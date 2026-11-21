استيقظ سكان محافظة البصرة، الغنية بالنفط والواقعة جنوب العراق، فجر السبت، على صوت انفجار شديد في أنبوب لنقل الغاز إلى محطة الهارثة الكهربائية التي تقع شمال المحافظة.

وأسفر الحادث عن مصرع وإصابة العشرات، إلى جانب تدمير عدد من المنازل المتجاوزة على خط الأنبوب، كما توقف العمل في المحطة التي تنتج 400 ميغاواط من الكهرباء رغم أن سعتها الإنتاجية تبلغ نحو 800 ميغاواط.

وهرعت فرق الدفاع المدني والأدلة الجنائية والشرطة والأسعاف إلى موقع الانفجار لإخماد الحريق والتحقيق ومعرفة أسباب الانفجار.

وأظهرت صورة متداولة أضراراً شديدة في أنبوب الغاز إلى جانب تضرر الكثير من المنازل والممتلكات القريبة. وحسب وزارة الداخلية، فإن حجم الخسائر يعود إلى تكدس مساكن المدنيين في حرم الأنبوب.

وقالت الوزارة في بيان صحافي إن غالبية الضحايا والمصابين من سكان المنازل غير النظامية (المتجاوزة) التي بُنيت على مسافة قريبة جداً من مسار أنبوب نقل الغاز ومنظومة المحطة الحرارية.

ومحطة الهارثة

هي محطة توليد كهربائية بخارية تقع على بُعد نحو 20 كيلومتراً شمال مدينة البصرة في جنوب العراق

، بالقرب من شط العرب. وتعد من أقدم وأهم منشآت إنتاج الطاقة في المنطقة الجنوبية.

من جهته، قال سيف البدر المتحدث باسم وزارة الصحة الاتحادية، في بيان، إن «الموقف الحالي حتى الآن لحصيلة انفجار أنبوب الغاز في محطة كهرباء الهارثة في البصرة بلغ 46 إصابة، بينها حالتا وفاة».

وأضاف أن «أغلب الإصابات بسيطة إلى متوسطة، و17 حالة تحسنت وخرجت من المستشفيات، و3 حالات لا تزال في العناية المركزة».

في المقابل تتحدث مصادر عن وفاة أكثر من أربعة أشخاص جراء الحادث وإمكانية ارتفاع العدد بالنظر إلى بعض الحالات الحرجة التي ترقد في المستشفيات.

عناصر من الأمن العراقي يسيرون بجوار مركبة محترقة عقب نشوب حريق بالقرب من محطة كهرباء الهارثة شمال البصرة بالعراق يوم 21 نوفمبر 2026 (رويترز)

تحقيق عاجل

ووجّه رئيس الوزراء علي الزيدي بإجراء تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات حادثة انفجار محطة كهرباء الهارثة في محافظة البصرة، وتحديد أسبابها والمسؤوليات المترتبة عليها، طبقاً لبيان.

وأمر الزيدي وزارة الصحة ومحافظة البصرة بـ«استنفار جميع الإمكانات والجهود الطبية لتقديم الرعاية اللازمة للجرحى والمصابين، ومتابعة أوضاعهم الصحية حتى تماثلهم الشفاء».

وجّه رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، اليوم السبت، بإجراء تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات حادثة انفجار محطة كهرباء الهارثة في محافظة البصرة، وتحديد أسبابها والمسؤوليات المترتبة عليها.وأوعز سيادته لوزارة الصحة ومحافظة البصرة باستنفار جميع الإمكانات والجهود الطبية لتقديم... — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء (@IraqiPMO) November 21, 2026

وأكد رئيس الوزراء «تعويض أسر الضحايا والمصابين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوقهم، فضلاً عن شمول الأسر المتضررة بمبادرة (وطن) للمليون قطعة أرض سكنية».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، سجلت محافظة البصرة أيضاً حالتي وفاة و114 حالة اختناق، جراء تسرب غاز الأمونيا في مصنع للأسمدة بالمحافظة، ومع حادث الانفجار الجديد يتكرر الحديث عن أهمية اتخاذ إجراءات السلامة المهنية داخل المصانع والمؤسسات الحكومية والأهلية للحد من تسجيل حوادث مشابهة.

وأظهرت مقاطع فيديو مواطنين بالقرب من حادث انفجار الأنبوب في الهارثة وهم يوجهون انتقادات لاذعة للسلطات لعدم اكتراثها بتوفير بيئة آمنة بالقرب من المحطات الحيوية وأنابيب النفط والغاز. وتحدث بعض المواطنين عن وجود تسرب سابق بأنبوب الغاز من دون أن تبادر السلطات إلى إصلاحه.

كما وجه وزير الكهرباء علي سعدي وهيب، السبت، باتخاذ الإجراءات العاجلة لمعالجة الأضرار الناجمة عن حادث محطة الهارثة الحرارية في محافظة البصرة، مشدداً على أن سلامة المواطنين والملاكات العاملة تمثل أولوية قصوى.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي للوزير أنه «ترأس اجتماعاً طارئاً مع الكادر المتقدم في الوزارة، لمتابعة الحادث الذي تعرضت له محطة الهارثة الحرارية في محافظة البصرة، نتيجة حادث أنبوب الغاز المغذّي لها، والوقوف على مستجدات الموقف الفني والتشغيلي».

وجرى خلال الاجتماع «بحث ملابسات الحادث وانعكاساته على عمل المحطة، ومناقشة الإجراءات الفنية العاجلة لمعالجة آثاره، فضلاً عن تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلامة المنشآت واستقرار إنتاج الطاقة الكهربائية».

رجال إطفاء وعمال يتجمعون في موقع حريق بمحطة كهرباء الحارثة شمال البصرة في العراق يوم 21 نوفمبر 2026 (رويترز)

فوضى إدارية

من جانبه، عزا مهندس يعمل في قطاع الطاقة في البصرة أسباب الحادث إلى ما وصفها بـ«سيادة العشوائية في إدارة شؤوننا العملية».

وقال المهندس الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه لـ«الشرق الأوسط»، إنه «من الطبيعي أن تنعكس فوضى الإدارة على مستوى الأداء الوظيفي، لا سيما في المنشآت الحيوية التي لا تحتمل الإهمال أو التهاون في تطبيق معايير السلامة»، مشيراً إلى أن «انفجار منظومة الغاز التابعة لمحطة الهارثة، وما نجم عنه من أضرار بشرية ومادية جسيمة يستدعي التوقف والمساءلة».

ويتساءل المهندس عن الكيفية التي «ازدادت فيها المساكن قرب أنبوب الغاز الذي يغذي المحطة، وكيف سُمح بوجود تجمعات سكنية في محيط منشأة تنطوي طبيعة عملها على مخاطر محتملة».

ويعتقد المهندس أن «ما حدث لا يمكن النظر إليه بوصفه حادثاً فنياً عابراً، بل ينبغي أن يضعنا أمام احتمال وجود خلل في إجراءات السلامة، ومدى الالتزام بالصيانة الدورية والفحوص الفنية لمنظومة الغاز».