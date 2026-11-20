حثّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب نظيره اللبناني جوزيف عون على اغتنام الفرصة المتاحة أمام لبنان لإطلاق «نهضة جديدة»، مشيداً بالقرارات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية، ومؤكداً تطلعه إلى استمرار الشراكة بين البلدين، في رسالة حملت إشارات إلى السيادة والاستقرار والسلام مع دول الجوار. وتزامن الموقف الأميركي مع تأكيد وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى، خلال استقباله السفير الأميركي ميشال عيسى، على ضرورة تطبيق اتفاق الإطار، بدءاً بوقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي اللبنانية، بما يتيح للجيش استكمال انتشاره وبسط سلطة الدولة.

وجاء موقف ترمب في برقية تهنئة وجّهها إلى عون، بمناسبة الذكرى الثالثة والثمانين لاستقلال لبنان، التي تصادف الأحد 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، قال فيها: «بالنيابة عن الشعب الأميركي، أتقدم إليكم وإلى الشعب اللبناني بأحرّ التهاني، بمناسبة احتفالكم بالذكرى الثالثة والثمانين لاستقلال لبنان، في 22 نوفمبر. تتاح أمام لبنان فرصة لإطلاق نهضة جديدة بقيادتكم. وهو يسلك مساراً نحو مزيد من السيادة والاستقرار والسلام مع جيرانه. وإنني أشيد بالقرارات الشجاعة التي اتخذتها حكومتكم، وأحثّكم على اغتنام هذه الفرصة».

وختم الرئيس الأميركي برقيته بالقول: «أتطلع إلى استمرار الشراكة القائمة بين بلدينا، فيما تعملون على رسم مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة».

وتأتي الرسالة في مرحلة تتكثف فيها الاتصالات الأميركية المتعلقة بتنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وسط استمرار الخلافات بشأن الانسحاب الإسرائيلي والترتيبات الأمنية في الجنوب، بالتوازي مع البحث في مستقبل الوجود الدولي بعد انتهاء مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» نهاية العام الحالي.

وكان الرئيسان عون وترمب قد عقدا محادثات في البيت الأبيض في يوليو (تموز) الماضي، تناولت سبل تثبيت الاستقرار في لبنان، والانسحاب الإسرائيلي من أراضيه، وتعزيز قدرات الجيش اللبناني، إلى جانب التعاون الاقتصادي وإعادة الإعمار. وشدّد عون خلال اللقاء على أهمية استعادة الدولة اللبنانية سيادتها الكاملة، فيما اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق في الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية.

وزير الدفاع اللبناني ميشال منسّى مستقبلاً السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى (الوكالة الوطنية للإعلام)

منسى: الانسحاب الإسرائيلي شرط لاستكمال انتشار الجيش

وفي موازاة الرسالة الرئاسية، استقبل وزير الدفاع الوطني ميشال منسى، في مكتبه باليرزة، السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى، وبحث معه المستجدات السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة، ومسار الاجتماعات الثلاثية والمفاوضات المرتبطة باتفاق الإطار.

وتناول اللقاء التوجهات المتعلقة بمستقبل «اليونيفيل» بعد انتهاء ولايتها، والصيغ المطروحة للمرحلة المقبلة، إلى جانب نتائج زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إلى بيروت، والملفات التي ناقشها مع المسؤولين اللبنانيين.

وشدّد منسى، وفق بيان مكتبه، على «ضرورة تطبيق بنود الاتفاق الإطاري، بدءاً بوقف الاعتداءات الإسرائيلية اليومية، ثم الانسحاب من الأراضي اللبنانية، بما يتيح للجيش اللبناني استكمال انتشاره وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها».

وأكد «أهمية بذل الجهود اللازمة لتثبيت الاستقرار وتجنّب مزيد من التصعيد، بما يحفظ حقوق لبنان ويصون سيادته».

وتطرّق البحث أيضاً إلى المهام التي يضطلع بها الجيش اللبناني في المرحلة الراهنة، والاحتياجات اللازمة لتمكينه من مواصلة أداء مسؤولياته في ضوء التطورات الأمنية.

وأعرب منسى عن تقديره للمساعدات الأميركية المقدمة إلى لبنان والجيش اللبناني، مشدداً على أهمية استمرار دعم المؤسسة العسكرية في مواجهة التحديات القائمة.

من جهته، قدّم السفير عيسى التهاني بمناسبة عيد الاستقلال، مؤكداً حرص الولايات المتحدة على مواصلة دعم لبنان والجيش اللبناني.

الوزير روبيو يشارك بجلسة المفاوضات الأولى بين سفيرَي لبنان وإسرائيل في واشنطن 14 أبريل الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)

مفاوضات متعثرة وترتيبات لما بعد «اليونيفيل»

وتأتي هذه المواقف بعد محادثات استضافتها القيادة المركزية الأميركية في تامبا بولاية فلوريدا، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وظهرت خلالها خلافات بشأن آليات تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المشمولة بالترتيبات الأمنية، وطريقة التحقق من أداء الجيش اللبناني وانتشاره فيها.

ويتمسك لبنان بوقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من أراضيه، باعتبارهما من المتطلبات الأساسية لتمكين الجيش من تنفيذ التزاماته، فيما تتركز إحدى نقاط الخلاف على آلية التحقق من تنفيذ الترتيبات الميدانية، وحدود التنسيق بين الطرفين.

كما اكتسب ملف مستقبل «اليونيفيل» أهمية إضافية عقب زيارة والتز إلى بيروت في 16 نوفمبر، حيث ناقش مع المسؤولين اللبنانيين الخيارات المطروحة للمرحلة التي تلي انتهاء مهمة القوات الدولية في 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وتدور المشاورات حول إمكان اعتماد صيغة رقابية دولية جديدة، ومدى ارتباطها بتنفيذ اتفاق الإطار والقرار الدولي 1701، في وقت يتمسك فيه لبنان بضرورة استمرار دور الأمم المتحدة في مراقبة الوضع جنوباً، وتوفير الضمانات اللازمة لمنع حصول فراغ أمني، بالتزامن مع تعزيز انتشار الجيش اللبناني.