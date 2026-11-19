سيكون الدراج الإسباني مارك ماركيز على موعد مع التاريخ خلال عطلة نهاية الأسبوع، إذ يسعى إلى إحراز لقبه الثامن في بطولة العالم للدراجات النارية لفئة «موتو جي بي»، خلال سباق جائزة البرتغال الكبرى، ومعادلة الرقم القياسي بعد 13 عاماً من تتويجه بلقبه الأول.

وفي حال حسم اللقب على حلبة بورتيماو، سيتجاوز ماركيز الأسطورة الإيطالي فالنتينو روسي، المتوج بـ7 ألقاب، ويعادل الرقم القياسي لمواطنه جاكومو أغوستيني، الذي أحرز 8 ألقاب في فئة «500 سي سي» بين عامي 1966 و1975.

ولا يحتاج دراج «دوكاتي» سوى إلى حصد 14 نقطة من الجولتين الأخيرتين في البرتغال وفالنسيا، للتتويج باللقب، بعد موسم آخر قدم خلاله أداءً مبهراً.

وبإمكان ماركيز، البالغ من العمر 33 عاماً، حسم اللقب السبت، في حال فوزه بسباق السرعة «سبرينت»، إذ يتقدم بفارق 60 نقطة على أقرب ملاحقيه، مواطنه خورخي مارتين، قبل الجولتين الأخيرتين من الموسم.

ولا يزال الإيطالي ماركو بيتسيكي يملك فرصة نظرية للمنافسة على اللقب، لكنه يتأخر بفارق 74 نقطة عن ماركيز، ويحتاج إلى حصد أكبر عدد ممكن من النقاط في بورتيماو، مع عدم تسجيل الدراج الإسباني أي نقطة، للإبقاء على آماله في التتويج.

وقال ماركيز، الخميس: «صحيح أننا في وضع جيد للغاية، لكن في سباقات (موتو جي بي) يمكن أن يحدث أي شيء. نمر بلحظات وظروف مختلفة على مدار عطلة نهاية أسبوع السباق».

وأضاف: «هناك رقم واحد يدور في ذهني، وهو 14 نقطة. إذا تمكنت من حصدها خلال الجولتين المقبلتين، هنا وفي فالنسيا، فلن يهم ما سيحققه الآخرون».

ووفّر فريق «دوكاتي» البيئة المثالية لماركيس لاستعادة كامل لياقته ومستواه المعهود خلال العامين الماضيين، بعد رحلة تعافٍ طويلة من كسر في ذراعه، تعرض له في مستهل موسم 2020.

وانتقل الإسباني إلى الفريق المصنعي لـ«دوكاتي» قادماً من «غريسيني» مطلع العام الماضي، ليفرض نفسه الدراج الأول في الفريق على حساب الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا، بطل العالم مرتين، وأحد تلاميذ روسي، المنافس اللدود لماركيز.

وكان التباين في أداء الدراجين واضحاً، إذ يحتل بانيايا المركز التاسع في الترتيب العام، على أن ينتقل الموسم المقبل إلى فريق «أبريليا»، لينضم إلى مواطنه بيتسيكي.

وأصبح ماركيز أصغر بطل في تاريخ فئة «موتو جي بي» خلال موسمه الأول عام 2013، قبل أن يحرز اللقب في 5 من المواسم الستة التالية.

ويسعى الدراج الإسباني إلى تعويض السنوات التي خسرها بسبب الإصابات، ولا سيما اقترابه من منتصف الثلاثينات من عمره.

وقال ماركيز: «مسيرة الرياضي قصيرة، لذا عليك تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها».

وأضاف: «أسرع نسخة من ماركيز كانت في عام 2013، أو ربما 2019، أما أفضل نسخة من ماركيز فهي الحالية، من دون أدنى شك».

وختم قائلاً: «أتمنى لو كنت أمتلك العقلية التي أتمتع بها اليوم عندما كنت في العشرين من عمري».