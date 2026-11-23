دخل الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، تاريخ الدوري الإسباني بعدما رفع رصيده إلى 345 انتصاراً، ليصبح المدرب الأكثر تحقيقاً للفوز في تاريخ المسابقة، وذلك عقب انتصار فريقه على خيتافي 3 - صفر، مساء الأحد.

وتجاوز سيميوني، البالغ من العمر 56 عاماً والذي يتولى تدريب أتلتيكو مدريد منذ عام 2011، الرقم القياسي السابق المسجل باسم المدرب الإسباني الراحل لويس أراغونيس، الذي حقق 344 انتصاراً في دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وقال سيميوني، في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «أود أن أتعمق أكثر في هذا الإنجاز، وأن أشارك هذا الرقم مع جميع الأشخاص الذين كانوا وراء تحقيق هذه الانتصارات الـ345».

وأشار المدرب الأرجنتيني إلى الدور الكبير الذي لعبته زوجته كارلا في استمراره طوال هذه السنوات، مضيفاً: «الوصول إلى هذه المرحلة يتطلب كثيراً من العمل من جانب عديد من اللاعبين الذين قدموا كل ما لديهم، وكذلك من الأشخاص الذين عملوا معي».

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني بعد مرور 13 جولة، بفارق خمس نقاط خلف برشلونة المتصدر ونقطتين خلف جاره ريال مدريد.