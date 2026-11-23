أعلنت شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية توقيع اتفاق جديد مع شركة «كونتيننتال ريسورسز» الأميركية، تستحوذ بموجبه على حصص في أصول لإنتاج الغاز الطبيعي بالولايات المتحدة، في خطوةٍ تستهدف زيادة إنتاجها الصافي من الغاز بنحو 150 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً، بما يعادل نحو 26 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً، بحلول عام 2032.

وقال نيكولا تيراز، رئيس قطاع الاستكشاف والإنتاج بـ«توتال إنرجيز»، إن الاتفاق يعزز التعاون مع «كونتيننتال ريسورسز»، ويدعم إنتاج الشركة من الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، كما يعزز تكامل أنشطتها، بدءاً من الإنتاج، وصولاً إلى تصدير الغاز الطبيعي المُسال.

يأتي الاتفاق استكمالاً لاستثمارات سابقة نفّذتها «توتال إنرجيز» في أصول غير مشغّلة خلال عاميْ 2024 و2025؛ إذ استحوذت في 2025 على حصص في حوض أنا داركو، بالتعاون مع «كونتيننتال ريسورسز»، وفي 2024 على حصص بمنطقة إيغل فورد مع شركتيْ «إي أو جي ريسورسز» و«لويس إنرجي».

ومن المتوقع أن تسهم هذه الأصول، إلى جانب حقل بارنيت الذي تُشغّله الشركة، في رفع إنتاج «توتال إنرجيز» الصافي من الغاز في الولايات المتحدة إلى نحو 850 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً، بما يعادل أكثر من 140 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً، ابتداءً من عام 2032.

تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز حضور الشركة في سلسلة إمدادات الغاز الطبيعي المُسال الأميركية.

وتقول «توتال إنرجيز» إنها أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المُسال من الولايات المتحدة؛ إذ صدّرت 19 مليون طن، خلال عام 2025، ما يمثل 18 في المائة من إجمالي الإنتاج الأميركي، ذهب منها 14 مليون طن إلى أوروبا.

وتشمل استثمارات الشركة في الولايات المتحدة مشاريع رئيسية للغاز المُسال، من بينها «كاميرون للغاز الطبيعي المسال»، و«ريو غراندي للغاز الطبيعي المسال»، إلى جانب اتفاقات لشراء الغاز من محطات «سابين باس» و«فريبورت» و«كوربوس كريستي».