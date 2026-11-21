أطلق الجيش الإسرائيلي مرحلة عسكرية جديدة في جنوب لبنان، تمثلت في استهداف مركَّز للأودية الفاصلة بين القرى المحتلة جنوب «الخط الأصفر» وشماله، وذلك في محاولة لتوسيع «خط الأمان» بين قواته والمناطق الواقعة في العمق اللبناني.

الدخان يتصاعد جرَّاء قصف إسرائيلي استهدف بلدة كفرتبنيت بمحيط مدينة النبطية (أ.ف.ب)

وجاءت الحركة العسكرية المستجدة للجيش الإسرائيلي في الجنوب، بعد هدوء نسبي دام نحو 3 أسابيع، اقتصرت خلالها الاعتداءات الإسرائيلية على عمليات تفجير وتجريف ونسف أبنية داخل قرى «الخط الأصفر»، إضافة إلى توغلات محدودة. واستأنف الجيش الإسرائيلي، بدءاً من يوم الخميس، عمليات القصف المركَّز على طول الخط الحدودي بين القرى المحتلة والعمق اللبناني، بينها موجتان من الغارات الجوية التي استهدفت البقاع في شرق لبنان، الخميس والجمعة، بالتزامن مع تكثيف الطلعات الجوية الاستطلاعية في سماء الجنوب وضاحية بيروت الجنوبية.

قصف متواصل

وقالت مصادر أمنية في الجنوب لـ«الشرق الأوسط» إن القوات الإسرائيلية كثفت وتيرة القصف المدفعي وعمليات التمشيط بالرصاص، للمناطق الفاصلة بين البلدات المحتلة والعمق، لمسافة تتراوح بين كيلومتر وكيلومترين في جنوب لبنان، وطالت بشكل أساسي الوديان ومنطقة الغطاء النباتي، وتمتد من الساحل في جنوب غربي لبنان، وحتى حدود منطقة النبطية الفوقا ومحيطها.

وطال القصف وعمليات التمشيط أودية مجرى نهر الليطاني من محيط زوطر الشرقية شرقاً، باتجاه وادي الحجير ووادي السلوقي في القطاع الأوسط، وصولاً إلى وادي زبقين ووادي حسن وأطراف بيوت السياد غرباً.

وقالت المصادر إن هذه العمليات العسكرية المكثفة «تعطي انطباعاً بأن القوات الإسرائيلية تعمل على توسعة خط الأمان بين مواقع توجد فيها قواتها جنوب (الخط الأصفر) والعمق اللبناني، منعاً لتسلل عناصر من (حزب الله) إلى تلك الوديان والاحتماء فيها»، مضيفة أن هذه التحركات «مستجدة، وكانت قد تراجعت في وقت سابق». ولفتت إلى أن عمليات القصف والتمشيط «تتزامن مع غارات جوية في مناطق لا توجد فيها القوات الإسرائيلية، ومع عمليات توغل محدودة في محيط شبعا وكفرشوبا» في جنوب شرقي لبنان.

تفجيرات وغارات

ونفَّذ الجيش الإسرائيلي السبت، 3 تفجيرات في منطقة وطى الخيام، واستهدفت غارتان إسرائيليتان بلدة كفرتبنيت، وأخرى بلدة القنطرة المتاخمة لوادي الحجير، بالتزامن مع تحليق للطيران الحربي على علو منخفض. وتعرضت ليلاً أطراف ميفدون وزوطر والنبطية الفوقا لقصف مدفعي متقطع.

وتوغَّلت قوَّة إسرائيليَّة مكوَّنة من آليات وجرافة باتجاه وادي بلدة شبعا، عبر الطريق الذي استحدثه الجيش الإسرائيلي منذ فترة من جبل سدانة باتجاه الوادي؛ حيث قامت الجرافة باستكمال شق طريق عسكري في المنطقة.

كما انفجرت «درون» إسرائيلية على سطح منزل في حي الدير بالنبطية الفوقا، بعد انفجار «درون» في محيط منطقة التعاونية ببلدة شوكين. وسُجِّل تحرُّك لآليات الجيش الإسرائيلي في زوطر الشرقية، تزامناً مع عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة داخل الأحياء، بينما أفيد عن هدم منازل وتجريف أراضٍ في بلدة زوطر الشرقية لجهة زوطر الغربية.

الدخان يتصاعد جرَّاء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة كفرتبنيت في جنوب لبنان (د.ب.أ)

وكان الجيش الإسرائيلي قد نفَّذ فجراً عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة برعشيت، بالتزامن مع تحرك آلياته عند أطراف البلدة. كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة بني حيان.

«حزب الله» ينتقد الدولة

ويأتي ذلك في ظل تعثر المقترحات حول إيجاد آلية لمنع الفراغ الأمني في الجنوب، بعد مغادرة قوات «اليونيفيل»، وفي ظل تأزم سياسي إضافي في البلاد. وجدد «حزب الله» انتقاداته للدولة اللبنانية على خلفية مسار التفاوض المباشر مع إسرائيل، ودعا الدولة إلى «إعادة النظر في خياراتها ومساراتها التي تبتعد كل البعد عن الثوابت الوطنية، والأولويات التي يفترض أن تحكم عملها، وأن تتحمل مسؤولياتها وواجباتها والتزاماتها التي تعهدت بها».

ورأى في بيان أن «بقاء العدو الصهيوني محتلاً أجزاءً من أرض لبنان، مدنساً ترابه، ومنتهكاً سماءه وسيادته، ومستبيحاً كرامته خطفاً وقتلاً لأبنائه، وتدميراً وتفجيراً لمدنه وقراه، من دون أي مجابهة ومقاومة، ولو على المستويين السياسي والدبلوماسي، هو أول ما يقوِّض الاستقلال ويخلخل أركانه ويجرِّده من معانيه. فلا استقلال وأكثر من 500 كيلومتر مربع من أرض لبنان تحت الاحتلال الإسرائيلي، ولا استقلال والجنوبيون يعيشون تحت وطأة التهديد والتهجير، وبيوتهم وقراهم تُنسف عن بكرة أبيها، ويُحرمون من حقهم المشروع في الدفاع عن أرضهم، بينما الدولة عاجزة عن حمايتهم».

أعلام لبنانية تزين شوارع بيروت عشية عيد الاستقلال (إ.ب.أ)

جعجع يرفض الارتباط بالمفاوضات الإيرانية

في المقابل، حذَّر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع من «محاولات تقوم بها بعض الدول، التي تعتبر نفسها صديقة للبنان، لإعادة إدراج الملف اللبناني في أي مفاوضات أميركية– إيرانية محتملة، بعدما استعادت السلطة اللبنانية الجديدة -إثر انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة- الإمساك بهذا الملف، وأخرجته من دائرة المساومات الإقليمية، واختارت معالجته عبر مسار تفاوضي تكون الدولة اللبنانية طرفاً أساسياً فيه، إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل». واعتبر أن «ما يحصل خطير وغير مقبول إطلاقاً»، منتقداً بشدة مساعي هذه الدول التي بدلاً من دعم السلطة الشرعية اللبنانية في استعادة قرارها الوطني، تحاول إعادة وضع مستقبل لبنان على طاولة مفاوضات لا يملك التحكم بمسارها أو بنتائجها».

وشدد على أن «لبنان لم يعد ملفاً سائباً يمكن إدراجه ضمن حسابات الآخرين؛ بل دولة تتمتع بسلطة شرعية منتخبة، وهي وحدها المخوَّلة تقرير خياراتها». ولفت إلى أن «وضع الملف اللبناني بين عشرات الملفات الخلافية بين واشنطن وطهران يعرِّضه مجدداً للمقايضات والتسويات، بحيث لا يعود معروفاً ما الذي يمكن التنازل عنه، وما لا يمكن التنازل عنه، في مقابل ماذا، ولمصلحة مَن، بينما لبنان، الذي دفع أثماناً باهظة من التضحيات والشهداء والاغتيالات والانتفاضات لاستعادة قراره، بات يمتلك سلطة دستورية قرَّرت أن تتولى بنفسها مسؤولية إدارة ملفه الوطني».