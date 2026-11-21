انتزع الإيطالي ماركو بيتسيكي، دراج فريق أبريليا، مركز الانطلاق الأول في سباق جائزة البرتغال الكبرى، الجولة قبل الأخيرة من بطولة العالم للدراجات النارية «موتو جي بي»، بعدما سجل أسرع وقت في التجارب التأهيلية، السبت، متقدماً على الإسباني مارك ماركيس، دراج دوكاتي، الذي بات على أعتاب إحراز لقبه العالمي الثامن في الفئة الأولى.

وواصل بيتسيكي تألقه على حلبة بورتيماو، جنوب البرتغال، بعدما فرض أفضليته منذ انطلاق منافسات الجولة، مسجلاً أسرع لفة في دقيقة واحدة و37 ثانية و201 جزء من الألف من الثانية، ليضمن الانطلاق من المركز الأول في سباق السرعة «سبرينت»، السبت، والسباق الرئيسي المقرر الأحد.

وتفوق الدراج الإيطالي، الذي لا يزال يحتفظ بفرصة حسابية للمنافسة على اللقب العالمي، على ماركيس بفارق نحو نصف ثانية، فيما حل مواطنه فابيو دي جانانتونيو، دراج دوكاتي التابع لفريق «في آر 46»، في المركز الثالث على شبكة الانطلاق.

في المقابل، اكتفى الإسباني خورخي مارتين، أقرب مطاردي ماركيس في الترتيب العام، بالمركز السابع في التجارب التأهيلية على متن دراجته أبريليا الرسمية، بعدما كان قد نجح بصعوبة في حجز مكان بين العشرة الأوائل خلال التجارب الحرة المؤهلة، الجمعة.

ويتصدر ماركيس الترتيب العام للبطولة بفارق 60 نقطة عن مارتين و74 نقطة عن بيتسيكي، ما يمنحه فرصة حسم لقب بطولة العالم مبكراً، اعتباراً من نهاية سباق السرعة المقرر السبت.