قبل ثانيتين من النهاية.

وجاء الفوز (9-8) في غياب ستيف كاري بسبب تمزق في العضلة المائلة اليمنى. وقال المدرب ستيف كير إن غرين عرض خلال الرحلة الخارجية التي شهدت خمس هزائم، اللعب بديلاً، لكنه رفض، موضحاً أن الفريق يحتاج إلى الدفاع. وأضاف: «لا يزال أحد أعظم المدافعين في الدوري، وقد أثبت ذلك الليلة».

وبعد المباراة تطرَّق غرين إلى سجاله عبر منصة «إكس» مع جونسون، محلل «فينيكس صنز»، الذي شكك في قدرته على حمل فريقه تسجيلياً. وقال: «سأفعل دائماً ما هو مطلوب»، مؤكداً أنه لن يعتبر غياب كاري فرصة له للتسجيل في موسمه الخامس عشر.

وانتقد غرين لاعبين سابقين يلجأون إلى السلبية لصناعة المحتوى، مشيراً إلى أن «الميكروفون يكلِّف مائة دولار» ويستطيع الجميع شراءه. وقال إن اللاعبين العظماء لا يقللون من مسيرته، بل من لم يفوزوا بشيء. وختم: «مسيرتي تتحدث عن نفسها، ومسيرتهم تتحدث عن نفسها. مسيرتهم صامتة، ومسيرتي لا تزال تتحدث».

أما كير فأبدى استغرابه من تداول اسم جونسون بين اللاعبين بعد المباراة، وقال حين أُطلِع على الأمر: «الجهل نعمة». وأشاد زميل غرين جورجيس نيانغ بتأثيره الذي «لا يظهر دائماً في الإحصاءات»، ووصفه بـ«المنافس المطلق» الذي يزرع الخوف في هجمات الخصوم.