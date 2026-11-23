قال برشلونة في بيان، اليوم الاثنين، إن لامين يامال سيغيب عن رحلة الفريق إلى أذربيجان لمواجهة صباح في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء بسبب شعوره بآلام في كاحله الأيمن.

وشارك لامين أساسياً في فوز برشلونة 3 - 2 على فياريال أمس الأحد، وخاض المباراة بالكامل.

وقال برشلونة إنه من المتوقع أن يكون لامين جاهزاً لمواجهة ديبورتيفو لاكورونيا في الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل.

وبدأ المهاجم (19 عاماً) أساسياً في 17 مباراة خاضها برشلونة حتى الآن هذا الموسم.

كما سيغيب كل من تشافي إسبارت وروني بردغجي عن مباراة صباح بداعي الإصابة.

وتحوم الشكوك حول مشاركة باو كوبارسي وأندرياس كريستنسن ورودري في المباراة.