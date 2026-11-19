تصدّرت عناوين «السيادة وتحرير الأراضي المحتلة وحماية المؤسسات الوطنية» مواقف المسؤولين اللبنانيين السياسيين والعسكريين والأمنيين عشية الذكرى الثالثة والثمانين للاستقلال. وفيما برز موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري بتأكيده أن الجنوب «لن يكون أبداً منطقة عازلة لأي كيان، ولن يكون إلا لأهله ولن يكون إلا لبنانياً»، فيما كان لافتاً كلام لقائد الجيش العماد رودولف هيكل أكد فيه أن المؤسسة العسكرية «ملتزمة بإنجاح قرارات السلطة السياسية والتفاهمات القائمة»، والذي أتى بعد انتقادات تعرض لها على خلفية كلام سابق تحدث فيه عن «سياسة الجيش الوطنية» والتي فسرت على أنها تمايز عن السلطة السياسية.

وأجمعت المواقف الصادرة لمناسبة الاستقلال على ضرورة استعادة السيادة وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، والالتزام بقرارات السلطة السياسية، وتعزيز دور المؤسسات العسكرية والأمنية في حماية الاستقرار الداخلي.

بري: الجنوب لن يكون أبداً منطقة عازلة لأي كيان

وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الاستقلال اللبناني يبقى منقوصاً ما دام الاحتلال الإسرائيلي مستمراً في الأراضي اللبنانية، مشدداً على أن تحرير الأرض وعودة الأهالي إلى قراهم وإعادة الإعمار وتحرير الأسرى «واجب وطني»، وأن الجنوب «لن يكون أبداً منطقة عازلة لأي كيان، ولن يكون إلا لأهله ولن يكون إلا لبنانياً».

رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يترأس الجلسة التشريعية في مجلس النواب (إعلام البرلمان)

ودعا بري، في رسالة وجهها عشية الذكرى الـ83 للاستقلال، إلى أن تكون المناسبة محطة لتجديد الالتزام بالأولويات الوطنية بعيداً عن الحسابات الطائفية والمذهبية والحزبية والمناطقية، مؤكداً أن «الاحتلال من أي جهة كان هو نقيض الاستقلال»، وأن التحرر من الاحتلال الإسرائيلي يجب ألا يكون موضع خلاف بين اللبنانيين.

وشدد على ضرورة تحرير الأرض «بكل الوسائل المتاحة التي كفلتها القوانين الدولية»، وتأمين العودة الكريمة للأهالي إلى قراهم وبلداتهم، وإعادة الإعمار وتحرير الأسرى، معتبراً أن التخلي عن هذه الواجبات أو التنازل عن أي من عناصر القوة اللبنانية، وفي مقدمها الوحدة الوطنية، يشكل تفريطاً بالسيادة والاستقلال.

وفي موقف لافت، وضع بري الجيش اللبناني في صلب معادلة حماية الاستقلال والسيادة، مؤكداً أن «الجيش اللبناني قائداً وضباطاً ورتباء وجنوداً هم حجر الزاوية الذي من خلاله يُحفظ الاستقلال ويصان»، داعياً إلى توفير كل الإمكانات التي تمكّنه من القيام بواجباته الوطنية، ومحذراً من حملات التشكيك والتشويه بدوره وتضحياته.

هيكل: ملتزمون بإنجاح قرارات السلطة السياسية والتفاهمات القائمة

من جهته، أكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل أن المؤسسة العسكرية «ملتزمة إنجاح قرارات السلطة السياسية والتفاهمات القائمة»، مشدداً على مواصلة استكمال انتشار الجيش في الجنوب وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، بما يوجب «حصر السلاح بيد الدولة». وأشار إلى أن الجيش يواصل تنفيذ مهماته رغم الصعوبات والأخطار، في وقت «يستمر فيه الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك هذه التفاهمات والتنصل من التزاماته، بما يعرقل جهود الجيش ويهدد أمن لبنان واستقراره».

قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في جولة تفقدية لوحدات الجيش (أرشيفية - قيادة الجيش)

ولفت إلى أن استمرار الاحتلال والاعتداءات والخروقات الإسرائيلية يجعل «استعادة السيادة على كامل أرضنا أولوية وطنية لا تراجع عنها»، مشدداً على ضرورة رفع جهوزية الجيش، لا سيما مع اقتراب انتهاء مهام «اليونيفيل» والاستعداد للمرحلة المقبلة.

وفي الشق الأمني، أكد استمرار مراقبة الحدود الشمالية والشرقية (مع سوريا) وضبطها، ومراقبة المياه الإقليمية، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والتهريب. كما شدد على أن صون الاستقلال يستلزم «تحصين الداخل والحفاظ على الوحدة الوطنية والاستقرار والسلم الأهلي»، محذراً من محاولات التحريض التي تهدد وحدة اللبنانيين، ومؤكداً أن «المؤسسة العسكرية تقف على مسافة واحدة من جميع الأفرقاء».

المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدغار لاوندس (الوكالة الوطنية للإعلام)

بدوره، شدد المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدغار لاوندس على أن المرحلة الراهنة تتطلب «مزيداً من الحزم في تطبيق القانون»، والاستعداد للمهام المطلوبة والالتزام بقرارات السلطة السياسية «خدمةً للمصلحة الوطنية العليا، بلا تردد». وأشاد بدور العسكريين في مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات وحماية مؤسسات الدولة ومرافقها من الفساد، مؤكداً أن «حماية الاستقلال تبدأ من حماية وحدة مؤسساتنا الوطنية».