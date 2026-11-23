قالت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، في بيان اليوم (الاثنين)، إن بيانات شخصية استُخرجت من إحدى المنصات الرقمية التابعة لها في هجوم إلكتروني.

ولم يتحدد بعد حجم التسريب الذي وقع بين 14 و16 نوفمبر (تشرين الثاني)، لكن الرابطة ذكرت أن البيانات الشخصية من منصة للمشجعين وبيانات من الأندية قد تأثرت.

وجرى إخطار الوكالة الإسبانية لحماية البيانات بهذا الاختراق، كما أُبلغت الوحدة المركزية لمكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للشرطة الوطنية به.

وعلمت رابطة الدوري الإسباني بالهجوم في 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، واتخذت حينها الإجراءات اللازمة لاحتواء الاختراق.

ويقوم فريق الأمن التابع للرابطة بتحليل النشاط على المنصة لفهم البيانات التي تأثرت، كما عزز الرقابة على الخدمات الرقمية لمنع وقوع هجمات أخرى.