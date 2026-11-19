فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» غرامة مالية قدرها 15 ألف يورو (12572 جنيهاً إسترلينياً) على الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إلى جانب عقوبة بحرمان جماهير المنتخب الإنجليزي من حضور مباراة واحدة خارج أرضه، مع وقف التنفيذ، على خلفية هتافات تمييزية خلال مواجهة إسبانيا في مدريد.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، فإن العقوبة جاءت على خلفية اتهامات بـ«السلوك العنصري أو التمييزي أو كليهما»، إثر هتافات اعتُبرت مناهضة للكاثوليكية ومعادية لآيرلندا.

وستدخل عقوبة حرمان الجماهير الإنجليزية من حضور مباراة خارج أرضها حيز التنفيذ في حال تكرار المخالفة خلال العامين المقبلين.

وكانت المخاوف قبل المباراة في مدريد تتركز على احتمال صدور هتافات عنصرية من الجماهير الإسبانية، إذ أعلن مدرب منتخب إنجلترا، الألماني توماس توخيل، أنه سيذكّر لاعبيه ببروتوكول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لمكافحة العنصرية قبل المواجهة.

وأكد توخيل أنه لا يتوقع وقوع أي حوادث، غير أن المباراة كانت الأولى للمنتخب الإنجليزي في العاصمة الإسبانية منذ المواجهة المثيرة للجدل عام 2004 على ملعب «سانتياغو برنابيو»، التي شهدت هتافات عنصرية استهدفت لاعبي إنجلترا.

وأثارت تصريحات توخيل رداً حازماً من مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي، الذي قال: «ما أود قوله لكم، ويمكنكم نقله إلى توماس، هو أنه لا توجد عنصرية في إسبانيا».

وأضاف: «الأمر بهذه البساطة، وواضح وضوح الشمس. وكما هي الحال في إنجلترا، لا توجد عنصرية في إسبانيا. لسنا عنصريين، أيٌّ منا».

وكان المنتخب الإنجليزي قد حسم المواجهة لمصلحته بنتيجة 3-2، ليضع حداً لسلسلة المنتخب الإسباني الخالية من الهزائم على مدار 43 مباراة، وينفرد بصدارة المجموعة الثالثة ضمن المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية.