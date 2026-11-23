مسؤول في «المركزي الأوروبي»: رفع الفائدة في ديسمبر قد لا يكفي لاحتواء التضخمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5344612-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%AF-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%83%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85
مسؤول في «المركزي الأوروبي»: رفع الفائدة في ديسمبر قد لا يكفي لاحتواء التضخم
لافتة البنك المركزي الأوروبي خارج مقره في فرانكفورت (رويترز)
قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، الليتواني غيديميناس سيمكوس، إن رفع أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل قد لا يكون كافياً لاحتواء التضخم بالكامل، لكنه استبعد الحاجة إلى اتخاذ خطوة إضافية في وقت قريب، في ظل التدرّج الذي تشهده الضغوط التضخمية غير المباشرة، المعروفة باسم «الآثار من الجولة الثانية».
ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرتين منذ بداية العام، في وقت دفعت فيه تكاليف الطاقة المرتفعة التضخم إلى مستويات أعلى بكثير من مستهدف البنك البالغ 2 في المائة. ومن شبه المؤكد أن يُقدم البنك على زيادة ثالثة في اجتماعه المقرر في 17 ديسمبر، فيما ينصبّ اهتمام صانعي السياسات ومراقبي البنك حالياً على مسار الفائدة بعد ذلك، مع اقتراب انتهاء ولاية كريستين لاغارد وتولي رئيس جديد قيادة المؤسسة.
وقال سيمكوس، في مقابلة مع «رويترز»: «لست مقتنعاً بأن رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر سيكون كافياً للسيطرة على التضخم بالكامل»، مضيفاً أن حجم أي زيادات إضافية سيعتمد بدرجة كبيرة أيضاً على نتائج مفاوضات الأجور.
وكان نمو الأجور أقل من المتوقع خلال العام الحالي، غير أن المؤشر الذي يتابعه البنك المركزي الأوروبي لرصد تطورات الأجور بدأ يسجل ارتفاعاً طفيفاً، بالتزامن مع صعود التضخم إلى 4 في المائة واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة لفترة أطول بكثير مما توقعه كثيرون.
وفي حين يرى بعض الاقتصاديين أن ضعف سوق العمل مقارنة بالسنوات الماضية يحدّ من انتقال التضخم المرتفع إلى الأجور، حذّر سيمكوس من أن معدل البطالة لا يزال منخفضاً نسبياً، معتبراً أن مطالبة النقابات العمالية بتعويض العاملين عن تراجع دخولهم الحقيقية أمر طبيعي.
وتسعّر الأسواق المالية حالياً رفع الفائدة في ديسمبر باعتباره أمراً شبه محسوم، فيما تتوقع زيادة أو زيادتين إضافيتين خلال عام 2027، مع عدم تسعير الزيادة الأولى بالكامل إلا بحلول يونيو (حزيران).
مؤشرات مبكرة على موجة تضخمية ثانية
وأشار سيمكوس إلى أن الآثار التضخمية من الجولة الثانية، التي طالما حذّر منها صانعو السياسات ولم تظهر بوضوح في البيانات حتى الآن، لا تزال مرشحة للظهور. وأوضح أن تأخر انتقال هذه الآثار إلى الاقتصاد أمر طبيعي، نظراً إلى أن موجة التضخم الحالية نجمت عن صدمة في أسعار الطاقة، وليس عن زيادة مفرطة في الطلب.
وقال: «هناك بالفعل مؤشرات إنذار مبكر كثيرة على اقتراب ظهور هذه الآثار. نلمس ذلك في استطلاعات توقعات المستهلكين، واستطلاعات الشركات، كما يظهر في خطط التسعير التي تعلنها المؤسسات».
وأضاف أن ارتفاع أسعار البنزين والغاز الطبيعي سيواصل انتقاله إلى أسعار السلع والخدمات، مشيراً إلى أن تكاليف الغذاء والوقود والمرافق، وهي الأكثر استقطاباً لاهتمام الأسر، تتعرض جميعها لضغوط حالياً، ما قد يترك أثراً أكبر من المعتاد على توقعات المستهلكين بشأن التضخم.
ولفت أيضاً إلى أن انخفاض مستويات مخزونات الغاز الطبيعي مع دخول فصل الشتاء يشكل خطراً إضافياً، إذ قد يؤدي إلى زيادة الضغوط على تكاليف الطاقة.
ومع ذلك، رأى سيمكوس أن هذه العوامل تتطور بوتيرة بطيئة نسبياً، مما يمنح البنك المركزي الأوروبي هامشاً زمنياً للتحرك وفق نهج تدريجي ومدروس في رفع أسعار الفائدة.
وقال: «لا أعتقد أن هناك ضغوطاً كبيرة تستدعي التحرك سريعاً مجدداً بعد ديسمبر. لكن إذا استمرت الضغوط التضخمية، فقد تظل هناك حاجة إلى مزيد من التشديد النقدي خلال العام المقبل».
استقرت عوائد السندات في منطقة اليورو إلى حد كبير، الخميس، مع بقاء أسعار الطاقة عند مستويات مستقرة، بينما يترقب المستثمرون تصريحات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي.
«الشرق الأوسط» (لندن)
الشركات متعددة الجنسيات في السعودية أمام مرحلة ضريبية جديدةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5344637-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
الشركات متعددة الجنسيات في السعودية أمام مرحلة ضريبية جديدة
موظف في إحدى المؤسسات المالية يحمل نقوداً من فئة الخمسمائة ريال (رويترز)
تدخل المجموعات متعددة الجنسيات العاملة في السعودية مرحلة جديدة من الالتزامات الضريبية مع بدء تطبيق ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية مطلع عام 2027، في خطوة لا تستهدف زيادة الإيرادات العامة فحسب، بل حماية حق المملكة في تحصيل الضريبة على الأرباح المتحققة داخل أراضيها، بدلاً من انتقال هذه الحصيلة إلى دول أخرى وفق قواعد النظام الضريبي العالمي. وقد أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بدء تطبيق الضريبة التكميلية المحلية للحد الأدنى على المجموعات متعددة الجنسيات بدءاً من يناير (كانون الثاني) 2027، وفقاً للمعايير الدولية التي تحدد نطاق الخضوع لها. ولا يُحدد نطاق الخضوع للضريبة على أساس إيرادات الشركة العاملة في المملكة منفردة، بل وفق إجمالي الإيرادات الموحدة للمجموعة متعددة الجنسيات التي تنتمي إليها، حسب القوائم المالية الموحدة للشركة الأم النهائية.
ووفقاً للمعايير التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ضمن قواعد الركيزة الثانية، يشترط أن تبلغ إيرادات المجموعة 750 مليون يورو أو أكثر في سنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع السابقة، وأن تضم كيانات أو منشآت دائمة في أكثر من دولة.
أما نسبة 15 في المائة، فلا تعني فرض ضريبة بهذا المعدل على إجمالي إيرادات الشركات أو أرباحها، وإنما تمثل الحد الأدنى لمعدل الضريبة الفعلي على الأرباح المشمولة بالقواعد في كل دولة على حدة. فإذا انخفض المعدل الفعلي في دولة ما عن هذا الحد، تُفرض ضريبة تكميلية تعادل الفارق، بعد مراعاة الاستثناءات والتعديلات المنصوص عليها في القواعد الدولية، ومنها استبعاد جزء من الأرباح المرتبط بالرواتب والأصول الملموسة. وعلى صعيد الأثر المالي المتوقع.
وكشفت شركتا «جرير للتسويق» و«أكوا» عن انطباق معايير الخضوع للضريبة عليهما، في أول الإفصاحات الصادرة عن شركات مدرجة في المملكة بشأن تداعيات النظام.
وقدّرت «جرير» الأثر المالي على صافي أرباح المجموعة بنحو 130 مليون ريال (34.6 مليون دولار) بدءاً من عام 2027، مشيرة إلى أن هذا المبلغ يعادل نحو 11 في المائة من صافي الربح الافتراضي الذي استخدمته لتوضيح أثر الضريبة.
أما «أكوا»، فأكدت انطباق معايير الخضوع عليها، موضحة أنها لا تزال تستكمل تقييم الأثر المالي، في حين توقعت أن تحدّ بنود التغيير في القوانين الواردة في معظم عقود مشاريعها من التداعيات المالية المحتملة.
حماية الحقوق الضريبية
يأتي القرار السعودي في إطار التوجهات الدولية الرامية إلى تطبيق الحد الأدنى العالمي للضريبة، ضمن قواعد الركيزة الثانية التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع «مجموعة العشرين»، بهدف الحد من تآكل الأوعية الضريبية ونقل الأرباح إلى الدول منخفضة الضرائب، وضمان خضوع أرباح المجموعات متعددة الجنسيات لمعدل ضريبي فعلي لا يقل عن 15 في المائة في الدول التي تحقق فيها تلك الأرباح.
ويتيح تطبيق الضريبة التكميلية المحلية للمملكة تحصيل الضريبة المستحقة على الأرباح المشمولة بالقواعد والمحققة داخل أراضيها، بما يحمي حقوقها الضريبية، ويحد من انتقال حق تحصيل الضريبة التكميلية إلى دول أخرى وفق آليات الركيزة الثانية. ويقتصر نطاق التطبيق على الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات التي تستوفي معايير الخضوع، ولا يمتد إلى جميع الشركات العاملة في المملكة. وبناءً على ذلك لا يشمل الشركات المحلية المستقلة التي لا تنتمي إلى مجموعة متعددة الجنسيات مشمولة بالقواعد.
كفاءة المنظومة المالية
وفي هذا الإطار، قالت المحاسِبة القانونية والمستشارة في الزكاة والضرائب، فيّ الحميّد، إن أهمية تطبيق الضريبة التكميلية للحد الأدنى المحلي لا تقتصر على زيادة الإيرادات الضريبية، بل تمتد أيضاً إلى تعزيز كفاءة المنظومة المالية، وتهيئة بيئة أكثر اتساقاً مع المعايير الدولية، خصوصاً في ظل تنامي حضور الشركات متعددة الجنسيات واتساع قاعدة الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد المحلي.
والأهم أن هذه الضريبة تحمي حق المملكة في أرباح تتحقق على أرضها. فوفق القواعد الدولية، إذا قلّ معدل الضريبة الفعلي على أرباح كيان في دولة ما عن 15 في المائة، فإن الفرق سيُحصَّل في كل الأحوال. و«السؤال فقط: أين يُحصَّل؟ ودون ضريبة محلية، قد تذهب هذه الحصيلة إلى دول أخرى، مثل دول الشركات الأم، بدلاً من أن تبقى في الاقتصاد الذي تحققت فيه الأرباح». وفق المحاسبة القانونية.
وشرحت الحميّد خلال تصريح لها لـ«الشرق الأوسط»، أن إفصاح شركات كبرى مثل «جرير» و«أكوا» عن انطباق مشروع النظام عليها يعكس مستوى من الشفافية والحوكمة، ويمنح المستثمرين والمساهمين رؤية أوضح بشأن الالتزامات المستقبلية وانعكاساتها على النتائج المالية.
الوعاء الزكوي
وأوضحت أن «جرير»، قدّرت بافتراض صافي ربح موحد بنحو 1.2 مليار ريال، بأن تبلغ الضريبة التكميلية نحو 130 مليون ريال، أي قرابة 11 في المائة من الربح المفترض. فيما لم تحدد «أكوا» حجم الأثر بعد، وتتوقع أن تحد بنود «التغيير في القانون» في معظم عقود مشاريعها منه.وقالت: «قد يستغرب القارئ أن تتأثر شركة سعودية تدفع الزكاة أصلاً، والسبب أن المشروع يحتسب الزكاة ضمن ما تدفعه الشركة، لكن تُحسب على الوعاء الزكوي لا على الأرباح، لذا قد يقل ما تدفعه الشركة عن 15 في المائة من أرباحها، فتظهر الضريبة التكميلية لتكمل الفرق».
وأضافت: «من المهم النظر إلى هذه الإفصاحات بوصفها مؤشراً على بدء الشركات الاستعداد للتطبيق قبل صدور النظام بصيغته النهائية، وما يترتب على ذلك من إعادة تقييم لخططها المالية والاستثمارية».
إيرادات إضافية
وعلى صعيد التجارب الدولية، أفادت بأن نتائج التطبيق بدأت تظهر. فقد قدّرت ورقة عمل صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في أول تقييم مبني على بيانات الشركات الفعلية، أن هذه الضريبة حققت إيرادات إضافية بين 79 و109 مليارات يورو في عامها الأول 2024، أي ما يعادل زيادة بنسبة 2.4 في المائة إلى 3.4 في المائة في حصيلة ضريبة الشركات عالمياً، دون دليل على أنها خفضت الاستثمار أو التوظيف بشكل ملحوظ.
كما تقدّر المنظمة أن تخفض الضريبة نقل الأرباح بنسبة تتراوح بين 22.6 في المائة و44.6 في المائة. وفي آيرلندا، أعلنت وزارة المالية أن نحو 1.1 مليار يورو من حصيلة ضريبة الشركات في يوليو 2026 تعلقت بالضريبة التكميلية.
وإقليمياً، طبقت الإمارات ضريبتها المحلية على السنوات المالية التي تبدأ من 2025، ثم أقرّت ائتماناً ضريبياً للبحث والتطوير يُستخدم مقابل ضريبة الشركات والضريبة التكميلية، في محاولة للحفاظ على جاذبيتها الاستثمارية. ومع ذلك، جاءت حصيلة العام الأول دون التقديرات السابقة، وهو ما يعزز أهمية الواقعية في تقدير العوائد.
الإيرادات العامة السعودية
وعلى المستوى الاقتصادي، شرحت الحميّد أن العائد الإيجابي المتوقع يتمثل في تعزيز العدالة الضريبية، والحد من انتقال الأرباح إلى دول ومناطق ذات ضريبة منخفضة، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، بما يدعم تنويع مصادر الدخل الحكومي ويعزز استدامة المالية العامة، إلى جانب ترسيخ مكانة المملكة بوصفها اقتصاداً يتبنى قواعد ضريبية واضحة ومتوافقة مع التوجهات الدولية. ودعت الشركات المعنية ألا تنتظر صدور النظام النهائي، بل تبدأ من الآن بتقدير أثر الضريبة على نتائجها، ومراجعة عقودها وخططها المالية، والاستفادة من فرصة المشاركة في استطلاع المشروع.
وتعتقد الحميّد أن نجاح هذه الضريبة لا يقاس فقط بحجم الإيرادات التي ستوفرها، وإنما بقدرتها على تحقيق التوازن بين زيادة كفاءة التحصيل والمحافظة على جاذبية البيئة الاستثمارية، بحيث لا تتحول الالتزامات الضريبية الجديدة إلى عامل يحد من توسع الشركات أو تدفق الاستثمارات النوعية إلى المملكة، مؤكدةً أن المشروع راعى هذا التوازن، إذ تضمّن معالجة خاصة للحوافز الضريبية المرتبطة بالنشاط الاقتصادي الحقيقي.
مسؤول في «المركزي الأوروبي» يحذر من تحويل أنظمة الدفع إلى أدوات للنفوذ الجيوسياسيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5344635-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
مسؤول في «المركزي الأوروبي» يحذر من تحويل أنظمة الدفع إلى أدوات للنفوذ الجيوسياسي
محافظ بنك إيطاليا فابيو بانيتا خلال عرض التقرير السنوي للبنك في روما (رويترز)
حذّر فابيو بانيتا، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، الاثنين، من أن أنظمة الدفع باتت تتحول إلى أدوات للقوة الجيوسياسية، مشيراً إلى أن السعي إلى تعزيز الاستقلالية الوطنية في هذا المجال قد يؤدي إلى تفتّت شبكات الدفع، وارتفاع التكاليف، وإضعاف الروابط الاقتصادية بين الدول.
وجاءت تصريحات بانيتا، الذي يشغل أيضاً منصب محافظ بنك إيطاليا، خلال مؤتمر عُقد في روما، بالتزامن مع انضمام البنوك المركزية في ألبانيا وكوسوفو ومقدونيا الشمالية إلى منصة «تيبس كلاون»، وهي منصة مشتركة للمدفوعات الفورية في منطقة غرب البلقان، أسهم بنك إيطاليا في تطويرها. وكانت مونتينيغرو والبوسنة والهرسك قد انضمتا إلى المنصة في وقت سابق من العام الحالي، وفق «رويترز».
وقال بانيتا إن شبكات الدفع يمكن أن تُستخدم وسيلة لممارسة النفوذ السياسي، وإن اعتماد أي اقتصاد على أنظمة تخضع لسيطرة أطراف أخرى قد يعرّضه لتداعيات قرارات تُتخذ خارج حدوده.
وأضاف أن هذا الواقع يدفع دولاً كثيرة إلى السعي لامتلاك قدر أكبر من الاستقلالية في إدارة أنظمة الدفع الخاصة بها، غير أن الخطر يكمن في أن تتجه كل دولة إلى تطوير بنيتها التحتية بصورة منفصلة عن الأخرى، ما قد يؤدي إلى نشوء شبكات متباعدة وضعيفة الترابط، ويترتب عليه تفتّت الأنظمة وارتفاع تكاليف المعاملات وتراجع الروابط الاقتصادية.
وأوضح أن منصة «تيبس كلاون» تتيح تنفيذ المدفوعات بالعملات المحلية وباليورو المودع لدى المصارف التجارية. وتستخدم المنصة التكنولوجيا نفسها المعتمدة في خدمة «تيبس» التابعة لنظام اليورو، والتي يتولى بنك إيطاليا تشغيلها، إلا أن المنصتين تعملان بصورة مستقلة عن بعضهما.
وأشار بانيتا إلى أن تجميع الخبرات والموارد مكّن البنوك المركزية المشاركة من تطوير نظام كان إنجازه بصورة منفردة سيستغرق جهوداً أكبر وتترتب عليه تكاليف أعلى.
ولفت إلى أن المدفوعات الفورية يمكن أن تسهّل على الشركات الصغيرة إدارة تدفقاتها النقدية، بينما تستفيد الأسر من معاملات يومية أبسط وأقل تكلفة.
الأسهم البريطانية ترتفع من أدنى مستوى في 5 أشهر بدعم من البنوك وشركات التعدينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5344632-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%81%D9%8A-5-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%86
الأسهم البريطانية ترتفع من أدنى مستوى في 5 أشهر بدعم من البنوك وشركات التعدين
شعار بورصة لندن في صورة توضيحية (رويترز)
ارتفعت الأسهم البريطانية، الاثنين، مبتعدة عن أدنى مستوياتها في خمسة أشهر، بدعم من مكاسب أسهم البنوك وشركات التعدين، في حين قيّم المستثمرون بيانات أظهرت تباطؤاً طفيفاً في نمو نشاط القطاع الخاص بالبلاد، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وصعد مؤشر «فوتسي 100» للشركات الكبرى بنسبة 0.5 في المائة إلى 10402.96 نقطة، بحلول الساعة 11:52 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفع مؤشر «فوتسي 250» للشركات المتوسطة بنسبة 0.7 في المائة، بعدما سجل سبع جلسات متتالية من الخسائر، وفق «رويترز».
وقادت أسهم شركات تعدين المعادن النفيسة مكاسب القطاعات، بارتفاعها بنسبة 2.4 في المائة، بعدما تكبدت، يوم الجمعة، أكبر خسارة أسبوعية لها منذ أكثر من ثمانية أشهر، في حين قفزت أسعار الذهب بأكثر من 2 في المائة.
كما أسهم تعافي أسعار النحاس في دعم أسهم شركات تعدين المعادن الصناعية، التي ارتفعت بنسبة 1.2 في المائة.
وسجلت أسهم البنوك مكاسب بنسبة 1.7 في المائة، مع ارتفاع سهميْ «إتش إس بي سي» و«ستاندرد تشارترد» بأكثر من 1.8 في المائة لكل منهما.
وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات المركب، الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال»، تراجع القراءة إلى 52.3 نقطة في نوفمبر، مقارنة بـ52.9 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، التي كانت الأعلى في ثمانية أشهر، وجاءت القراءة دون توقعات الاقتصاديين بقليل، لكنها ظلت ضمن النطاق المسجل منذ يوليو (تموز).
وعلى الصعيد العالمي، مالت أسواق الأسهم إلى الارتفاع مع توقف موجة البيع الحادة لأسهم الذكاء الاصطناعي، إذ انتعشت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية بقوة، في حين صعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.8 في المائة.
وفي لندن، ارتفع سهم شركة «رولز رويس» لصناعة محركات الطائرات بنسبة 2.6 في المائة، مساهماً في صعود قطاع الطيران والدفاع بنسبة 2.3 في المائة.
وفي سوق الشركات المتوسطة، تصدَّر سهم شركة «دراكس» قائمة الرابحين، مرتفعاً بنسبة 7.2 في المائة، بعدما أعلنت الشركة العاملة في توليد الكهرباء توقعاتها بأن يتجاوز الربح الأساسي المعدّل لعام 2026 متوسط تقديرات المحللين، الذي جمعته الشركة والبالغ 721 مليون جنيه إسترليني.
وكانت بريطانيا والاتحاد الأوروبي قد توصّلا، الجمعة، إلى اتفاقات بشأن تجارة الأغذية وتنقُّل الشباب، في إطار مساعيهما لإعادة ضبط العلاقات بين الجانبين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.