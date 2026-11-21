جائزة البرتغال الكبرى: بيتسيكي ينتزع مركز الانطلاق الأول أمام ماركيسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5343981-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B2%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B3
جائزة البرتغال الكبرى: بيتسيكي ينتزع مركز الانطلاق الأول أمام ماركيس
الإيطالي ماركو بيتسيكي درّاج فريق أبريليا ريسينغ يستعد لخوض التجارب التأهيلية لجائزة البرتغال الكبرى للدراجات (أ.ف.ب)
انتزع الإيطالي ماركو بيتسيكي، دراج فريق أبريليا، مركز الانطلاق الأول في سباق جائزة البرتغال الكبرى، الجولة قبل الأخيرة من بطولة العالم للدراجات النارية «موتو جي بي»، بعدما سجل أسرع وقت في التجارب التأهيلية، السبت، متقدماً على الإسباني مارك ماركيس، دراج دوكاتي، الذي بات على أعتاب إحراز لقبه العالمي الثامن في الفئة الأولى.
وواصل بيتسيكي تألقه على حلبة بورتيماو، جنوب البرتغال، بعدما فرض أفضليته منذ انطلاق منافسات الجولة، مسجلاً أسرع لفة في دقيقة واحدة و37 ثانية و201 جزء من الألف من الثانية، ليضمن الانطلاق من المركز الأول في سباق السرعة «سبرينت»، السبت، والسباق الرئيسي المقرر الأحد.
وتفوق الدراج الإيطالي، الذي لا يزال يحتفظ بفرصة حسابية للمنافسة على اللقب العالمي، على ماركيس بفارق نحو نصف ثانية، فيما حل مواطنه فابيو دي جانانتونيو، دراج دوكاتي التابع لفريق «في آر 46»، في المركز الثالث على شبكة الانطلاق.
في المقابل، اكتفى الإسباني خورخي مارتين، أقرب مطاردي ماركيس في الترتيب العام، بالمركز السابع في التجارب التأهيلية على متن دراجته أبريليا الرسمية، بعدما كان قد نجح بصعوبة في حجز مكان بين العشرة الأوائل خلال التجارب الحرة المؤهلة، الجمعة.
ويتصدر ماركيس الترتيب العام للبطولة بفارق 60 نقطة عن مارتين و74 نقطة عن بيتسيكي، ما يمنحه فرصة حسم لقب بطولة العالم مبكراً، اعتباراً من نهاية سباق السرعة المقرر السبت.
قال فريق دوكاتي الأحد إن درّاجه الإيطالي فرانشيسكو بانيايا سيعود إلى إيطاليا اليوم لإجراء عملية جراحية عقب عرضه إلى كسر مزدوج في قدمه اليمنى خلال سباق السرعة.
«الشرق الأوسط» (لوسيل )
نادال ينضم إلى مجلس إدارة ريال مدريد بموافقة الجمعية العموميةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5344008-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%86%D8%B6%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
نادال ينضم إلى مجلس إدارة ريال مدريد بموافقة الجمعية العمومية
أسطورة التنس الإسباني المعتزل رافاييل نادال (رويترز)
صادقت الجمعية العمومية لنادي ريال مدريد الإسباني، السبت، على تعيين أسطورة التنس الإسباني المعتزل رافاييل نادال عضواً في مجلس إدارة النادي الملكي، في خطوة تعزز ارتباطه بالمؤسسة التي لطالما أعلن انتماءه إليها.
ويرتبط نادال، المتوج بـ22 لقباً في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)، بعلاقة وثيقة مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، كما يحمل العضوية الفخرية للنادي منذ عام 2011.
وأعرب النجم الإسباني السابق عن اعتزازه بالانضمام إلى مجلس الإدارة، قائلاً: «أود أن أشكر الرئيس. عندما منحتموني العضوية الفخرية، كان ذلك أمراً مميزاً جداً، واليوم أخطو خطوة إضافية إلى الأمام».
وأضاف: «إنها مسؤولية كبيرة بالنسبة لي. ريال مدريد يُورث من الآباء إلى الأبناء، فهو شيء يوحّد الناس. والآن، فإن حصولي على هذه الفرصة يمثل فرصة هائلة».
من جانبه، رحّب بيريز بانضمام نادال، معتبراً أن وجوده سيشكل إضافة مهمة لمستقبل النادي، وقال: «وصوله أكثر من مجرد انضمام شخصية استثنائية، فهو يعني أن أحد أعظم الأساطير يرغب في مشاركة مستقبلنا».
وتابع: «أنا مقتنع بأن وجوده سيساعدنا على مواصلة بناء ريال مدريد الذي نريده للأجيال القادمة».
ويُعد نادال (40 عاماً) أحد أبرز اللاعبين في تاريخ التنس، بعدما أحرز خلال مسيرته 22 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، بينها رقم قياسي بلغ 14 لقباً في منافسات الفردي ببطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس).
وكان نادال قد أعرب عام 2023 عن رغبته في تولي رئاسة ريال مدريد يوماً ما، لكنه أقرّ حينها بأنه لا يعلم ما إذا كان يمتلك المؤهلات اللازمة لشغل هذا المنصب.
وقبل انتخابات النادي هذا العام، حرص النجم الإسباني السابق على النأي بنفسه عن التقارير التي تحدثت عن احتمال ترشحه للرئاسة، في حين احتفظ بيريز بمنصبه بعد فوزه على منافسه إنريكي ريكيلمي في انتخابات يونيو (حزيران) الماضي.
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو ورئيس الاتحاد الأفريقي باتريس موتسيبي يحملان راية تذكارية خلال الجمعية العمومية العادية الـ48 لـ«كاف» في العاصمة النيجيرية أبوجا (رويترز)
أكد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، باتريس موتسيبي، السبت، أن الاتحادات الوطنية الـ54 الأعضاء في الاتحاد القاري تدعم بالإجماع ترشح جياني إنفانتينو لولاية جديدة على رأس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك خلال الجمعية العمومية العادية التي عُقدت في العاصمة النيجيرية أبوجا، بحضور أحد منافسيه في الانتخابات، رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو.
ويتنافس إنفانتينو مع ديالو والرئيس السابق للاتحاد الياباني لكرة القدم كوزو تاشيما، في الانتخابات المقررة في 18 مارس (آذار) المقبل بالعاصمة المغربية الرباط، حيث يتعين على المرشح الفائز الحصول على أغلبية أصوات الاتحادات الوطنية الـ211 الأعضاء في «فيفا».
وحافظ الاتحاد الأفريقي على دعمه لإنفانتينو، الذي يسعى للفوز بولاية رابعة وأخيرة، رغم الجدل الذي أثارته خطته «فيفا فورورد إنتربرايز» في يوليو (تموز) الماضي، التي اقترحت بيع حصص في كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، قبل التخلي عنها بعد فترة قصيرة.
وتكتسب الانتخابات المقبلة أهمية إضافية بالنسبة إلى القارة الأفريقية، خصوصاً أن المغرب يستعد للمشاركة في استضافة كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال.
وقال موتسيبي، مخاطباً رئيس «فيفا»: «جياني، تحظى بدعمنا نيابة عن الدول الأفريقية الـ54، لتكون مرشحنا».
وأضاف: «لدي تقرير من جميع الاتحادات الأعضاء الـ54 في أفريقيا يؤكد أننا ندعم جياني بالإجماع».
ويأتي هذا التأييد في وقت يواجه فيه إنفانتينو دعوات متكررة للاستقالة، بعدما فقد دعم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، فيما وجّه اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) انتقادات حادة إلى المسؤول السويسري البالغ 56 عاماً.
ورغم هذه الانتقادات، بقي موتسيبي من أبرز الداعمين لإنفانتينو، الذي أكد بدوره التزامه بمواصلة دعم كرة القدم الأفريقية وتعزيز التعاون مع اتحاداتها الوطنية.
وقال إنفانتينو أمام الجمعية العمومية: «ستجدون دائماً فيّ وفي (فيفا) شريكاً موثوقاً»، معلناً تخصيص 25 مليون دولار لكل اتحاد عضو في «كاف»، بدءاً من يناير (كانون الثاني) 2027، لتمويل مشاريع تطوير كرة القدم.
في المقابل، أكدت لورا ماكاليستر، نائبة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، الأربعاء، أن فيليب ديالو لا ينبغي النظر إليه باعتباره مرشحاً أوروبياً فقط، مشيرة إلى قدرته على استقطاب دعم اتحادات من خارج القارة.
ويبلغ ديالو 63 عاماً، وهو محامٍ فرنسي، وكان والده المولود في السنغال قد مثّل فرنسا في منافسات الملاكمة خلال دورة الألعاب الأولمبية في روما عام 1960.
وقالت ماكاليستر: «إنه يتحدث الفرنسية، وهي ميزة مهمة في كثير من دول الاتحاد الأفريقي لكرة القدم».
وشددت ماكاليستر، التي أصبحت عام 2023 أول امرأة تُنتخب نائبة لرئيس الاتحاد الأوروبي، على أن الاتحادات الوطنية لا تصوّت بالضرورة وفق موقف موحد داخل كل اتحاد قاري، ما يترك المجال مفتوحاً أمام المرشحين لاستقطاب الأصوات.
وأضافت: «هناك هامش يمكن لفيليب استغلاله لإقناع بعض الاتحادات داخل كل قارة بدعم أجندة إصلاحية».
وتابعت: «هناك الكثير من الانزعاج من سلوك جياني إنفانتينو، ورغبة في تحدي تركّز السلطة بين يديه».
وختمت: «ينطبق ذلك في كل مكان في عالم كرة القدم. الأمر لا يتعلق بأوروبا، فالقواعد نفسها تنطبق على الجميع».
خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (رويترز)
ردّ خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، على فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، رافضاً مطالبته بالاستقالة، ومتهماً إياه بتبني رواية تسيء إلى نزاهة الدوري الإسباني، على خلفية الجدل المتواصل بشأن قضية نيغريرا.
وقال تيباس، في تصريح وجّهه إلى بيريز عبر حسابه في منصة «إكس»: «فلورنتينو، قبل أن تطالب باستقالتي مجدداً، اقرأ منشوري كاملاً بتاريخ 16 أكتوبر (تشرين الأول)، فقد شرحت فيه أساليب التواصل التي انتقدتها في (قناة ريال مدريد) التلفزيونية وأسباب انتقادي إياها. وأؤكد مجدداً كل ما كتبته، ولم أرتكب أي مخالفة».
وأضاف: «تقول إن ريال مدريد يبدو النادي الوحيد المهتم بكشف حقيقة قضية نيغريرا، لكن في 21 فبراير (شباط) 2023، وبعد 6 أيام فقط من ظهور القضية، أرسلنا إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تقريراً قانونياً ووثائق تتعلق بالمدفوعات. وفي 3 مارس (آذار)، انضمت رابطة الدوري الإسباني إلى القضية أمام المحكمة بصفتها مدعياً خاصاً، بينما أعلن ريال مدريد في 12 مارس اعتزامه الانضمام إلى الدعوى. فأين ذلك الصمت المزعوم من جانب الرابطة؟ وأين التقاعس؟ قبل أن تصدّق ما يقوله لك مستشاروك، اسأل المحامين الذين يمثلون ريال مدريد في القضية».
وتابع تيباس هجومه قائلاً: «إن ساعات البث التي تخصصها قناة ريال مدريد التلفزيونية للقضية لا تجعلكم الأكثر نشاطاً أمام القضاء. وبما أنك تتحدث عن النزاهة يا فلورنتينو، فكيف تفسر أن حماستك المفاجئة للنزاهة اشتدت تحديداً عندما توقف برشلونة عن كونه شريكك في مشروع السوبر الأوروبي؟ وكيف تفسر استمرارك عضواً في مجلس إدارة الاتحاد الإسباني لكرة القدم بعد مرور 6 أشهر على انفجار القضية؟ لم تقل كلمة واحدة عن ذلك اليوم. هذا ما أسميه صمتاً متواطئاً، أو صمتاً انتقائياً بحسب المصلحة».
واختتم رئيس رابطة الدوري الإسباني تصريحه قائلاً:
«راجع ما تبثه قناتك التلفزيونية وما يوقّع عليه مجلس إدارة ناديك. لقد تحدثتم في خطابكم إلى الاتحاد الإسباني عن التلاعب بالمسابقة وتزوير نتائجها. ستواصل رابطة الدوري الإسباني المطالبة بالتحقيق في قضية نيغريرا حتى النهاية، وستواصل رفض رواية الدوري الفاسد والألقاب المسروقة التي تعملون على بنائها منذ سنوات. هذه الرواية يا فلورنتينو هي التي تمس فعلياً نزاهة المنافسة».