أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم لموسم 2026-2027، التي سُحبت الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بمدينة نيون السويسرية، عن مواجهة نارية بين إسبانيا، بطلة العالم، وفرنسا، صاحبة المركز الرابع في مونديال 2026، الذي استضافته الولايات المتحدة والمكسيك وكندا الصيف الماضي.

كما أوقعت القرعة النرويج في مواجهة إنجلترا، فيما تلتقي هولندا مع البرتغال، وبلجيكا مع ألمانيا.

وجرت القرعة وفقًا للوائح البطولة، التي تنص على مواجهة متصدري المجموعات الأربع في المستوى الأول لأصحاب المركز الثاني في مجموعات أخرى، مع عدم إمكانية التقاء منتخبين سبق أن تواجها في المجموعة ذاتها.

وتقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي بين 25 و27 مارس (آذار) المقبل، على ملاعب المنتخبات التي احتلت المركز الثاني في مجموعاتها، فيما تُجرى مواجهات الإياب بين 28 و30 من الشهر ذاته على ملاعب المنتخبات المتصدرة.

وتقام مباراتا الدور نصف النهائي في 9 يونيو (حزيران) المقبل، على أن تُجرى المباراة النهائية ومواجهة تحديد المركز الثالث في 13 من الشهر ذاته.

وكانت منتخبات فرنسا وألمانيا وإنجلترا والبرتغال قد تصدرت مجموعاتها في المستوى الأول، فيما حلّت منتخبات بلجيكا وإسبانيا والنرويج وهولندا في المركز الثاني.