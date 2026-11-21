غارات جوية إسرائيلية تستهدف مناطق في جنوب لبنانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5343977-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
تصاعد الدخان عقب غارة جوية إسرائيلية على قرية كفر تبنيت في جنوب لبنان (أ.ف.ب)
واصل الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، تنفيذ غارات وقصف مدفعي وتفجيرات في مناطق متفرقة من جنوب لبنان.
ووفق «الوكالة الوطنية للإعلام»، «شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم غارة على بلدة كفرتبنيت إلا أن الصاروخ لم ينفجر، وبعد دقائق جدد الطيران الإسرائيلي غاراته على المكان»، مشيرة إلى غارة أيضاً على بلدة القنطرة في جنوب لبنان.
وسجّل، صباح اليوم، تحليق للطيران المسيّر الإسرائيلي فوق الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.
وتشن إسرائيل حرباً على لبنان منذ الثاني من مارس (آذار) الماضي، بعد إطلاق «حزب الله» صواريخ على شمال إسرائيل. واحتلّت القوات الإسرائيلية عدداً من بلدات جنوب لبنان.
وأُعلن في 20 يونيو (حزيران) الماضي عن وقف لإطلاق النار، انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.
حضّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب نظيره اللبناني جوزيف عون على اغتنام الفرصة المتاحة أمام لبنان لإطلاق «نهضة جديدة»، مشيداً بالقرارات التي اتخذتها الحكومة
«الشرق الأوسط» (بيروت)
إسرائيل توسع «خط الأمان» في جنوب لبنان باستهداف محيط «الخط الأصفر»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5344015-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%81%D8%B1
إسرائيل توسع «خط الأمان» في جنوب لبنان باستهداف محيط «الخط الأصفر»
جنديان من الجيش اللبناني يراقبان تدمير القوات الإسرائيلية منازل في بلدة زوطر الشرقية بجنوب لبنان (أ.ب)
أطلق الجيش الإسرائيلي مرحلة عسكرية جديدة في جنوب لبنان، تمثلت في استهداف مركَّز للأودية الفاصلة بين القرى المحتلة جنوب «الخط الأصفر» وشماله، وذلك في محاولة لتوسيع «خط الأمان» بين قواته والمناطق الواقعة في العمق اللبناني.
وجاءت الحركة العسكرية المستجدة للجيش الإسرائيلي في الجنوب، بعد هدوء نسبي دام نحو 3 أسابيع، اقتصرت خلالها الاعتداءات الإسرائيلية على عمليات تفجير وتجريف ونسف أبنية داخل قرى «الخط الأصفر»، إضافة إلى توغلات محدودة. واستأنف الجيش الإسرائيلي، بدءاً من يوم الخميس، عمليات القصف المركَّز على طول الخط الحدودي بين القرى المحتلة والعمق اللبناني، بينها موجتان من الغارات الجوية التي استهدفت البقاع في شرق لبنان، الخميس والجمعة، بالتزامن مع تكثيف الطلعات الجوية الاستطلاعية في سماء الجنوب وضاحية بيروت الجنوبية.
قصف متواصل
وقالت مصادر أمنية في الجنوب لـ«الشرق الأوسط» إن القوات الإسرائيلية كثفت وتيرة القصف المدفعي وعمليات التمشيط بالرصاص، للمناطق الفاصلة بين البلدات المحتلة والعمق، لمسافة تتراوح بين كيلومتر وكيلومترين في جنوب لبنان، وطالت بشكل أساسي الوديان ومنطقة الغطاء النباتي، وتمتد من الساحل في جنوب غربي لبنان، وحتى حدود منطقة النبطية الفوقا ومحيطها.
وطال القصف وعمليات التمشيط أودية مجرى نهر الليطاني من محيط زوطر الشرقية شرقاً، باتجاه وادي الحجير ووادي السلوقي في القطاع الأوسط، وصولاً إلى وادي زبقين ووادي حسن وأطراف بيوت السياد غرباً.
وقالت المصادر إن هذه العمليات العسكرية المكثفة «تعطي انطباعاً بأن القوات الإسرائيلية تعمل على توسعة خط الأمان بين مواقع توجد فيها قواتها جنوب (الخط الأصفر) والعمق اللبناني، منعاً لتسلل عناصر من (حزب الله) إلى تلك الوديان والاحتماء فيها»، مضيفة أن هذه التحركات «مستجدة، وكانت قد تراجعت في وقت سابق». ولفتت إلى أن عمليات القصف والتمشيط «تتزامن مع غارات جوية في مناطق لا توجد فيها القوات الإسرائيلية، ومع عمليات توغل محدودة في محيط شبعا وكفرشوبا» في جنوب شرقي لبنان.
تفجيرات وغارات
ونفَّذ الجيش الإسرائيلي السبت، 3 تفجيرات في منطقة وطى الخيام، واستهدفت غارتان إسرائيليتان بلدة كفرتبنيت، وأخرى بلدة القنطرة المتاخمة لوادي الحجير، بالتزامن مع تحليق للطيران الحربي على علو منخفض. وتعرضت ليلاً أطراف ميفدون وزوطر والنبطية الفوقا لقصف مدفعي متقطع.
وتوغَّلت قوَّة إسرائيليَّة مكوَّنة من آليات وجرافة باتجاه وادي بلدة شبعا، عبر الطريق الذي استحدثه الجيش الإسرائيلي منذ فترة من جبل سدانة باتجاه الوادي؛ حيث قامت الجرافة باستكمال شق طريق عسكري في المنطقة.
كما انفجرت «درون» إسرائيلية على سطح منزل في حي الدير بالنبطية الفوقا، بعد انفجار «درون» في محيط منطقة التعاونية ببلدة شوكين. وسُجِّل تحرُّك لآليات الجيش الإسرائيلي في زوطر الشرقية، تزامناً مع عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة داخل الأحياء، بينما أفيد عن هدم منازل وتجريف أراضٍ في بلدة زوطر الشرقية لجهة زوطر الغربية.
وكان الجيش الإسرائيلي قد نفَّذ فجراً عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة برعشيت، بالتزامن مع تحرك آلياته عند أطراف البلدة. كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة بني حيان.
«حزب الله» ينتقد الدولة
ويأتي ذلك في ظل تعثر المقترحات حول إيجاد آلية لمنع الفراغ الأمني في الجنوب، بعد مغادرة قوات «اليونيفيل»، وفي ظل تأزم سياسي إضافي في البلاد. وجدد «حزب الله» انتقاداته للدولة اللبنانية على خلفية مسار التفاوض المباشر مع إسرائيل، ودعا الدولة إلى «إعادة النظر في خياراتها ومساراتها التي تبتعد كل البعد عن الثوابت الوطنية، والأولويات التي يفترض أن تحكم عملها، وأن تتحمل مسؤولياتها وواجباتها والتزاماتها التي تعهدت بها».
ورأى في بيان أن «بقاء العدو الصهيوني محتلاً أجزاءً من أرض لبنان، مدنساً ترابه، ومنتهكاً سماءه وسيادته، ومستبيحاً كرامته خطفاً وقتلاً لأبنائه، وتدميراً وتفجيراً لمدنه وقراه، من دون أي مجابهة ومقاومة، ولو على المستويين السياسي والدبلوماسي، هو أول ما يقوِّض الاستقلال ويخلخل أركانه ويجرِّده من معانيه. فلا استقلال وأكثر من 500 كيلومتر مربع من أرض لبنان تحت الاحتلال الإسرائيلي، ولا استقلال والجنوبيون يعيشون تحت وطأة التهديد والتهجير، وبيوتهم وقراهم تُنسف عن بكرة أبيها، ويُحرمون من حقهم المشروع في الدفاع عن أرضهم، بينما الدولة عاجزة عن حمايتهم».
جعجع يرفض الارتباط بالمفاوضات الإيرانية
في المقابل، حذَّر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع من «محاولات تقوم بها بعض الدول، التي تعتبر نفسها صديقة للبنان، لإعادة إدراج الملف اللبناني في أي مفاوضات أميركية– إيرانية محتملة، بعدما استعادت السلطة اللبنانية الجديدة -إثر انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة- الإمساك بهذا الملف، وأخرجته من دائرة المساومات الإقليمية، واختارت معالجته عبر مسار تفاوضي تكون الدولة اللبنانية طرفاً أساسياً فيه، إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل». واعتبر أن «ما يحصل خطير وغير مقبول إطلاقاً»، منتقداً بشدة مساعي هذه الدول التي بدلاً من دعم السلطة الشرعية اللبنانية في استعادة قرارها الوطني، تحاول إعادة وضع مستقبل لبنان على طاولة مفاوضات لا يملك التحكم بمسارها أو بنتائجها».
وشدد على أن «لبنان لم يعد ملفاً سائباً يمكن إدراجه ضمن حسابات الآخرين؛ بل دولة تتمتع بسلطة شرعية منتخبة، وهي وحدها المخوَّلة تقرير خياراتها». ولفت إلى أن «وضع الملف اللبناني بين عشرات الملفات الخلافية بين واشنطن وطهران يعرِّضه مجدداً للمقايضات والتسويات، بحيث لا يعود معروفاً ما الذي يمكن التنازل عنه، وما لا يمكن التنازل عنه، في مقابل ماذا، ولمصلحة مَن، بينما لبنان، الذي دفع أثماناً باهظة من التضحيات والشهداء والاغتيالات والانتفاضات لاستعادة قراره، بات يمتلك سلطة دستورية قرَّرت أن تتولى بنفسها مسؤولية إدارة ملفه الوطني».
العراق يحيل تهريب النفط إلى القضاء بعد الانتشار في جرف الصخرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5344000-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AE%D8%B1
العراق يحيل تهريب النفط إلى القضاء بعد الانتشار في جرف الصخر
دورية للأمن العراقي في جرف الصخر جنوب بغداد بالتزامن مع إنشاء مركز قيادة عسكرية جديد في المنطقة (د.ب.أ)
أعلنت الحكومة العراقية، السبت، إحالة ملف تهريب النفط إلى القضاء، مع احتمال توقيف شخصيات يُشتبه في تورطها، بالتزامن مع إعادة انتشار القوات الأمنية في جرف الصخر شمال محافظة بابل، بموجب اتفاق يقضي بانسحاب تدريجي لـ«كتائب حزب الله» التي فرضت نفوذها على المنطقة منذ أكثر من عقد.
وقال الناطق باسم الحكومة حيدر العبودي، السبت، إن حماية خطوط أنابيب النفط تقع على عاتق الحكومة وتمثّل أولوية لها في جميع المناطق، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية قدمت تقارير ومعلومات إلى رئيس الوزراء بشأن شبهات التهريب، وأن الملف أُحيل إلى القضاء.
وأضاف العبودي، في تصريحات نقلتها «وكالة الأنباء العراقية»، أن التحقيقات قد تقود إلى توقيف شخصيات متورطة، وأن كل من يرد اسمه فيها سيخضع للمساءلة القضائية. ولم يحدد المسؤول الحكومي أسماء أو جهات يُشتبه في تورطها، كما لم يكشف عن تفاصيل عمليات التهريب التي يجري التحقيق فيها.
ولم تقتصر التحركات الحكومية الأخيرة في جرف الصخر على تبديل القوات الماسكة للأرض، بل شملت إجراءات لتأمين خطوط الأنابيب والمنشآت النفطية وإعادة تنظيم إدارة المنطقة التي ظلّت لسنوات خارج نطاق السيطرة الحكومية الفعلية، وفق مسؤولين.
وكانت القوات الأمنية قد بدأت، الجمعة، إعادة انتشارها في جرف الصخر، بموجب اتفاق يقضي بخروج ألوية «كتائب حزب الله» الثلاثة من المنطقة على مراحل.
تهريب النفط في النجف
وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، السبت، اتخاذ إجراءات قانونية بحق متهمين بتهريب النفط في النجف.
وذكر المجلس، في بيان، أنه «في إطار جهود مجلس القضاء الأعلى الرامية إلى مكافحة جرائم تهريب النفط ومشتقاته، أجرى قاضي التحقيق المختص، السبت، كشفاً ميدانياً على موقع حادث التجاوز على أحد الأنابيب النفطية في محافظة النجف، ضمن قطعة أرض تعود إلى عضو مجلس المحافظة رئيس لجنة الطاقة، وشقيقه، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن الاشتباه بوجود عمليات تهريب للنفط».
وأوضح القاضي المختص، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»، أن «نتائج الكشف والتحقيقات الأولية أظهرت وجود عمليات تهريب للنفط عبر الأنبوب المذكور، وعلى ضوء ذلك قررت المحكمة توقيف خمسة ضباط وثلاثة منتسبين من شرطة الطاقة على ذمة التحقيق، بعد ورود معلومات في إفاداتهم تشير إلى تدخل المذكورين في الواقعة، كما أصدرت المحكمة أمري قبض بحقهما وفقاً للقانون».
وأضاف أن «التحقيقات توصلت إلى أن المذكورين حفرا سابقاً خندقاً يحيط بقطعة الأرض من جميع الجهات، بما يعوق دخول الأشخاص إليها والاطلاع على الأنشطة التي تجري داخلها».
وتابع القاضي: «فيما يتعلق بالمعلومات المتداولة في المنطقة بشأن الاشتباه بوجود أنشطة غير مشروعة أخرى، من بينها تهريب المواد المخدرة، فإنها لا تزال في طور التحري والتحقق».
ما وجهة «الكتائب»؟
وقال سعد معن، رئيس خلية الإعلام الأمني، السبت، إن أول فوج من «اللواء 45» بدأ الانسحاب، وإن «اللواءين 72 و79» من «الحشد الشعبي» سيتوليان مهام القوات المغادرة، على أن تكتمل عملية التبديل خلال أقل من شهر.
وأضاف معن أن ألوية «كتائب حزب الله» الثلاثة ستكلف بواجبات في مناطق أخرى.
إلى ذلك قال مسؤول كبير لـ«الشرق الأوسط» إن الفصيل بدأ إعادة انتشار قواته في جنوب القائم بمحافظة الأنبار، وإن الاتفاق ينص على انسحاب فوجين يومياً بالتتابع، بالتوازي مع انتشار القوات الأمنية الحكومية، من دون عراقيل حتى الآن.
لكن عملية الانسحاب لم تكن قد اكتملت، إذ أظهرت مقاطع مصورة متداولة استمرار وجود عناصر من «الكتائب» عند مدخل المنطقة من جهة الفاضلية، السبت، بالتزامن مع إعادة افتتاح مجسر الفاضلية أمام حركة السيارات المدنية، بعد إغلاق استمر نحو 12 عاماً.
كما أفاد مراسلون ميدانيون بأن مسلحين تابعين للفصيل ما زالوا ينتشرون في طرق ترابية في المنطقة، معرقلين تحركات القطعات الأمنية الرسمية.
من دون مواجهة
وتعكس الترتيبات الجارية محاولة من حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي لنقل إدارة المنطقة إلى المؤسسات الأمنية الرسمية من دون الدخول في مواجهة مباشرة مع الفصيل المسلح.
وكان الزيدي قد قال، خلال مخاطبته القوات الأمنية التي دخلت جرف الصخر، إن المرحلة تقوم على «الاحتواء لا الإقصاء»، مؤكداً أن الجميع سيعمل تحت راية واحدة وقيادة واحدة وقانون واحد، ومجدداً موقفه الرافض لوجود سلاح خارج سلطة الدولة.
وقال الباحث الأمني فاضل أبو رغيف إن خطاب الزيدي عكس عدم وجود خصومة حكومية مع أي فصيل، وإن الترتيبات الحالية تستهدف معالجة الوضع عبر تدوير القطعات العسكرية والالتزام بالقوانين. وأشار إلى أن «كتائب حزب الله» لديها مواقع بديلة في مناطق أخرى، فضلاً عن مواقع ضمن ألوية «الحشد الشعبي»، مع احتمال بقاء قوة محدودة منها في جرف الصخر وفق الاتفاق.
إعادة التأهيل وعودة النازحين
تشكّل عودة السكان إلى جرف الصخر أحد أبرز التحديات أمام الحكومة، بعدما تعذّر على آلاف النازحين العودة إلى منازلهم منذ العمليات العسكرية التي انتهت باستعادة المنطقة من تنظيم «داعش» عام 2014.
وتحولت جرف الصخر منذ ذلك الحين إلى منطقة ذات حضور عسكري كثيف ونفوذ واسع لـ«كتائب حزب الله»، وسط خلافات مستمرة بشأن إدارة أراضيها وإعادة سكانها.
وقال العبودي إن المقر المسيطر الذي أنشئ في المنطقة يهدف إلى فتحها بالكامل وإعادة الأهالي إلى منازلهم، مشيراً إلى أن الحكومة ستأخذ خصوصية جرف الصخر في الاعتبار عند إعداد موازنة 2027، وأنها لا تريد استمرار وجود مناطق توحي بعدم الاستقرار.
لكن عودة السكان تتطلّب استكمال إجراءات تتجاوز تبديل القوات. وقال قيادي في «الحشد الشعبي» ضمن قاطع جرف الصخر إن إعادة تأهيل المنطقة تحتاج إلى نحو شهر، وتشمل استكمال عملية استبدال القوات ونزع الألغام المزروعة، وهي مهمة تتطلّب جهوداً كبيرة قبل الانتقال إلى إجراءات إعادة النازحين.
وتتضمّن الخطط الحكومية أيضاً معالجة التجاوزات السكنية على مسارات الأنابيب النفطية. ووجه الزيدي المحافظين بحصر تلك التجاوزات وإحصائها ومعالجتها، مع شمول المستحقين من شاغلي المساكن بمبادرة «وطن» للإسكان، التي تتضمّن مشروعاً لبناء مليون قطعة سكنية. كما تولت وزارة الداخلية تأمين خطوط الأنابيب لمسافة تزيد على خمسة كيلومترات.
من جهته، قال الباحث في الشؤون الأمنية، حسين علاوي، إن التحرك الحكومي يرتبط بتقارير استخبارية عن انتهاكات طالت الموارد النفطية، ليس في جرف الصخر وحدها، بل في مناطق أخرى بالمحافظات المنتجة للنفط. وأضاف أن الحكومة تسعى إلى إخضاع إدارة القطاع لرقابة المؤسسات الاتحادية، بالتوازي مع معالجة آثار الحرب على «داعش»، بما يشمل تدقيق ملفات النازحين أمنياً، وإزالة المخلفات الحربية، وإعادة تنظيم الأراضي الزراعية.
ورأى علاوي أن دور المقر المسيطر قد يتطور من إدارة أمنية إلى ترتيبات مدنية وإدارية، عبر تعيين مسؤول يتولى التنسيق مع الحكومة المحلية والجهات المعنية في المحافظات المحيطة.
اختبار لسلطة الدولة
تأتي هذه التطورات وسط سجالات بين «كتائب حزب الله» و«عصائب أهل الحق» برئاسة قيس الخزعلي، في وقت تداولت فيه منصات التواصل مقطعاً مصوراً لمجموعة من الملثمين تعلن تشكيل فصيل جديد باسم «عصائب الجهاد» والانضمام إلى ما يسمى «تنسيقية المقاومة».
لم تتضح هوية المجموعة أو طبيعة ارتباطاتها، كما لم تتوافر معلومات مستقلة تؤكد صلتها بالخلاف بين الفصيلين. لكن مصدراً أمنياً قال لـ«الشرق الأوسط» إن ظهور التشكيل الجديد يأتي في سياق محاولات إعادة تنظيم بعض الجماعات المسلحة، متحدثاً عن جهود إيرانية لتشكيل فصائل جديدة في العراق، من دون تقديم أدلة يمكن التحقق منها بصورة مستقلة.
نصف مياه الشرب بسوريا يضيع في الطريق... «وقف الهدر» يحل جزءاً كبيراً من أزمة العطشhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5343990-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B6%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D8%B1-%D9%8A%D8%AD%D9%84-%D8%AC%D8%B2%D8%A1%D8%A7%D9%8B-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%8B
نصف مياه الشرب بسوريا يضيع في الطريق... «وقف الهدر» يحل جزءاً كبيراً من أزمة العطش
منطقة مشروع «حصاد الينابيع» في ريف طرطوس (الشرق الأوسط)
في وقتٍ يعاني فيه السوريون من شح مياه الشرب، يقدِّر خبراء أن ما بين 46- 60 في المائة من المياه المُنتجة، تضيع قبل وصولها إلى صنابير المنازل.
وخلال جولة لـ«الشرق الأوسط» على عدد من المشاريع التنموية، في ريف دمشق وحمص وحماة وحلب وطرطوس، بدا واضحاً أن أزمة المياه في البلاد لم تعد مرتبطة بتراجع الهطولات المطرية ومناسيب الأنهار والسدود فحسب؛ بل باتت بالدرجة الأولى أزمة «إدارة وهدر».
وتشير معطيات المشاريع الجاري تنفيذها في مناطق عانت انقطاعات طويلة، إلى أن استثمار الفاقد المائي وإعادة تأهيل المنظومات القائمة يحققان نتائج فورية تفوق في أثرها البحث عن مصادر جديدة عالية التكلفة.
ويؤكد المهندس علي قاسم، مدير برنامج البيئة العمرانية في مؤسسة «الآغا خان– سوريا»، التي تنفذ بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه مشاريع في المياه والإصحاح والطاقة النظيفة بعدة محافظات، أن مشروع «حصاد الينابيع» في الشيخ بدر ونهر الخوابي بريف طرطوس، استثمر مياه «نبع البغلة» المهدورة، موفراً نحو 438 ألف متر مكعب سنوياً (بمعدل 50 إلى 85 متراً مكعباً في الساعة). هذا التدخل غيَّر حياة سكان 18 قرية وتجمعاً سكنياً، ليرتفع معدل وصول المياه من مرة كل أسبوعين إلى مرة كل 5 أيام.
ولا يقتصر كبح الهدر على مياه الشرب؛ بل يمتد ليشمل القطاع الزراعي المستهلك الأكبر للموارد المائية؛ ففي ريف دمشق، نجح مشروع في مدينة النبك باستبدال شبكة أنابيب حديثة من «البولي إيثيلين» بالقنوات الترابية المكشوفة، في تقليص زمن وصول المياه من الآبار إلى الحقول الزراعية من ساعة كاملة إلى 4 دقائق فقط (بنسبة تفوق 93 في المائة)، ما منع تسرب المياه وتبخرها، وخدم نحو 250 مزارعاً، وفق ما أكده أعضاء في لجنة إدارة المصالح المشتركة الأهلية التي تشكلت لإدارة ومتابعة المشروع مستقبلاً.
وبالتوازي، يبرز مشروع تعزيل القناة الرومانية في بلدة حفير التحتا، بريف دمشق، كنموذج لإحياء الهندسة المائية التراثية ومنع الفاقد في التربة؛ وتقدر نسبته بـ70 في المائة من مياه القناة؛ إذ يهدف لإزالة الطمي والعوائق من النفق الجوفي التاريخي، ومنع ارتشاح المياه وتسربها عند نقاط الانسداد، واستعادة انسيابها الطبيعي بالجاذبية نحو الأراضي الزراعية، من دون الحاجة إلى طاقة كهربائية ولا ضخ إضافي. وأكد رئيس اللجنة أن القناة لم تُنظَّف منذ سنوات طويلة، ومع تنفيذ 50 في المائة، شمل تعزيل آخر 300 متر من القناة، زادت كمية المياه التي تسقي نحو 700 دونم من الأراضي الزراعية يعيش منها 242 مزارعاً.
وفي منطقة السلمية وريفها بمحافظة حماة، وسط سوريا، ساهم تأهيل 16 منشأة مائية، وإدخال الطاقة الشمسية، وتطبيق تقنيات حصاد الأمطار من الأسطح، في تأمين المياه لأكثر من 275 ألف نسمة.
ويعود ضياع المياه بالدرجة الأولى إلى تهالك شبكات الإسالة والخطوط الرئيسية التي تعمل بنصف طاقتها، فضلاً عن السلوكيات اليومية. وقد أسهم إنشاء محطة وخزان جديدين وصيانة خزان الجبل المغذي للسلمية، وضبط التسربات، في استرداد كميات كبيرة من المياه المهدورة في التربة.
ويوضح عاملون في شركة مياه حماة أن توسعة محطة القنطرة، وصيانة خط الضخ الواصل إلى خزان جبل عين الزرقا، زادتا كميات الضخ للسلمية وريفها.
وتقول المشرفة في الشركة، فيروز الشعار، إن تحسُّن وصول المياه في ازدياد مستمر، بينما تشير زميلتها كوليت ضعون إلى أن انتظام الإمدادات وفَّر على الأهالي تكاليف صهاريج المياه الباهظة في ظل ضعف القدرة الشرائية.
وتقع محطة القنطرة جنوب غربي سلمية، قرب الحدود الإدارية مع ريف حمص الشمالي، وكانت خلال سنوات الصراع خط تماس، وتعرَّض خط جرها القادم من مياه العاصي بمنطقة القصير بريف حمص، القريبة من الحدود مع لبنان، لأضرار وتعديات كثيرة لمروره في ساحات المعارك.
ويستذكر العامل محمود أورفلي بقاءه وحيداً في المحطة تحت القصف، لضمان استمرار الضخ في سنوات الصراع. ويذكر أن المحطة توقفت عن الضخ تماماً عام 2014، لعدة شهور عانت فيها منطقة السلمية من العطش، مؤكداً أن الوضع تحسن كثيراً اليوم؛ لكنه شدد على ضرورة الحفاظ على مخزون مستقر لمواجهة أي طارئ، معبراً عن تحقيق المشروع هذا الهدف.
وفي ريف حلب الشرقي، أعاد تأهيل خطَّي الضخ في محطة «غديني عشيني» بمنطقة الخفسة تدفق مياه الفرات المعالجة إلى 31 قرية تضم نحو 30 ألف نسمة، بعد انقطاع دام 10 أشهر.
وترجع أهمية المشروع -حسب مديرة المنطقة الشمالية في مؤسسة «الآغا خان»، فاطمة أكتع- إلى أنه يقع في منطقة نائية عن مدينة حلب يصعب الوصول إليها، وقد تم تنفيذه بالشراكة والتنسيق مع مؤسسة مياه حلب، تلبية لحاجة سكان القرى الذين عانوا فترة طويلة من انقطاع المياه، وما نجم عنه من ضغط اقتصادي كبير لشراء مياه الصهاريج بتكلفة مادية باهظة.
ويؤكد المهندس سامي حرح، رئيس دائرة الصيانة في مؤسسة مياه حلب، لـ«الشرق الأوسط» أن ضبط الهدر يحل أكثر من 70 في المائة من أزمة مياه الشرب؛ مشيراً إلى معيقات أبرزها غياب مخططات الشبكات، مما يضطرهم لكشف الأعطال بالتجريب، ومرور الخطوط في مناطق ألغام ومخلفات حرب، إضافة إلى تقادم التجهيزات، والاعتماد سابقاً على حلول إسعافية.
وتتفاقم صعوبات الصيانة في مناطق تركُّز النازحين ذات الكثافة السكانية الطارئة والتعديات، وفي المناطق المدمرة التي تشهد عودة السكان. وتُجمع الآراء على أن الحكومة أو المنظمات الدولية لا تستطيع منفردة إنجاز إعادة التأهيل؛ بل يتطلب الخروج من الأزمة تكاملاً بين الجهود المؤسساتية والتنموية، عبر تحديث الشبكات ودمج الطاقة المتجددة، وبين الوعي المجتمعي بترشيد الاستهلاك؛ فكل متر مكعب يُنقذ من التسرب هو مصدر مائي جديد يضاف إلى رصيد البلاد.