كشفت الصين، الاثنين، عن خطة حكومية جديدة لتوسيع خدمات رعاية المسنين والأطفال وتحسين جودتها بحلول عام 2030، في محاولة للتكيف مع التحولات الديموغرافية المتسارعة التي يشهدها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مع ارتفاع أعداد كبار السن واستمرار تراجع معدلات المواليد.

وتستهدف الخطة زيادة الطاقة الاستيعابية لمؤسسات الرعاية، وتطوير المرافق المجتمعية، وتوسيع خدمات الحضانة للأطفال دون الثالثة، في إطار مساعٍ لتخفيف الأعباء عن الأسر وتحسين منظومة الخدمات الاجتماعية.

وحسب الوثيقة المنشورة على الموقع الإلكتروني للَّجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، بالتنسيق مع الوزارات المعنية بالشؤون المدنية والصحة والتعليم، تسعى السلطات إلى «تحقيق توافق أفضل بين المعروض من خدمات رعاية المسنين والأطفال واحتياجات المواطنين».

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه الصين تحديات متزايدة تتعلق بانكماش عدد السكان وارتفاع نسبة كبار السن، وما يترتب على ذلك من ضغوط على سوق العمل والإنفاق الاجتماعي وآفاق النمو الاقتصادي. وحددت الخطة مجموعة من المستهدفات الكمية بحلول عام 2030، أبرزها رفع حصة الأسرَّة المخصصة للرعاية التمريضية إلى 73 في المائة من إجمالي الأسرَّة داخل مؤسسات رعاية المسنين.

كما تستهدف توسيع نطاق تغطية مرافق الرعاية المجتمعية لكبار السن إلى 70 في المائة، إلى جانب تجديد نحو ألفَي دار رعاية عامة قديمة. وتعكس هذه المستهدفات توجهاً نحو تحسين نوعية الخدمات، وليس الاكتفاء بزيادة أعداد المرافق؛ خصوصاً مع تنامي الحاجة إلى الرعاية الصحية والتمريضية طويلة الأجل.

ومن شأن تطوير الخدمات المجتمعية أن يتيح لكبار السن الحصول على الدعم بالقرب من أماكن إقامتهم، ما قد يقلل الحاجة إلى الانتقال الدائم إلى مؤسسات الرعاية، ويخفف الأعباء على أفراد الأسرة.

كما يمكن أن يؤدي التوسع في هذا القطاع إلى زيادة الطلب على العاملين في الخدمات الصحية والاجتماعية، والمعدات الطبية، وتقنيات المراقبة والرعاية المنزلية.

الحضانات ضمن أولويات السياسة السكانية

على صعيد رعاية الأطفال، تستهدف الخطة إنشاء مراكز لخدمات الحضانة في جميع المدن الصينية على مستوى المحافظات الإدارية، ورفع معدل التحاق الأطفال دون سن الثالثة بهذه الخدمات بمقدار 6 نقاط مئوية مقارنة بمستويات عام 2025. وتدعم السلطات أيضاً تجديد رياض الأطفال القائمة أو توسيعها لاستقبال الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وثلاثة أعوام.

كما تشجع الشركات وأصحاب العمل على تخصيص مساحات داخل مقار العمل لتقديم خدمات رعاية الأطفال، في خطوة قد تساعد الآباء والأمهات على التوفيق بين مسؤوليات الأسرة والعمل.

وتكتسب هذه الإجراءات أهمية اقتصادية تتجاوز قطاع الخدمات الاجتماعية؛ إذ يمكن أن تسهم في تقليل التكاليف غير المباشرة لتربية الأطفال، وتعزيز مشاركة الآباء، ولا سيما الأمهات، في سوق العمل.

لكن تأثيرها على قرارات الإنجاب سيعتمد على مدى توفر الخدمات بأسعار مناسبة، وجودتها، وسهولة الوصول إليها في المدن والمناطق الأقل تطوراً.

تمويل حكومي وائتمان تجاري

تعتمد الخطة على مصادر تمويل متعددة تشمل مخصصات من الميزانية المركزية، والسندات الخاصة التي تصدرها الحكومات المحلية، إلى جانب الائتمان التجاري. ويعكس هذا التنوع في التمويل حجم الاستثمارات المطلوبة لتحديث مرافق الرعاية وإنشاء خدمات جديدة، في ظل الحاجة إلى توسيع البنية التحتية الاجتماعية دون الاعتماد على مصدر مالي واحد.

وفي الوقت نفسه، تعتزم السلطات تشديد الرقابة على الرسوم المدفوعة مقدماً لمؤسسات رعاية المسنين، بهدف الحد من الاحتيال وحماية المستفيدين. وتكتسب هذه الإجراءات الرقابية أهمية خاصة مع اتساع السوق وزيادة الطلب على خدمات الرعاية؛ إذ يصبح ضمان سلامة التمويل وحقوق المستهلكين عاملاً أساسياً في بناء الثقة بالقطاع.

تراجع المواليد يضاعف الضغوط الاقتصادية

أطلقت الصين خلال السنوات الماضية إجراءات متعددة لتشجيع الزواج والإنجاب، شملت تقديم إعانات للأسر، وتوسيع دعم رعاية الأطفال، وخفض التكاليف الطبية المرتبطة بالولادة.

لكن هذه السياسات لم تنجح حتى الآن في وقف تراجع المواليد. فقد انخفض عدد سكان الصين للعام الرابع على التوالي في 2025، مع وصول معدل المواليد إلى مستوى قياسي منخفض، بينما يحذر خبراء السكان من استمرار الاتجاه نفسه خلال 2026.

وأظهرت البيانات الرسمية أن نسبة إعالة كبار السن تجاوزت نسبة إعالة الأطفال للمرة الأولى في 2025، ما يعني أن السكان في سن العمل باتوا يتحملون مسؤولية إعالة عدد أكبر من كبار السن مقارنة بالأطفال. ويمثل هذا التحول تحدياً طويل الأجل؛ لأنه قد يؤدي إلى تقلص القوة العاملة وزيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية، بالتزامن مع ارتفاع الضغوط على أنظمة التقاعد والمالية العامة.

فرص اقتصادية في قطاع الرعاية

يمكن أن تفتح الخطة مجالات جديدة للاستثمار في خدمات الرعاية المنزلية والمؤسسية، والتجهيزات الطبية، والحضانات، والتقنيات المخصصة لخدمة كبار السن.

غير أن نجاح هذه الفرص يرتبط بقدرة مقدمي الخدمات على تحقيق التوازن بين الجودة والتكلفة، وبوجود أطر تنظيمية تضمن حماية المستفيدين واستدامة المؤسسات. وفي المحصلة، تمثل خطة 2030 محاولة لمعالجة جانب من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للتحول الديموغرافي في الصين، عبر توسيع الخدمات التي تحتاج إليها الأُسَر في مرحلتَي الطفولة والشيخوخة.

لكن التحدي الأكبر سيبقى في تحويل هذه المستهدفات إلى خدمات متاحة وفعالة، بالتوازي مع سياسات أوسع تدعم سوق العمل وتخفف أعباء تربية الأطفال، بما يساعد الاقتصاد الصيني على التكيف مع مجتمع يتقدم سريعاً في العمر.